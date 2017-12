Retacitos 31-12-2017

Está llegando a su fin uno de los peores años que ha vivido Venezuela en las últimas décadas, como consecuencia de las erradas políticas económicas aplicadas por la administración actual, en su empeño por imponer el Plan de la Patria, un modelo que ha fracasado y que ha conducido a la Nación a la ruina, con una caída acumulada del PIB de 35% entre 2015-2017, con un déficit fiscal superior al 26%, una deuda externa que sobrepasa US$ 160.000 millones, con el 82% de la población en condición de pobreza y 42% en pobreza extrema, donde cada día aumenta la mortalidad infantil y de las personas de la tercera edad por desnutrición.

Lo más inquietante es que, como no se está haciendo absolutamente nada para revertir esta situación, las expectativas para el año 2018 son tenebrosas, los agricultores no tienen los insumos para producir, tampoco hay combustible para sacar los productos del campo a los centros de consumo; la industria no tiene inventarios de materias primas, tampoco dólares para importarlos y el comercio y los servicios, con las fiscalizaciones de la Sundde, que han puesto a la mayoría al borde de la quiebra, no tuvieron mercancía para vender en este mes y muchos no abrirán en enero, así que Dios nos agarre confesados.

Pero el colmo, es que los ediles revolucionarios del CMI, sin haber aprobado una ordenanza en los últimos cuatro años, solo manipularon el PDUL y ahora entre gallos y media noche, pretenden aprobar nuevos aumentos en las patentes de industria y comercio, con aumentos que superan el 100%, lo que es una aberración ante la crisis económica. Se olvida que por una torpeza como esta, Lara perdió la oportunidad de ser hoy el polo industrial de Venezuela, las empresas se fueron para Valencia. Lamentablemente, los gremios empresariales se durmieron, se quedaron en el aparato y es ahora cuando están reaccionando.

El malestar es generalizado entre la población, hoy sometida a precios exagerados en los comestibles, vestidos y calzados; pero además también obligada a realizar largas colas para poner gasolina a sus vehículos, entre el 23 y 24 de diciembre muchos se quedaron varados en las estaciones de servicios. Allí pasaron muchas horas, sin ninguna explicación. La verdad que no hay derecho a que en un país petrolero, con las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, sus ciudadanos sean vejados y humillados de esta manera.

Es triste y deplorable lo que se evidencia el hospital Agustín Zubillaga de Barquisimeto, en Carora, Quibor y El Tocuyo, con la presencia de decenas de infantes recluidos por desnutrición. El pasado 23 de diciembre en el sector Loyola de la capital del municipio Torres, al parecer falleció un menor de apenas un año y cinco meses de nacido por bajo peso y desnutrición crónica. Si no es por la colaboración de los vecinos y el consejo comunal, la familia no hubiese podido llevar al angelito hasta el cementerio. Esto no está pasando en África o en las películas, sino en nuestra querida Venezuela.

Aberrante y discriminatoria la decisión de racionar el consumo de gasolina y gasoil en varios estados del país, entre ellos Barinas, Portuguesa y Lara, lo que se ha convertido en una odisea, no solo para los propietarios de vehículos, sino para los transportistas. Nadie entiende cómo es que estando el llenadero de las gandolas en Mamporal, se coloca a los larenses en esta difícil situación. Mucha gente está viajando con sus vehículos hasta Yaracuy, donde pueden poner el tanque lleno sin ninguna limitación.

Ante la virtual desaparición de la MUD, gracias a las exitosas estrategias aplicadas por el sustituto, en Barquisimeto un grupo de personas calificadas, gremios profesionales, universidades e incluso algunas organizaciones políticas, se reunieron el martes en Barquisimeto, con la intención de crear una agrupación denominada Estructura Nacional de Factores Democráticos Opositores (Enfado), con la intención de continuar la lucha en contra de la dictadura, lo que ha tenido buena receptividad. Aseguran que cuando el Sargento quiso proponer a Don Maca para formar parte del grupo, dizque le dijeron que estaba fuera de orden.

A propósito, después del cantado y estruendoso fracaso en las elecciones de alcaldes en Lara, varios factores están a la expectativa, a la espera de que don Maca ponga su cargo a la orden, de manera que se puedan remozar esta estructura democrática, para dar paso a un necesario proceso de de reingeniería y ampliación que permita abrir el compas y mejorar la operatividad para garantizar que la gente acuda a votar masivamente en las presidenciales. Así que nadie entiende porque tanto apego a ese cargo.

