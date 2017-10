Retacitos 15-10-20107

Llegó la hora de la verdad, nadie debe quedarse en casa, es necesario dejar a un lado la apatía y la indiferencia, hay que salir a votar, es la última oportunidad para iniciar el rescate de la democracia y devolverle a las instituciones sus legítimos derechos y deberes, es necesario vencer todos los obstáculos y manipulaciones que se aplicarán como la “operación morrocoy”, los testigos de mesa deben mantenerse alertas y no dejarse amedrentar, el voto es un derecho y tenemos que defenderlo hasta las últimas consecuencias, sin temor a las amenazas, que sabemos que van a estar latentes por todos lados. Este domingo tenemos que echar el resto.

Comprar conciencias siempre le ha dado buenos resultados electorales al proceso. En esta oportunidad los ediles del PSUV, sin realizar sesión, sin instalar el Poder Municipal, en cuestión de horas, aprobaron un crédito por más de 21.000 millones para pagarles obligaciones pendientes del 2016 y 2017 a los trabajadores, en un acto írrito y sin la presencia de la oposición, lo que no es más que una estrategia electoral, además se dejan ver las costuras, cuando dicen que fue Carmelina la que gestionó los recursos, así que no deben pisar este “peine”, ya que van a cobrar un dinero devaluado, que no les alcanza para nada. Dicen que mandaron Bs. 36 millones, los 15 restantes serán gastados este domingo. La conciencia no tiene precio, no se dejen engañar.

La Inspectoría del Trabajo del estado Lara debería ordenar una investigación en torno a la actuación ilegal de algunas empresas outsourcing, específicamente en el área de mantenimiento, que operan en la región, ya que están contratando al personal solo por 90 días, no les pagan prestaciones, contratan otro grupo por el mismo lapso y nunca adquieren obligaciones laborales con los trabajadores. Lo más grave es que si alguna empresa está satisfecha con un trabajador y quiere mantenerlo en el servicio, tiene que hacer un pago adicional y firmar un contrato. Lo mismo viene ocurriendo con algunos comerciantes asiáticos y del Medio Oriente.

El Ejecutivo tiene problemas de flujo de caja, de allí que busca activamente mecanismos que le permitan incrementar sus ingresos, poniéndose de nuevo sobre el tapete, el aumento de la gasolina, tesis que toma fuerza cuando ha quedado al descubierto que la capacidad de refinación en el país, se ha reducido en más de 1 millón de barriles, y que la mayor parte de la gasolina que se consume en el país es importada; los barcos con combustible se quedan varados en las radas, porque no hay como pagarles los fletes, por eso es que se agudiza la escasez de gasolina, pero principalmente en el interior del país, la poca que llega la distribuyen en Caracas, porque temen a la reacción de los capitalinos.

La gente de Lara y sus alrededores, tienen que estar muy alertas y moscas, ante la actuación de un trío de individuos que ya han “desplumado” a muchos incautos con la venta de apartamentos “virtuales” , cauchos, neveras, repuestos de automóviles y cualquier bien transable, estudian a sus víctimas, las siguen, se les acercan, establecen conversaciones y le formulan propuestas económicas atractivas, aseguran que a una joven le vendieron un apartamento hace años atrás, en US$ 120.000, quedándose luego sin los dólares y sin la vivienda. Aún cuando tienen años en esto, son tan hábiles que no les han podido echar el guante, por lo que siguen en sus andanzas.

Se multiplican las denuncias en torno al deterioro del alumbrado público, en diversas zonas de la capital musical de Venezuela, progresivamente en la ciudad la penumbra es cada vez mayor, a pesar de los operativos que anuncia Corpoelec, pero que al parecer no están llegando hasta Barquisimeto, lo que ha contribuido a que se intensifiquen los delitos como atracos, arrebatones, hurtos, robo de vehículos y hasta la pérdida de vida de varias personas, ya que a la enorme oscuridad se agrega la inseguridad por falta de vigilancia.

Injustificado y hasta sospechoso que en el este de Barquisimeto, en las cercanías donde se instalan puestos del Conas y la GN, se presenten en forma recurrente, en horas de la noche y de la madrugada, robos a mano armada, al parecer se colocan barricadas para obligar a los conductores a bajar de sus vehículos y ser presas fáciles del hampa desbordada. Lo ocurrido recientemente con la muerte del futuro ingeniero, cerca de Santa Rosa, debe investigarse hasta sus últimas consecuencias. Nadie entiende, cómo en las propias narices de los cuerpos de seguridad, se estén cometiendo delitos.

Los deportistas del voleibol, señalan que recientemente tuvieron que viajar a una competencia en Portuguesa, y al igual que les pasó a la gente del béisbol, los jerarcas de Fundela, no les prestaron ninguna ayuda, ni viáticos, tampoco transporte y menos alimentación, teniendo que costearse todos sus gastos, llegando los atletas a la conclusión, que estos jefecitos son como jarrones chinos, están de adorno y solo para retratarse por taquillas 15 y último.

