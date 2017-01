Retacitos 02-01-2017

En los 47 años que hemos estado laborando en EL IMPULSO, ya que salimos de la Escuela de Periodismo de la UCV, directamente a trabajar en esta empresa, lo que era nuestra máxima aspiración, nunca pasó por nuestra imaginación que tendríamos que ver el día en que este longevo diario, Decano de la Prensa Nacional, arribando a sus 113 años dejara de circular, sobre todo por razones que escapan de las manos de quienes los dirigen, de sus trabajadores, lectores y anunciantes, se trata de un pase de factura porque nunca se doblegó, ha mantenido invariable su línea editorial no complaciente, y eso causa molestias, por eso esta suspensión, confiamos que temporal, la asumimos con mucho valor e hidalguía, porque primero cerrados, que arrodillados.

Asimismo, queremos en nombre de la gran familia de EL IMPULSO, agradecer a todos nuestros lectores, amigos y colaboradores, las palabras de solidaridad y aliento, a quienes expresaron sus opiniones de rechazo a la acción oficial en videos, por Twitter, Facebook e Instagran, lo que evidencia que no estamos solos, lo que nos da fortaleza para seguir adelante, nos quitarán el papel, pero no la voluntad indeclinable de continuar informando, exponiendo las noticias con objetividad, lo que ha sido una de sus características en estos 113 años, en los que se ha ganado el respeto no solo de los larenses, sino de todo el país. Como dijo Rómulo Betancourt: “We will Come back”

De acuerdo con el criterio expresado por los especialistas y conocedores de urbanismo, el documento con el cual los concejales del Psuv, con el cronista a la cabeza, pretenden sustituir el PDUL que venció el sábado 31 a las 11:59, es un verdadero adefesio, un corte y pega que al parecer se fusilaron de Internet, donde ni siquiera aparece el abogado que lo suscribió, lo que evidencia que ni siquiera tienen creatividad, y solamente están buscando que la ciudad se quede sin una normativa en materia urbanística, para hacer negocios con los permisos de construcción, dejándose ver las costuras sin ningún tipo de rubor, ya que ninguno de los que está detrás de todo este guiso, tiene la experticia y la calificación en materia de desarrollo urbano.

El voto salvado de los ediles de la oposición, por lo demás muy bien

documentado y redactado, dejó a los ediles revolucionarios, “desnudos en medio de patio”, los argumentos expuestos son irrebatibles y les va a resultar verdaderamente cuesta arriba a los chavistas, convencer a los larenses, que detrás de todas estas manipulaciones, primero están los intereses de la ciudad, y no los de sus bolsillos, porque todo el mundo los conoce, saben de qué pie cojean, incluso se sabe del uso que daban a algunas partidas del CM supuestamente para pagar deudas en bares y restaurantes, donde se daban la gran vida.

Una verdadera comiquita es la que ha puesto el sustituto con el cuento del billete de 100 bolívares, da un pasito para adelante y dos para atrás, todo el mundo ya lo identifica como “mentira fresca”, nadie le cree nada, dando la impresión de que sus asesores en materia económica se empeñan en que haga el ridículo, y por supuesto, lo hace encantado de la vida, desconociendo que cada día con estas metidas de pata, pierde más popularidad y se multiplica el número de quienes piden cambio.

Las denuncias en torno al aumento desproporcionado del servicio de aseo urbano en Barquisimeto, que reportan varias empresas, es un verdadero escándalo, y llama la atención que las organizaciones empresariales de la región, no se hayan pronunciado y reclamado, porque no se trata de ajustes lógicos y razonables, sino totalmente desproporcionados que han encarecido en forma brutal los costos de estos negocios. Como ejemplo citamos a uno sólo que para el año 2012 pagaba 600 Bs/mes, en el 2014 aumento a 1.600 Bs/mes, en el 2015 en diciembre pagaba Bs. 6.100 y en el 2016 en julio pagaba Bs. 10.200 en noviembre Bs. 60.300 y en diciembre más de Bs. 100.000. ¿Qué negocio, por más rentable que sea, aguanta estos incrementos irracionales? La lista de comercios afectados, es larga y extensa.

