Retacitos 23-07-2017

La demostración de civismo y de madurez política que dio el pueblo venezolano, el pasado 16 de julio, al salir a participar masivamente en la Consulta Popular, nacional e internacional, convocada con dos semanas de anticipación, sin recursos económicos, sin apoyo de los medios de comunicación y con el Gobierno en contra, por lo que el resultado superior a los 7 millones 200 papeletas, constituye un mandato de lo que considera la mayoría de los venezolanos, son las acciones que se deben emprender para rescatar nuestra democracia y las libertades. Hasta los propios organizadores fueron sorprendidos con estos resultados, se vio a la gente en la calle, alegre, animosa y dispuesta a defender sus derechos.

El reto ahora es para la dirigencia de la sociedad civil y de las organizaciones políticas, quienes tienen que actuar con mucha inteligencia ante este enorme capital que han colocado sobre sus hombros, no pueden correr el riesgo de defraudar al soberano que habló claro y contundente acerca de lo que quiere; hay que actuar con mucha modestia y ponderación, pero con mucha firmeza en torno a la agenda que deberá cumplirse en los próximos días. Confiamos que el Gobierno haya recibido y asimilado el mensaje, también las FANB y el CNE a los que le acaban de dar una soberbia bofetada, al realizar la consulta sin contratiempos y tener los resultados en la noche, es decir que no hicieron falta. Hay que estar abiertos a las negociaciones políticas al más alto nivel, pero conscientes de que la oposición tiene la sartén por el mango.

Mientras que el “simulacro” convocado por el CNE en torno a la prostituyente, no encontraban cómo ocultar la poca concurrencia de participantes, en la capital los cargaban de un lugar a otro en camiones, en algunos de los lugares de votación, instalaron ferias de la sardina y las colas que se observaban eran de la gente para comprar pescado, también montaron espectáculos, pero no se puede hacer la menor comparación con la multitudinaria participación en la Consulta Popular. La foto del ministro de Comunicación, con Robert Serra al lado, fue patética y las redes sociales le dieron hasta con el tobo.

Magistrados ilegítimos del máximo tribunal, electos en forma express, muchos de ellos sin tener ni la experiencia ni las credenciales necesarias, escogidos a dedo por una Asamblea Nacional también írrita y ya de salida, tienen el tupé de calificar de “usurpadores” a quienes han sido electos cumpliendo con toda la normativa constitucional, por una AN con total legitimidad por haber sido electa por el pueblo, de tal manera que si tuvieran un poquito de dignidad y moral, deberían estar escondidos debajo de los escritorios y no atreverse a dar la cara y menos en la televisión, cuando son ellos los que han estado usurpando posiciones. La verdad que dan pena ajena.

Insólito. A un alto funcionario de un cuerpo de investigaciones del Estado, cuyas oficinas se ubican cerca del mercado San Juan, por el solo hecho de tener en su celular, que es un bien privado y muy personal, un correo del sustituto huyendo en barco del país, al parecer lo jubilaron de oficio, sin tener los años de servicio y en plena edad productiva, lo que ha causado un profundo malestar entre sus compañeros que califican la acción como una “injusticia” porque se trata de un funcionario que da la vida por la institución. Sin embargo, supuestamente en el cargo habrían colocado a un compadre del jefecito, lo que tiene aún más molestos a todos los detectives.

Continúan los abusos en el ente recaudador de Barquisimeto, han suspendido el sueldo y el bono de alimentación, a dirigentes sindicales de la revolución, además se burlan diciendo “los pusimos de rodillas”, existiendo un gran temor en el resto de los trabajadores que se preguntan: ¿Si esto lo están haciendo con alguien que forma parte del proceso, qué queda para el resto de personal? Asimismo señalan que la persona afectada preside la Fundación Provivienda, que ha venido luchando desde hace años para tratar de que los trabajadores del Instituto tengan un techo propio, por lo que el rechazo a estas acciones en las cuales no solo tienen responsabilidad administrativa Tutifruti, sino también quien maneja personal y tambien administración, incluso el Super. ¿Qué dirá de estas actuaciones el defensor del Pueblo?

