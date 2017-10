Retacitos 01-10-2017

La capital larense y las principales ciudades del interior de la entidad están saturadas de propaganda electoral de Carmelina, quien definitivamente viene con todo. Comentan que los pendones los colocan jóvenes de aspecto militar y en carros oficiales, o sea esas camionetas blancas asignadas a organismos públicos, en lo que califican los candidatos de oposición como ventajismo y uso de bienes público para provecho personal. Los afiches y publicidad también ha proliferado en todos los organismos públicos de diferentes sectores de salud, deportes y pare de contar. Definitivamente no hay limitaciones, la doña quiere ser gobernadora.

Por cierto, un par de socios del CC de Barquisimeto, quienes al parecer han hecho buenos negocios y para quienes ha sido muy rentable la revolución, ante la proximidad de las elecciones para la gobernación de Lara, con la finalidad de ganar indulgencia con escapulario ajeno, han hecho correr la versión de que están apostando la módica suma de 100 mil dólares, al triunfo de Carmelina, dato que le pasamos al Sargento de Nirgua, para que no se duerma en los laureles, ya que camarón que se duerme se lo lleva la corriente, además tanto el buen pastor como ferdinando, no tiran puntada sin dedal y deben estar bien dateados.

Los usuarios que acuden la registro civil de Concepción a realizar cualquier trámite, como una partida de nacimiento, se tropiezan con una funcionaria que piensa que le está haciendo un “favor” a la gente, si se les ocurre ir en horas del mediodía responde de mala gana y al parecer le tira la puerta en la cara a quien ose hacerle una pregunta sugiriéndole a la persona, si le da la gana venga mañana. ¿Estará al tanto la registradora del mal trato que esta funcionaria le da a quienes allí acuden a realizar una gestión, al parecen olvidan que la Constitución Nacional establece que cualquier ciudadano, tiene derecho a ser atendido, a tener una respuesta, rápida y eficaz de las instituciones.

La comunicación que le hace llegar un médico de Lara al Gobernador, no tiene desperdicio, es verdaderamente demoledora, en ella le expresa, entre otras cosa le dice que puede ser una estrella de reluciente éxito, en otras áreas pero “en el asunto de salud allí se lo puedo asegurar que su fracaso, repito, es monumental y lo más terrible, con consecuencias devastadoras para la familia larense”. La exposición que hace el galeno de la situación de la salud en Lara, es verdaderamente dramática y el inventario de males que da a conocer es enorme.

Aseguran que para el próximo 26 de noviembre, se estarían realizando en el país, las primarias para escoger los aspirantes a ser alcaldes, en un proceso electoral a celebrarse en el primer trimestre del próximo año. Ya en Lara han comenzado a surgir los nombres de los “aspirantes”, entre ellos Macario Bonifacio, nadie sabe con que apoyo político cuenta; Alfonsiño que seguramente tendra el respaldo de PJ, la bella Zoo con AD y AP y Florido, con VP. Es decir que a escasos días para las elecciones a gobernadores, que será la prueba de fuego para la unidad democrática, ya ha comenzado la campaña para las alcaldías.

Por cierto, en el comando de campaña del sargento de Nirgua, dizque sigue imperando la exclusión sin inclusión, lo cual es nefasto en campañas electorales, al parecer los de AP y AD no dejan espacio a dirigentes de otras toldas. Allí no están todos los que son, ni son todos los que están, de allí que es hora de revisar esta situación, aún cuando pareciera ser tarde, ya que apenas quedan dos semanas para las elecciones, y pareciera ser muy tarde para recoger el agua que se la botado. Por allí se comenta que los resultados de las pasadas elecciones, no dan para ponerse con estas comiquitas.

Causa profunda inquietud en la parroquia Juan de Villegas, la cantidad de niñas con apenas 13 años de edad que llega a parir en el hospital y maternidad de la Carucieña, sin que esto pareciera causar ninguna impresión entre las autoridades encargadas de la protección de los menores; lo más inquietante es que al parecer, de acuerdo con las versiones que circulan en los pasillos de esatos centros asistenciales, se habría producido el deceso de varios neonatos, por desnutrición, ya que allí no está llegando la leche de las cajas de los Clap.

Aseguran que en el Hospital de la Carucieña, al parecer quienes mandan a diestra y siniestra, son los representantes de una comuna socialista, cuyos integrantes supuestamente son enemigos de las más elementales normas de cortesía, dizque maltratan al personal y sin por alguna razón determinan que son escuálidos, entonces hacen todo lo necesario para convertirle la vida en cuadritos, ya que en estas condiciones de persecución y acoso, es muy dificil trabajar y menos hacerlo con eficiencia.

