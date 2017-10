Retacitos 08-10-2017

Patético, por no decir vergonzoso y denigrante, el caso de las madres pariendo en la sala de espera del hospital Pastor Oropeza de Barquisimeto, en el transcurso de esta semana, las fotografías de esta bochornosa situación, circularon profusamente por las redes sociales. Lo más graves que los cuerpos de seguridad intentando ocultar tan penoso hecho, al parecer detuvieron ilegalmente a varias personas, pero ya todo el mundo sabe que los servicios públicos en todo el país están colapsados. La verdad que no pueden pretender tapar el sol con un dedo, esto no es posible.

A propósito, rodeada de cancerberos de los cuerpos de seguridad, la Dra. Bellamar, se presentó al HAMP tratando de demostrar lo indemostrable, dizque rompió candados y pretendió imponer su “poder “ en esa institución, pero le salieron al paso y la pusieron en su lugar, porque ella manda en su despacho, no en un hospital que depende de la gobernación, menos mal que el Director Regional de Salud, no se muerde la lengua a la hora de decir las cosas, además el conoce muy bien a la susodicha, quien cuando era adeca actuaba con humildad, la revolución la echó a perder.

Por cierto , el sustituto ha girado instrucciones para que se investigue, el origen de los recursos que están utilizando aspirantes de la oposición en varias gobernaciones, para su campaña electoral, pero se ha planteado a nivel político, que la salsa que es buena para el pavo, también sirve para la pava, de allí que consideramos que también debe investigarse el origen de los recursos de los candidatos oficialistas, ya que aún cuando es evidente que salen del erario público, es importante que ello quede claro ante la opinión pública.

Aseguran que la orden de privativa de libertad ordenada por el Ministerio Público, por el supuesto despilfarro de los dólares de Cadivi y de Cencoex, al parecer no fue solo contra el presidente de la Junta Directiva, del Central Rio Turbio, sino contra todo el equipo, ya que presuntamente ellos metieron la mano a la hora del reparto de los verdes, siendo lo más inquietante, que desde el mismo gobierno les dieron el “pitazo” de lo que se les venía encima y ya todos están fuera del país, disfrutando de sus reales, así que esto no es más que un saludo a la bandera. Si todo esto es cierto, dónde estaban los funcionarios del Seniat, acaso al Super no se enteró de nada.

Sería interesante averiguar si es cierto que en el CM de Iribarren, el pantera en contubernio con el grupo “gélido” andan manipulando y haciendo desastres con lotes de terrenos privados y tierras en el casco central en Catedral y Concepción, existiendo al parecer una “mano peluda”que estaría actuando como cómplice, por lo que alertamos a la bancada de concejales de la oposición a estar muy alertas ante negociados ilícitos, donde se benefician unos pocos, también deben estar alerta los ediles revolucionarios que no comparten estas marramuncias en perjuicio de los larenses.

A propósito, los ediles de la revolución tanto que criticaban a Alfredo Ramos, porque no atendía a las reivindicaciones de los trabajadores, pero aseguran que ya mientras doña Tere ya y que dizque se está mudando para La Rotaria, el personal sigue cobrando Bs. 65.021,04; el bono de alimentación de Bs. 135,000, no les han pagado el retroactivo, no han entregado la dotación de uniformes 2016 y 2017, tampoco se han ajustado los tabuladores, nadie protesta ante las amenazas de botarlos, de allí que lo que ganan en estos momentos, no les alcanza ni para los pasajes, muchos trabajadores ni siquiera comen, pero son tan responsables que van a trabajar.

Aseguran que en Desarrollo Social del IMDES botaron a varios trabajadores, incluyendo al parecer a una embarazada; no les han cumplido a los trabajadores y como buenos socialistas, le consiguieron unas bolsas de comida, pero solo a un grupito que se ponen la camisa roja, lo triste es que dijeron que esta es la mejor gestión. Dicen que el coordinador de prensa dice que allí no debe quedar ni un solo opositor, ya que es hora de demostrar que Lara es chavista. ¿En qué país vivirá este enchufado? Así andan las cosas en la Alcaldía de Iribarren. En la esquina de los lamentos afirman que hasta una camioneta azul Merú, está desaparecida.

Carmelina sigue tirando la casa por la ventana en su aspiración de llegar al despacho de la 23, sigue demostrando que manda en el PSUV, que el clan de los reyes tienen que rendirle cuentas, cuentan que en un reciente evento en el complejo ferial dizque colocó afiches de varios metros y hasta una inmensa calcomanía con su rostro, es decir que no hay dinero para alimentos, medicinas pero si para campañas electorales, comentan hasta los propios chavistas.

