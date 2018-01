Retacitos 28-01-2018

Luego del amañado triunfo en las elecciones de gobernadores, anunciamos en esta sección que el Gobierno anunciaría la convocatoria a elecciones presidenciales para el mes de marzo, pues bien la ilegítima no aguantó dos pedidas, y de un solo plumazo las convocó para el primer cuatrimestre del 2018, atendiendo a las órdenes de Diosdiablo; para completar el cuadro ilegitiman a los partidos, y a la mayoría de los candidatos está fuera de play, por estar inhabilitados, lo que ha puesto a la oposición a pegar carreritas, ya que saben que la única manera de salir de esto es con la unidad, de lo contrario el sustituto, quien ya anunció su disposición a “sacrificarse” a petición de todos los revolucionarios, hasta podría ganar por fortfait, lo que implicaría la destrucción total de lo poco que queda de país.

Cerca de dos meses tienen los vecinos de las urbanizaciones Chucho Briceño, Los Pinos y La Mata Sur de Cabudare sin recibir agua regularmente, ya que una válvula ubicada al frente de Villa Rosa, está dañada, hay que reponerla con urgencia y en Hidrolara, nadie atiende las reclamaciones de las personas en los sectores afectados, tampoco a los reportes de los técnicos señalando la anomalía. La excusa es que supuestamente la válvula es costosa y no tienen los recursos para adquirirla, pero este no es un problema de la comunidad, sino de la administración de la hidrológica. Siempre hemos denunciado en esta sección, que lo único que saben hacer bien es aumentar las tarifas y autoaumentarse los sueldos en el alto nivel gerencial, porque hacia abajo, “no chorrea”, de allí que la pasamos el dato a Carmelina para que ordene de inmediato la instalación de esa válvula.

Los vecinos de las calles 54 y 54 A y hasta la 53 con carreras 18 y 19, quienes habitan en las cercanías de una tienda de productos médico-quirúrgicos, denuncian la caótica situación que viven casi diariamente por los “bachaqueros y sus contratados” que invaden desde horas de la tarde y casi todos los días, las aceras y espacios libres en espera de la venta de productos básicos, se dé o no la venta.

Dicen que estas personas son violentas, groseras y amenazantes, pronuncian palabras soeces que agreden a la comunidad y hacen sus necesidades fisiológicas en el sitio. Aseguran que lo lamentable es que supuestamente están en conchupancia con los vigilantes, quienes hasta hacen trueque con los bachaqueros, cambiando productos regulados y vendiendo los puestos. La comunidad la integran personas de la tercera edad, muchos con enfermedades graves que necesitan tranquilidad.

Aseguran que en el CLEL las cosas siguen de mal en peor, dicen que los parlamentarios de la revolución, e incluso los de la oposición, andan muy genuflexos con Carmelina, ya que les ha llegado el rumor de que les van a asignar unos vehículos y cada quien está intentando jalar la brasa para su sardina, ya que están conscientes que estrenar carro nuevo, comenzando el año, no es nada maloso y como todos sabemos que la mayoría de estos personajes, bailan al son que le toquen, sin importar las consecuencias y las críticas a las que puedan ser cometidos por la comunidad, eso “les resbala”.

Por cierto, los trabajadores denuncian el caso de la jefecita de una dirección, quien al parecer en el mes de diciembre dizque andaba de fiesta en fiesta, tirando la casa por la ventana con la tarjeta corporativa del Consejo, señalándose que fue tanto el bonche que no se dio cuenta que supuestamente se gastó la partida del bono de alimentación de todos los trabajadores, por lo que han terminado haciendo el pago correspondiente a diciembre, ahora en el mes de enero; sin embargo, como está en la conchupancia, no ha habido ni siquiera un templón de orejas.

Muchos negocios de Barquisimeto, Carora y El Tocuyo siguen con las puertas abajo, desde el pasado fin de año por falta de mercancía, el terror a las equivocadas medidas de la Sundde y por la constante amenaza de gente inescrupulosa y delincuentes, empeñados en crear un caos mayor, robándose lo que consiga a su paso, como ocurrió recientemente en Patarata, donde en un minuto y medio arrasaron con el esfuerzo de años de emprendedores y el trabajo de al menos cinco familias. Si era por hambre, por qué se llevaron los electrodomésticos y las rebanadoras. Aseguran que en este acto delictivo supuestamente participaron muchos rojo rojitos.

Sería interesante averiguar si es cierto, que los nuevos jefecitos nombrados en Mercabar, luego de ser designado el achocolatado como nuevo burgomaestre, han cerrado algunos galpones que no cumplen con los requisitos del reglamento interno del mercado, tales como permanecer cerrados o no tener ninguna actividad económica, entre otros. Hasta ahí todo pareciera estar bien, y ajustado a la normativa legal vigente; lo que pareciera no ser muy ortodoxo, es que supuestamente estos locales dizque son asignados a otras personas a las que presuntamente las estarían bajando del equino con la módica suma de 23.000 de los verdes. Pregunta inocente: ¿de ser esto cierto adonde irá a parar ese dinero? ¿Qué dirá de esto el achocolatado?