Las principales calles y avenidas de Barquisimeto, continúan pareciendo bocas de lobo por la oscuridad reinante, lo que es aprovechado por y el hampa que se ha soltado en moño en la región para cometer sus tropelías. Es urgente el cambio de bombillas quemadas desde hace varios meses, las quejas de los usuarios a la empresa de servicio eléctrico, nunca son atendidas y cuando lo hacen, no realizan el trabajo completo. Para colmo más nunca la empresa envió los recibos y los usuarios tienen que apersonarse a las oficinas para saber cuanto deben, lo mismo ocurre con la CANTV. La verdad que no hay derecho.

A propósito, ante los continuos atracos y saqueos a toda hora en la Circunvalación Norte, el transporte pesado ha vuelto a circular por la avenida Libertador, ocasionando además del malestar entre los habitantes vecinos a esta arteria vial por el humo y la contaminación sónica, el deterioro de la calzada que no tardará mucho tiempo sin que comiencen a aparecer y a sumarse nuevos huecos a los ya existentes en la vía, única y exclusivamente porque no existe un plan permanente patrullaje y vigilancia que garantice la seguridad de los transportistas en la circunvalación.

Una queja muy original nos envían los habitantes de El Tocuyo, quienes dicen no entender como es que en esta región están pasando cosas que parecieran no tener explicación lógica. Denuncian que no tienen agua y la represa Dos Cerritos está a punto de desbordarse debido a las lluvias continuas; no tienen lecha y la empresa Nestlé tiene una de sus plantas principales en la zona; tampoco tienen azúcar y el Central Pio Tamayo también está instalado en la región, por lo que no terminan de entender que es lo que allí viene ocurriendo. Lo más preocupante es que nadie expone las razones para que estas cosas estén pasando.

Aseguran que los amigos del Medio Oriente han vuelto a reactivar el caso del mamotreto de Santa Rosa, en está oportunidad dizque apadrinados por el silencioso; sin embargo, de nuevo la sociedad civiol se puso en pie de guerra y elevaron su voz de protesta, advirtiendo que sin antes no existían las condiciones para edificar esa obra, en estos momentos la situación ha empeorado. Aseguran que ante las pretensiones de estos personajes, doña Tere se habría comprometido a mantener la decisión del burgomaestre Alfredo Ramos, de no permitir ninguna obra en esa zona.

Aún cuando causó molestia entre algunos directivos de Inter, la queja de la vecina del edificio Don Betulio, en la calle 42 con la 13, que ya va para un mes sin el servicio, nos informa que le siguen respondiendo que espere 48 horas, pero lo cierto del caso es que ni siquiera se han tomado la molestia de enviar una cuadrilla de técnicos a tratar de verificar la falla, aún cuando se publico el número del reporte, lo cual pone en entredicho la calidad de la respuesta al cliente, por parte de la empresa. Suponemos que no le cobrarán el mes en que no ha tenido el servicio.

Para un transplante de médula ósea que requiere la joven de 17 años Alejandra Zambrano (Bachiller), se están solicitando los siguientes medicamentos: Melfalan (5) 50 mg/amp.; BNCU(6) Carbustini 100mg/ amp. y Etoposido (16) 100 mg/amp. Aquella persona o institución que pueda cooperar para que esta jovencita retorne a su vida normal, puede contactar a los teléfonos: 0424-2988097 y 0426-4186913. Tanto ella como sus familiares y amigos les estaremos siempre agradecidos.

Llamó la atención que en el último programa en el que participó Wüicho esta semana, en una televisora regional, no estaba el ancla regular del programa, ya que al personaje no le agradan los buenos periodistas, los incisivos, sino que se llevó a uno de esos personajes complacientes, que no formulan preguntas “incómodas”, sino que todas se les ponen “bombitas”, para que luzcan, pero quedó en evidencia, que no se atreven a participar en ninguna actividad donde se vean obligados a responder preguntas que no son de faciles respuestas.

Los comentarios sobre la situación del cocuy en Lara han molestado a productores inescrupulosos de este licor, quienes al parecer haciendo uso de sustancias inadecuadas habrían causado las ya conocidas pérdida de vidas humanas. Estos pseudoproductores dizque actúan bajo el amparo de autoridades regionales, locales y conocidos dirigentes políticos del partido de gobierno, quienes pretenden hacer uso del poder que les confiere ser parte del entorno del alto mando del Municipio Urdaneta para lograr operar sin pasar por ningún tipo de control. Es muy lamentable que el manejo indebido de este producto se haya anarquizado a falta de fiscalización y de autoridad. Se hace necesaria la intervención de las autoridades nacionales en este asunto, a fin de salvar un patrimonio que es de todos los larenses.