Insólito. Hace unos días el equipo de béisbol de Lara fue a participar en un campeonato en Higuerote- Edo. Miranda, sin ningún aporte económico de las autoridades deportivas regionales, los jugadores tuvieron que costearse los gastos de alojamiento y alimentación por ocho días, mientras tanto en nuestro estado se gasta un dineral en publicidad política para las próximas elecciones, los candidatos hubiesen podido apartar algo y colaborar con el deporte, ya que se trata de una competencia sana y sin vicios; sin embargo, sus intereses se concentran en las apetencias de poder, lo demás los tiene sin cuidado.

Al poder electoral se le siguen viendo las “costuras”, se han negado a autorizar la sustitución de candidatos, están eliminando centros de votación a diestra y siniestra, sin informarle oportunamente a la colectividad afectada, de manera que esta permanezca desinformada; sigue imponiendo trabas y conjuntamente con el gobierno, el as que tienen bajo la manga, es anunciar unos pocos días antes de las elecciones, la “inhabilitación” de varios de los candidatos que fueron electos en las primarias, para lo que tiene que estar preparada la gente de la Unidad.

Transportistas de Lara deben estar felices con la nueva burgomaestre, aún cuando ella dijo que nunca toleraría paros de transporte; pero para que van a cesar en sus actividades, cuando sin mucho esfuerzo les autorizó aumentar el pasaje a Bs.500 de lunes a viernes y Bs. 600 los fines de semana. Recordamos que Alfredo Ramos siempre fue reacio a estos aumentos desproporcionados, pero doña Tere se abrió de capa y en menos de 15 días les permitió aplicar la nueva tarifa. El pueblo que se la cale, no le queda otro remedio con estas decisiones revolucionarias para proteger a los más pobres.¿Que talco?

Pero parece que a la burgomaestre le salió el tiro por la culata, ya que hemos visto en los medios de comunicación, declaraciones de los concejales del PSUV, donde ella milita, rechazando la decisión y reconociendo que el principal perjudicado es el pueblo, además estiman que la decisión es extemporánea en estos momentos, cuando estamos a menos de una semana de las elecciones para la gobernación, y seguramente que muchos larenses le van a pasar factura a Carmelina, por esta nueva agresión contra el ya desinflado bolsillo del pueblo.

Por cierto se comenta en medios políticos y entre algunas fuentes confiables, que existe la posibilidad de que se apliquen medidas humanitarias al burgomaestre Alfredo Ramos, debido al deterioro de su salud y sea puesto en libertad condicional, casa por cárcel con régimen de presentaciones, lo que le permitiría ser atendido por su médico personal y recibir el cuidado de su familia. Confiamos en que, de ser cierto, esto pueda concretarse antes de las elecciones del 15 de octubre.

Entre Barquisimeto y Carora, hay por lo menos cinco puntos de control de la GNB, PNB y Policía estadal y denuncian los usuarios, que al parecer en todas se percibe el cobro de coimas a camioneros y gandoleros. Cada quien se baja del equino o pagan en especies a los eficientes funcionarios del orden público, quienes diariamente se levantan su mercadito gratis, además del pote dizque se reparten semanalmente, por eso no sorprende verlos con camionetas o carros de reciente data, por eso todos exclaman viva la robolución.

A una semana para las elecciones de gobernadores, sigue el quítate tu pa ponerme yo, de cara a las municipales. Para Iribarren han saltado a la palestra el perifoneador de Yaritagua, hasta Don Maca ha tenido el atrevimiento de postular su nombre, la bella zo, quien no tiene un pelo de tonto y tres diputados nacionales y regionales, Florido, Marquina y Leo Torres.

Lo que se vive en nuestro país con la crisis y la hiperinflación, mantiene en ascuas, preocupados, con estrés y hasta enferma, a mucha gente. Los precios suben escandalosamente todos los días, la gente no encuentra como hacer para estirar los churupitos. Para colmo de males, los bancos no tienen efectivo, la Sudeban prohibió los “avances” de efectivo y ahora tampoco hay gasolina en la mayoría de los estados del país, la poca que importan la envían para Caracas. Así están los cosas, por eso hay que salir a votar el 15 de octubre, que nadie se quede en casa.

Irrespetuosa y desproporcionada la reacción del Sargento de Nirgua, ante las críticas que con mucha altura y abolengo, formulara el Dr. Uribe a la crisis de salud que hay en la entidad, la cual es innegable y no se puede ocultar intentando desprestigiar a quien tiene el valor de llamar las cosas por su nombre, siendo lamentable que haya perdido el glamour solo porque alguien que conoce el monstruo por dentro, le dijo la verdad.