Reprochable desde todo punto de vista, el tratamiento que se le está dando a los profesionales que acuden al Registro ubicado en piso 3 del Edificio Nacional, con el fin de apostillar sus documentos con la finalidad de abandonar este infierno en el que vivimos. Según testimonios presenciales, allí los médicos, abogados, periodistas, arquitectos, enfermeras, quienes deben estar en el lugar a las 4:00 de la mañana, al parecer son vejados, atropellados y humillados por el personal, en un sitio donde no hay la mínima comodidad para una espera hasta de 9 y 10 horas, les prohíben sentarse en el piso y amenazan con expulsar del local a cualquiera que proteste. Es urgente darle a este personal cursos de relaciones humanas, que no tratan con animales, que están allí para prestar un servicio, por lo cual les pagan un salario, así que no le están haciendo favores a nadie. Vamos a seguir atentos a estas denuncias.

El tema más comentado en la esquina de los lamentos en los últimos días, ha sido la visita de un ministro del actual Gabinete, en las primeras horas de la mañana, a una conocida clínica ubicada en la Urb. Nueva Segovia, donde dizque pagó la módica suma de US$ 5.000 (Bs. 1.300 millones) por la cirugía estética de una descendientes, que incluyó nariz, mejillas, lipoescultura, lolas y pompi, lo que parece indicar que la jovencita se hizo una refacción total, afirmando los asiduos a la comentada esquina, que no debe extrañar que próximamente esté participando en el Miss Venezuela o en cualquier otro concurso de belleza.

Pregunta inocente: ¿Será que los ministros cobran en dólares por la hiperinflación?

La presentación el pasado jueves para la validación de la tarjeta de la MUD, en nada contribuyó a reducir el pesimismo y poco entusiasmo de los larenses, al ver en la televisión privada, a los mismos personajes “pescueceando” para robar cámara, la gente vio las mismas caras, a los responsables de la debacle en las elecciones de gobernadores, con Don Maca aún con el lomo que le duele por la paliza, pero terminaron de poner la torta al incorporar como vocero al pavo real, quien tiene más rayas que un tigre, y a quien no se le veía la carátula desde la aprehensión de AR, cuando lo sano y saludable es que se escondan, que mantengan un bajo perfil y que coloquen a otras personas a dar la cara, ciertamente fue penoso el espectáculo.

A propósito, hay mucho malestar en algunas organizaciones gremiales de la región, ya que muchos dirigentes fueron llamados, para que se incorporara a una MUD-Lara renovada, donde habría una amplia participación, se escucharían las nuevas ideas, todo ello con miras a rescatar la confianza de la gente, que en estos momentos no quiere saber nada de las organizaciones políticas tradicionales, por las inconsistencias y por los mezquinos enfrentamientos internos, donde cada cual jala la brasa para su sardina, pero lo único cierto es que ahora, los mismos de la rosca, ahora ni siquiera les atienden el teléfonos y cruzan la calle, cuando se los tropiezan. ¿Qué talco?

Se encuentran desaparecidos del mapa político en Palavecino y el estado Lara, la dirigencia de Avanzada Progresista. Su militancia anda a la deriva y no encuentran en cuál partido registrarse, porque para colmo de males, el resto de las organizaciones políticas, también permanecen en una especie de sopor, todas están postradas, tampoco han podido arrancar en lo que va de año y están como los comercios visitados por la Sundde, cerrados.

Muy alerta deben estar las personas que compran y venden cosas a través de transferencias bancarias. Una persona hizo la venta de un bien, y le informaron que le harían una transferencia del Banco Provincial, al ver que tardaba el ingreso de su dinero, fue a la institución y allí le explicaron que el código 0300 es falso y no existe en esta institución bancaria, los códigos de identificación del banco son 0100 cuenta corriente y 0200 cuenta de ahorro, por lo que le pidieron que le diera publicidad a esta información, para que no sigan engañando incautos con las transferencias desde una cuenta 0300.

Hace pocos días recibí la triste y dolorosa noticia, del fallecimiento del Negro Rubén Mijares, quien estuvo luchando con toda su fuerza y vigor con una enfermedad que al final le quitó la vida; el deporte nacional se quedó sin uno de sus más grandes baluartes, versado en todas las disciplinas, tan bien podía escribir una crónica de beisbol, como una de básquet, un partido de tenis, un match de boxeo y hasta una Vuelta Ciclística a Venezuela. Por fortuna en vida fue exaltado al Hall de la Fama del Béisbol Venezolano, y el campeonato de béisbol de esta temporada, lleva su nombre, pero lo cierto es que deja un vacío muy difícil de llenar.

Vaya hasta sus familiares nuestra solidaridad, seguramente ya estará al lado de Doña Prudencia, quien lo habrá recibido para consentirlo con uno de los platos que más le gustaba: “el bofe guisado”.