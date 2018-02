Retacitos 10-02-2018

Con la decisión atropellada de convocar unas elecciones, rechazadas a nivel mundial también dentro del país, para el 22 de abril, el Gobierno sigue llevando a la nación hacia el precipicio; sin embargo, no conforme con esto la guinda de la torta la pone el sustituto con la creación del partido “Somos Venezuela”, nueva organización con la que se termina de deslindar del Comandante Eterno y termina de destruir todo lo que fue su legado, y firma el acta de defunción del PSUV, cumpliéndose nuevamente el dicho de que “cría cuervos y te sacarán los ojos”. En estos momentos todo el país está atento, para ver si Diodiablo, Darío Vivas, Freddy Bernal y otros connotados y reconocidos seguidores del finado, renuncian al Psuv y se inscriben en la nueva organización. ¿Qué opinará de todo esto el maestro Hugo de los Reyes Chávez, las hijas y hermanos de Hugo Rafael?

Cada día crece el número de venezolanos que no terminan de entender, cómo es que un país como Venezuela que está quebrado, igual que la estatal petróleos de Venezuela, los ingresos han disminuido en forma alarmante, al igual que la producción de petróleo, ya no pueden negar que hemos caído en Default, el flujo de caja de la Nación se ha reducido en forma dramática, el sustituto, quien ya está en plena campaña, consciente de que el pueblo se está muriendo de hambre, y ante la inminencia de unas elecciones, que ya todo el mundo a nivel internacional ha rechazado, continúa ofreciendo bonos por carnaval, para las mujeres que se embaracen y pare usted de contar. ¿De dónde están saliendo esos reales? ¿Acaso de la maquinita del BCV?

La primera entrega del CLAP en Santa Rosa, colmó la paciencia de muchos: rojitos y no rojitos, al parecer por abusos de quienes reciben y entregan los productos. Violentan el precio que es de Bs. 25.000 + 5.000 por el transporte, ya que supuestamente las ofrecieron inicialmente a Bs. 128.000 y luego las subieron a Bs. 158.000, más el transporte que lo elevaron de 4.000 a 8.000 bolívares; ofrecen la incorporación de productos para cobrar más y no cumplen, el dinero se deposita en cuentas de particulares, dizque los encargados reciben los combos o cajas en sus casas y 48 horas después es que las entregan, “desapareciendo” algunos productos durante el proceso, todo lo realizan a puertas cerradas, sin ningún tipo de contraloría. Los usuarios exigen que tanto los depósitos y entregas sean supervisados por las autoridades. El mensaje es para Freddy Bernal.

Siguen estando las avenidas de Barquisimeto a oscuras. Le gente ha optado por guardarse temprano, en una especie de autotoque de queda, por temor a la arremetida del hampa, que ante la hambruna existente, ahora no pueden ver a alguien con una bolsita de comida porque le caen como pirañas para robarse lo que llevan los peatones en sus manos; por supuesto, sin importar si es un niño, un joven, hombre o mujer o de la tercera edad, también se han multiplicado los robos en casas y apartamentos, en busca de comida, solo que los enchufados del gobierno se niegan a reconocer esta dramática realidad.

Todos vieron a Linda en los medios anunciando, con bombos y platillos, la llegada de los equipos de diálisis, para atender a los pacientes renales, quienes en estos momentos tienen sus vidas en riesgo por la carencia de estos equipos, lo que nos pareció una noticia alentadora; sin embargo, muchos quisieran preguntarle a la funcionaria, ¿Qué explicación le va a dar a los familiares de las personas que han muerto en Lara, por no poderse aplicar la diálisis? ¿Acaso les devolverá la vida con la llegada de los equipos? La verdad que no debe ser fácil estar en sus zapatos en estos momentos, sobre todo cuando hay que tratar de justificar lo injustificable.

En la División fiscalizadora del ente recaudador, andan asombrados por la fuga de información, se olvidan que tenemos ojos y oídos en todas partes en la región. Al parecer el grupo élite se reunió para decidir no entregar los casos rápidos y así despistar. Pero algunos no estuvieron de acuerdo porque se detiene la “producción y no se puede llenar el pote”. Aseguran que no quieren darle chance a los nuevos que llegaron. Esta semana dizque asignan nuevos casos, estaremos atentos para ver si se los entregan a los mismos privilegiados de la rosca. Los nuevos han protestado y han advertido que si no los toman en cuenta, que los cambien para Planta de Licores, ya que dizque allí sí hay ingresos extras.