Pero como si fuera poco, también hay muchos reclamos de empresas y viviendas residenciales, que denuncian que hidro estafa también ha venido incrementando las tarifas por el servicio de agua, aún cuando en la mayoría de los barrios y urbanizaciones, existe un racionamiento en donde ponen el vital líquido uno o dos días a la semana, en otras zonas en horas de la madrugada, lo que obliga a las familias a trasnocharse para poder llenar las pipas y otros envases y poder tener la disponibilidad de agua. Recuerdo que cuando la gente del condominio fue a reclamar, la respuesta que les dieron fue: “ ustedes viven en el este, deben tener como pagar los aumentos”. Si estos servicios fueran eficientes, se justificaría, pero peor imposible. En este caso, tampoco los gremios empresariales han abierto la boca.

Aún todo el mundo en Barquisimeto anda preguntándose quien autorizó a los trabajadores de la economía informal a instalarse en la Av. 20 y no en las transversales, como al parecer se había acordado en las reuniones que se habían venido celebrando. Según los deslenguados de la esquina de los lamentos, aseguran que supuestamente quienes autorizaron a los buhoneros, no sabemos a razón de qué, habrían sido los funcionarios de la PolMun, quienes dizque por hacerse de la vista gorda presuntamente habrían estado bajando del equino a la gente con 5 mil machacantes.

Hace unos días, mientras el jefecito del ente recaudador sostenía una reunión con el personal, inquieto por la detención en flagrancia de algunos funcionarios de esa dependencia, dizque llego el dueño de una empresa a denunciar que un funcionario de deberes formales supuestamente le había quitado Bs. 100 mil para no cerrarle el negocio o imponerle una multa; el empresario no fue atendido, lo que llevó a los trabajadores a preguntarse, ¿será este uno más de los protegidos?

Continúan los vecinos de la calle 42 entre carreras 13 y 14 esperando que Corpoelec le coloque iluminación al poste ubicado en la entrada del Edif. Don Betulio, como ya lo denunciamos allí los atracos están a la orden del día, ya que los malandros se amparan en la oscuridad reinante, para hacer de las suyas en la más absoluta impunidad, porque para colmo de males, por allí no se ve una patrulla de la policía ni siquiera para remedio, de tal manera que no quisiéramos tener que informar que en el sitio alguna persona perdió la vida durante un asalto. Aseguran los vecinos que la excusa que les dan, es que no hay bombillos.

Las denuncias en torno a la profanación de tumbas, el deterioro de la vialidad, la falta de mantenimiento y la inseguridad en el cementerio municipal del oeste, se siguen multiplicando, dando la impresión de que quienes están al frente de esa dependencia, se ocupan de todo menos de mejorar la infraestructura interna y de garantizar que los deudos que tienen allí enterrados a sus familiares, puedan visitarlos sin temor a perder la vida, ya que incluso quienes tienen negocios en los alrededores, recomiendan a los clientes que no se les ocurra ingresar solos al campo santo, porque corren el riesgo de que los entierren allí mismo. Cuentan que muchas tumbas están abiertas y, los huesos de los difuntos regados en los alrededores, todo un verdadero desastre.

Sería interesante averiguar si es cierto que el burgomaestre de Palavecino, estresado por el excesivo trabajo realizado durante todo el año en el municipio, dizque decidió, no pasar el fin de año en una de las apacibles posadas de Sanare o Cubiro, sino en la Isla de Aruba, mientras que a Cabudare y sus alrededores lo consume la basura, los cráteres en las principales vías, el pillaje y el malandraje, cada día aumentan los arrepentidos con su designación, por lo que no se descartan cambios a futuro.

A propósito, aseguran que una ex primera dama de Palavecino, ya arregló maletas y espera iniciar una nueva vida en Miami, Estados Unidos, especialmente Kendall, donde habría adquirido una lujosa vivienda, tal como ella misma lo dio a conocer en su cuenta en Instagran. Todos la recuerdan como una gran emprendedora y al parecer le ha ido muy bien en los negocios, porque no todo el mundo tiene esta oportunidad. Por eso dicen que a quien Dios se lo da, San Pedro se lo bendice.