Por órdenes del general Mirabeau fueron recogidas todas las motocicletas de alta cilindradas de la policía de Lara, para repararlas; quienes se llevaron las motos de El Tocuyo, se mostraron sorprendidos porque eran las únicas de todo el estado en perfectas condiciones; lo más grave es que las otras motos de la GN por órdenes del jefecito del Core 4, también se las llevaron. Todas esa motos fueron reparadas por los Hijos de Morán, para el resguardo de los vecinos del municipio, por lo que consideran que han cometido un abuso de autoridad. Al parecer las tienen en un depósito, esperando que estén listas las otras, para montar un “show” y decir que hasta las de Morán las repararon ellos, mintiéndole a los larenses, como hace el alto Gobierno con el país. La verdad que no hay derecho.

Sería interesante averiguar si es cierto que en la Contraloría del estado Lara, la jefecita, por supuesto roja rojita y designada a dedo, sin concurso de credenciales ni nada que se le parezca, supuestamente ya comenzó a amenazar a los empleados, tal como lo denuncian los propios afectados, dizque los cita a su despacho y les dice que aquellos que no voten en la prostituyente serán botados, asimismo ha advertido que se tomarán todas las previsiones para verificar que todos los empleados voten. Por lo visto, esta es otra que no entendió el mensaje que dio el pueblo el pasado 16J. ¿Ya tendrá su plan B para cuando esto cambie?

Al parecer las instrucciones del inquilino temporal del Palacio, quien según la dirigencia política de oposición, después del 16J está trabajando su preaviso, quien recomendó “utilizar la nómina” para chequear que todos los empleados públicos voten, está siendo seguida al pie de la letra por muchos jefes de organismos de la administración pública, lo cual de paso fue negado por JR “Cejotas”, quien dijo que no se podría obligar a ningún funcionario público a votar por la ANC, así que todos aquellos que quieren ser más papistas que el papa, no se sabe cuál será su futuro.

Aún se sigue hablando en la Urb. El Obelisco, del caso del jovencito, sobrino de tres funcionarios activos del cuerpo de investigaciones y nieto de un comisario retirado de ese mismo cuerpo, asesinado durante las manifestaciones en Barquisimeto. Se recuerda que cuando fueron a retirar el cuerpo a la morgue del HCAMP, desde un carro blanco chino, comenzaron a tomar fotos a los familiares y amigos, entre ellos un presunto testigo que dice haber visto quién disparó contra el joven. Al darse cuenta, llamaron a una comisión del cuerpo donde laboran, quienes se presentaron de inmediato, logrando borrar las fotos, pero una de las personas que estaba en el vehículo, era nada más y nada menos, que el padre F., de quien todos saben que siempre ha sido rojo rojito. La pregunta que todos se hacen es: ¿Qué hacía en ese vehículo?

Cómo se explica Tutifruti, que mientras supuestos grupos “terroristas” encapuchados arremetían contra la sede del ente recaudador en Palavecino, los efectivos de los cuerpos de seguridad dizque estaban observando sus acciones a pocos metros de distancia y no intervinieron para impedirlas, según denuncian los vecinos; no creen que si hubiese sido gente de la oposición, y no “paramilitares” habrían intervenido sin la menor contemplación como lo han venido haciendo en La Sucre, Bararida, El Obelisco y en La Hacienda. Lo más lamentable es que también engañan al Súper, quien “se va de bruces” declarando sobre estas acciones, sin conocer la realidad.

Malestar e impotencia produjo entre los pensionados del IVSS, quienes cobran en la banca pública, ya que al presentarse en taquilla donde el organismo había anunciado que pagaría 169.054,71 bolívares, sólo les cancelaron un poco más de la mitad, con la explicación que el resto estaba congelado y se pagaría después, lo que además de ser un abuso es una desconsideración contra las personas de la tercera edad, que con ese dinero apenas pueden satisfacer a medias sus necesidades mínimas en cuanto a alimentación y medicinas, ya que no alcanza para más, gracias a la inflación que impulsa el Gobierno.

Denuncian usuarios que las unidades de transporte que cubren la ruta hacia Valle Hondo, en Palavecino, están cobrando Bs. 500 por el pasaje, sin que se sepa quién aprobó este ajuste. Algunos colectores, al parecer, les niega el acceso a las personas de la tercera edad, incluso cuando algún pasajero dice estar dispuesto a pagar el pasaje. Agradecemos a las personas que esto les ocurra, que me envíen el número de la placa de la unidad para publicarlo, ya que es injusto, cruel e inhumano que se haga esto con personas que pudieran ser los padres, madres, abuelos de estos colectores y conductores inhumanos, que piensan se se van a enriquecer cobrando un pasaje. Lamentable hasta donde ha llegado la degradación de algunos individuos. ¡¡Erick, ojo al tambor!!