En el más completo abandono se encuentra la operatividad de la policía municipal de Iribarren. Ahora no solo hay vehículos sin baterías, cauchos, ni motor, sino que parte del patrimonio automotor está misteriosamente “extraviado”. Por cierto, el hacinamiento en sus calabozos juega garrote y es realmente inhumano. Muchos de los detenidos están enfermos, y a los que sus familiares no les llevan alimentos, están pasando más hambre que ratón en ferretería. No debe sorprender que ocurra lo mismo que en El Pampero, donde la desnutrición está haciendo estragos.

El matraqueo y el cobro de vacuna se ha puesto de moda en Barquisimeto, siendo los más afectados los comerciantes informales. Nos llega información de un caso de uno de estos comerciantes que tiene más de 30 años con un puesto vendiendo su mercancía hacia el este de la ciudad; pero un buen día le llegaron los uniformados de un cuerpo de seguridad y lo amenazaron con impedirle seguir trabajando, si no les conseguía la módica suma de 300 dólares, que al precio del mercado paralelo representan 67 millones 380 mil bolívares, que ciertamente alcanzan para repartirse entre varios, pero que no son fáciles de obtener para un pequeño comerciante.

Aseguran que el burgomaestre achocolatado mandó a pintar de amarillo, las aceras del Parque Ayacucho, pero sigue sin luz y sin vigilancia, por lo tanto esa pinturita no ha impedido que el lugar se haya convertido en un centro de reunión de inadaptados, que allí tienen su centro de operaciones, según cuentan los vecinos, quienes señalan que lo que se roban en los atracos y arrebatones, lo guardan en las casas vecinas que han sido invadidas. Aseguran que pasar por el lugar entre 3:00 p.m. y 5:00 p.m. y salir ileso, es un verdadero milagro, así que el problema allí no es de pinturita, sino de inseguridad, aseguran las personas que viven en las cercanías, quienes no han podido volver a caminar y a hacer ejercicios en el parque.

En la escuela Virginia de Andrade en la Urbanización Dorante, en el oeste de la ciudad, el flotante del tanque de agua que surte a la escuela, está dañado desde hace meses, alguien debe estar “mosca” para impedir que se llene el tanque, pero ya en varias oportunidades se ha desbordado y las aguas blancas corren por la carrera 25 hasta la calle 50 y dele. Al parecer ya ha hecho los trámites correspondientes, comentándose que solamente falta que la directora de la institución educativa ponga su empeño, para que coloquen otro flotante y evitar que se siga perdiendo el vital líquido.

Preocupante la situación de la piscina del Polideportivo Máximo Viloria, luego de 4 meses de inactividad. No ha sido posible que se resuelva el problema de los filtros. Ni Fundela ni la Federación de Natación dan respuesta a los usuarios. Padres y Representantes de los atletas de competencia, niños de la escuela, atletas discapacitados: y adultos esperan algún pronunciamiento oficial, pero al parecer esta situación de deterioro no le importa a nadie, todos callan, mientras tanto, ante tales manifestaciones de desidia e indiferencia, por parte de las autoridades gubernamentales y deportivas regionales, los malandros y ladrones desvalijan la instalación.

La gran mayoría de los venezolanos está convencida, que ir al proceso de elecciones, sin que se hayan cumplido las mínimas exigencias de garantizar un proceso transparente, serio, con un CNE distinto y presencia de organizaciones y personalidades internacionales, no tiene sentido; sin embargo, ya es un hecho que tanto el Sargento de Nirgua, como el aspirante de AD participarán, anteponiendo sus intereses personales, a los intereses de Venezuela, contribuyendo de esta manera a la legitimación del sustituto, que sabe que no gana unas elecciones, donde se respeten las condiciones y se den garantías a la oposición.

Por cierto, andan de carreritas organizando las cajas de los CLAP, y anunciando la repartición de nuevos bonos, ahora para la juventud, ya que hasta estos momentos, les ha dado buen resultando aprovecharse de las necesidades del pueblo, que se está muriendo de hambre, para cambiarles sus votos por comida; sin embargo, la crisis sigue profundizándose, cada día los venezolanos somos más pobres y aumenta el número de niños muertos por desnutrición y los enfernos renales crónicos, por falta de los dializadores y medicamentos necesarios.