La reducción del servicio del transporte público en Barquisimeto y el resto de las ciudades de la entidad federal, es notoria. Los elevados y millonarios precios para reparar un motor, reponer cauchos o cualquier repuesto, ha llevado a más del 60 % de los transportistas a paralizar sus buses y busetas, generando un virtual colapso en el transporte, cada vez son menos las unidades que circulan y la gente viaja como sardina en lata, hay que esperar más de una hora para tomar un unidad, muchos llegan a la parada a las 5:00 p.m. y llegan a su destino entre las 7:00 y las 9:00 p.m.

Sería interesante averiguar si es cierto que en el ente recaudador, a nivel nacional, al parecer crearon una junta directiva paralela en el Sunep Finanzas Seniat, sin realizar ninguna asamblea, sin consultar a los trabajadores, sino que supuestamente fue impuesta al dedo por ciento, lo que ha creado un malestar general. Denuncian los trabajadores, que lo grave es que han sido personas de la oposición, las que se prestaron para hacer esta jugada que los perjudica a todos sin distingos.

Un operativo de ventas de artículos de primera necesidad como pollo, leche, carne, arroz, harina de maíz y azúcar, se llevó a efecto recientemente en el comando regional que está en la aduana subalterna de Barquisimeto, pero allí solo fueron incluidos los funcionarios del RIF y uno que otro enchufado, además de coordinadores de áreas y por supuesto jefes de división, quienes no corrieron la voz entre sus subordinados, para quedarse con la tajada más grande, metiendo incluso a sus familiares, quienes estaban de primeros en las colas. Para las marchas sí los obligan a ir a todos, pero para recibir estos beneficios, solo escogen a los de su entorno y familiares. La verdad que no hay derecho.

Atropellos y acoso denuncian trabajadores del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de los tribunales de Lara, al parecer luego de la designación de una alta funcionaria, quien supuestamente no cumple con el perfil para el cargo, pero es roja rojita, y está botando a todo el que no está con el proceso y a los que quedan les aplica psicoterrorismo laboral; además dizque no atiende a los usuarios, pero lo cumbre es que presuntamente, no cumple con el horario de trabajo, lo que es fácilmente verificable revisando el capta huella. Exigen la intervención de la rectoría del estado Lara, para poner orden en la casa.

En numerosas oportunidades denunciamos en esta sección, el caso de los cadiveros de Lara, integrados por personajes de mucho renombre en la región, vinculados con el alto mando de la revolución, lo que les permitió recibir millones de dólares para importar, pero contenedores llegaron vacíos y los dólares se “esfumaron”, pero ahora se han vuelto a poner estos casos sobre la palestra y aun cuando algunos les han puesto “los ganchos” a quienes más comieron de la torta, les pasaron el pitazo y están fuera del país.

Aseguran en medios políticos de la región, que un cuerpo de seguridad muy recientemente, detuvo a un edil en flagrancia, muy conocido el personaje por su prontuario, asegurando que al sujeto le encontraron un arma de fuego y supuestos estupefacientes; sin embargo, cuando estaban instruyendo el expediente para enviarlo al Ministerio Público, llegó una llamada desde la Corporación, ordenando que “dejaran todo así” y que lo pusieran en libertad. Bueno, que es una raya más para una cebra.

Deprimente como ha sido abandonado el proyecto de Escuela de Música o Sala de Concierto, al lado del otrora Fudeco, hoy sede de la Corporación, en la Libertador con Patarata, allí se llevaron hasta la cerca perimetral, a pesar de la continua presencia policial, día y noche, en el organismo público. Dónde estarían los guachimanes cuando se llevaron la cerca, trabajo que es laborioso y no es cuestión de minutos. Vale la pena investigar.

Pasada las elecciones se proyecta hacer cambios en la MUD Lara. Muchos estiman que es hora de mover las piezas y remozar el equipo, para un mejor engranaje y manejo de la estructura que agrupa a varias organizaciones. Lamentablemente, las decisiones las vienen tomando, en encerronas, con la venia del Sargento de Nirgua, dos o tres personas, lo que no ha sido lo más saludable para el buen funcionamiento de esa organización, así que amanecerá y veremos.

Mercabar al parecer, fue el escenario de reciente enfrentamiento entre el Porcino, el pran del Pedagógico con el “hijo de mamá” durante una visita que la burgomaestre hiciera el centro de acopio de alimentos, para pedir el cargo al jefecito del mercado. Comentan en la esquina de los lamentos, que el descendiente expuso sin interés en que le dieran parte de los beneficios que se embolsillan los susodichos, quienes montaron en cólera. Y eso que nadie comentó sobre los 6.000 $/año que supuestamente le cobran a cada concesionario del mercado.

Como todos los años por esta época, me tomaré unos días de vacaciones, esperando estar pronto de regreso, con gobernadores de la Unidad en la mayoría de las entidades, por supuesto, si la Divina Pastora, los Carmona y la Corporación Maneiro, lo permiten.