Sería interesante averiguar si es cierto que a un personaje de la región, se asignaron unos recursos para construir unas viviendas en la zona de Bobare, casas que comenzaron a ser construidas, pero en su gran mayoría, al parecer las dejaron chucutas, porque no les pusieron el techo, de allí que los potenciales propietarios de esas casas, ahora que al personaje lo designaron cerquita de la Gober, confían en que dará la cara y hará todos los esfuerzos para que las culminen y las entreguen a los usuarios como parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Por todos los medios ha tratado Neltor de desvincularse, de la gente que con su mismo apellido, ha sido descubierta haciendo negocios y aprovechándose de las necesidades de la población, para hacer sus negocios y enriquecerse groseramente ante la mirada de todo el mundo, pero en el pueblo todos nos conocemos, sabemos de dónde venimos y este es un apellido que no prolifera en el país, así que los viejos barquisimetanos de la esquina de los lamentos, han sentenciado: Que no invente, negar la familia, arruina.

Son muchos los afectos del proceso que están conscientes de la lucha interna que hay en Lara por el poder, entre el clan de los reyes y doña Carmelina, que en estos momentos es la tiene el mando, recuerdan que Wüicho era un hombre de finado, no del sustituto, así que se preguntan: ¿Qué ocurrirá en el futuro con la gobernación paralela que es la Corporación? ¿Le seguirán entregando todos los contratos a Pegarca?, tiene la palabra la jefa mayor.

Por cierto, el silencioso había declarado recientemente a los medios, que ahora si se acometerían obras vitales para Lara, como la represa de Dos Bocas y el proyecto de Yacambú; sin embargo si después de 19 años de gestión de este gobierno, no han podido concluir una obra que aprobada en 1973 por el gobierno de Rafael Caldera, su costo inicial era de Bs. 70 millones, tras haber pasado 44 años y dilapidado cientos de miles de millones de bolívares y buena parte en dólares, que llenaron los bolsillos de muchos gobernantes. ¿Quién puede creerle?

Comienzan a surgir los cuentos y las historias de los burgomaestres que fueron defenestrados en las pasadas alecciones municipales en la región, como el caso de un personaje de un municipio vecino a Iribarren, quien al parecer adquirió una casa por un monto de US$ 46.000 en efectivo, ya que cuando la propietaria de la vivienda le pidió que le hicieran una transferencia, el comprador se negó de manera rotunda y le dijo que pagaba en “cash” o no hacía el negocio; por supuesto pagando en efectivo, no quedan huellas.

Dentro de todas estas noticias calamitosas, es muy estimulante recordar que este primero de enero de 2018, el diario EL IMPULSO, el Decano de la Prensa Nacional, estará arribando, a pesar de todas las dificultades y obstáculos que le han puesto por delante, con el suministro de papel, planchas de impresión, tinta y otros insumos vitales, a sus 114 años llevándole informaciones veraces y objetivas a los larenses, manteniendo una línea editorial crítica e invariable, que no han podido doblegar; gracias a sus directivos, a un personal idóneo y eficiente, a los lectores y anunciantes que nos han brindado su respaldo.

Otras noticias que nos permiten tener un poco de optimismo para este año que se inicia, y es que los larenses se preparan para recibir la visita N° 162 de la Divina Pastora, que será recibida por millones de feligreses, quienes viajarán a la capital larense a pesar de las dificultades por la escasez de combustible, para adorar a la venerada patrona. Asimismo, El Cardenales, el equipo que todos los años no hace pasar alegrías y sinsabores, en esta temporada terminó en el primer lugar de la clasificación y nunca como antes, tiene el team work para aspirar a obtener el título este año.

Según los más antiguos miembros de la esquina de los lamentos, todos los que estuvieron rodeando al ex burgomaestre recién liberado, al parecer salieron con los bolsillos llenos, con casa y apartamento fuera y dentro del país y lujosos vehículos, pero todos coinciden en señalar que el “Barbarazo” fue el pavo real, aseguran que este salió “más buchón” que todos los demás, y todo con esa cara de “yo no fui”

El regalo de fin de año que les dió el jefecito del CLEL a los trabajadores, al parecer fue no pagarles el bono de alimentación, tampoco el bono navideño que han estado cobrando en los últimos 15 años o más, debido a que no había dinero. Pero al parecer, el viernes sesionaron casi hasta la media noche y supuestamente se auto- aprobaron un aumento de sueldo de 8 a 16 salarios mínimos, y la guinda de la torta la pusieron al irse a celebrar el aumento, dizque con una cena a todo dar en un local vecino, o sea mientras los trabajadores se quedaron comiéndose un cable, los parlamentarios se dedicaron a la dolche vita, así que además de violar la normativa legal vigente, son unos indolentes e insensibles, por decir lo menos.

A todos los amigos y lectores de esta sección, les deseo que reciban este fin de año en sana paz con sus familiares y seres queridos, y que el próximo año sea mejor que éste y nos permita salir de esta horrible pesadilla, que no se merece un pueblo tan noble y generoso como el venezolano. Feliz año a todos.