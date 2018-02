Retacitos 04-02-18

Ante evidencias que indican que el Gobierno en cualquier momento, va a decretar la intervención de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, designando un rector al dedo por ciento; asimismo, tomando en consideración que dentro de la institución hay algunos chavistas con ganas de ser rectores, aún cuando no tienen credenciales académicas ni personales, toda la comunidad universitaria, profesores, estudiantes y trabajadores, conjuntamente con la sociedad larense en pleno, deben formar un frente común de rechazo a estas pretensiones oficialistas. Hay que hacer respetar el Reglamento Interno de la UCLA, el cual es claro, preciso y contundente y no permite “interpretaciones” acomodaticias. Hay que defender la alma máter larense, con uñas y dientes, si es necesario.

A propósito con el Carné de la Patria, el Ejecutivo ha venido cercando a los venezolanos, ya no solamente se le está exigiendo a las familias para la entrega de las cajas y combos Clap; suena por allí que no se podrá hacer ninguna gestión pública, si no se tiene el fulano carné; en los bancos oficiales se lo estarían exigiendo a los pensionados para pagarles su dinero; ya es un hecho que para obtener las medicinas en las farmacias del gobierno hay que presentarlo, es decir, que al igual que en las últimas elecciones que se han registrado, es un requisito tener ese carné para poder cobrar lo establecido a cambio del voto, así que cada día estamos de mal en peor.

En la causa al revés, cosas andan en reversa. Algunos dirigentes andan muy molestos con el líder regional por la forma como se ha manejado el partido y piensan montar tienda aparte. Al parecer ya incluso habrían ido al CNE a solicitar información en torno a los requisitos necesarios para crear una nueva agrupación, de allí que los amigos de la esquina de los lamentos, al ver la actuación de estos personajes, le recuerdan al dirigente sindical “cría cuervos y te sacarán los ojos”, en política no se puede confiar en nadie.

A propósito, gastos que superaron el presupuesto y las expectativas, dejaron la validación del partido blanco, más de uno se ha estado haciendo la pregunta de las 60 mil lochas: ¿de donde salieron los millones invertidos durante los dos días de actividades, la semana pasada? No faltó nada, cuidaron hasta el más mínimo detalle, incluso el mantener contentos y satisfechos a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral regional y a los efectivos de las FANB, quienes por supuesto disfrutaron de tan especial tratamiento, nunca visto en los últimos eventos electorales.

Las renuncias masivas que se han estado registrando en las últimas semanas, en el CICPC y en otros organismos de seguridad del Estado, luego del ajusticiamiento del Junquito, ha sido de pronóstico reservado, en muchos casos los han declarado improcedentes, pero el malestar por la forma en que se ejecutaron las acciones, es lo que ha generado la mayor molestia. Asimismo, en organizaciones como el Seniat a nivel nacional y Corpoelec Barquisimeto, también se han producido renuncias de personal calificado, valioso, que denuncian como su calidad de vida se ha deteriorado con los salarios que devengan, que con la hiperinflación, no les alcanza para atender sus necesidades mínimas de comida, medicinas, educación y vivienda.

Aseguran que Linda dizque encontró muchas sorpresas en las dependencias de salud. Desde oficinas cerradas, aires acondicionados “desaparecidos”, hasta medicamentos vencidos o por vencerse. Habría comentado que la anterior administración no tenía control de nada, y tanto que declaraban a los medios de comunicación. En su entorno se comenta que ahora le toca una titánica tarea para poner orden, y sobre todo, dotar a los principales hospitales de la región de todo lo necesario. Sería interesante averiguar lo que opina su antecesor de esta posición, aún cuando no debe sorprenderlo para nada.

Sería interesante averiguar si es cierto, que algunos vivos y vivas, aprovechándose de sus contactos con el alto gobierno, han estado haciendo jugosos negocios, se han visto muchos carros regulados que están guardados en sótanos de edificios de la avenida Lara, donde también se han observado combos y bolsas Clap que son repartidas a discreción en el entorno cercano, por eso no alcanzan para las familias que realmente los necesitan en las barriadas de Barquisimeto, pero esto al parecer no le importa a quienes dirigen la revolución en la región, quienes dicen favorecer a los que menos tienen, pero hacen todo lo contrario.

Denuncian usuarios que desde el año 2014 la liga “progresista” de softbol “Cheo Álvarez” , se ha perpetuado en el campo los libertadores, de allí sacaron a los profesores y a la asociación de kickingball, supuestamente apoyados por sargento de Nirgua, ya que al parecer sus hermanos, hijos, familiares y amigos “progresistas” juegan para esa liga, pero además dizque les cedió esa instalación a modo de club particular para diversas actividades y celebraciones siendo esa instalación administrada por Fundela para la selección de kickingball del estado Lara, que hoy no tienen espacio para realizar sus actividades; sin embargo, aún cuando la familia del exgober son quienes hacen vida activa todos los fines de semana, no le han metido la mano a esa instalación, no aportan nada solo lo usan para la realizacion de rumbas y reuniones hasta políticas, aseguran que las instalaciones no pueden ser usadas sin autorización de la “liga progresista” Cheo Álvarez ¿Qué talco?

Una enorme cantidad de negocios, especialmente comercios, no han abierto sus puertas en lo que va de este año, no solo porque no tienen inventarios que comercializar, sino que luego de las visitas de la Sundde, emplazándoles a rebajar los precios hasta en un 50 %; luego en enero les obligaron a colocar los precios que tenían para el 15 de diciembre, lo que generó la descapitalización de muchos; sin embargo, una de las razones de más peso, es que tienen temor de hacer nuevos pedidos de productos para ponerlos en los anaqueles, ante la posibilidad latente de que puedan ser invadidos, de allí que muchos han preferido mantenerse con sus santamarías abajo, afectando a los consumidores.

Se quejan los usuarios de la Cooperativa 5 de Julio, en la Urb. Mendoza, por el supuesto trato descortés, irrespetuoso, rallando en lo inhumano, al que son sometidos por parte de algunos de los directivos y socios, específicamente contra las personas mayores, lo que ocurre durante la venta de productos regulados. Aseguran que el sábado 27 la situación colapso, al darle prioridad a los jóvenes discriminando a la tercera edad, cuentan que hubo varios desmayados y la cola se extendió hasta las 5:00 pm; pero además condicionan la venta de los productos, a la adquisición de los no regulados, quien osa protestar, se expone a un trato peor. Conociendo a Gustavo Salas, no quisiéramos pensar que Cecosesola avala estos atropellos, por tanto le pasamos el dato para apliquen los correctivos.

Al parecer a Carmelina no le han resultado cómodos los primeros 60 días de gestión, porque frente al edificio de la 23 con la 19, han desfilado y protestado blancos, azules, amarillos, verdes o rojo rojitos de lácteos Los Andes. Hasta los pacientes renales han sacado pancartas exigiendo su derecho a la vida. En esa dependencia pública se ha puesto en evidencia, con las protestas callejeras, que las cosas en el país y en la región van de mal en peor, a pesar de los bonos de regalo del alto gobierno, los cuales al parecer no llegan aguas abajo, sino que como los alimentos y la gasolina, se reparten primero en Caracas, lo demás es monte y culebras.

Una empresa contratista realizó recientemente unos trabajos para colocar fibra óptica en la Av. Argimiro Bracamonte, específicamente al frente del parque del este y un poco más allá, cerquita de Corpolara, dejaron los montones de tierra y escombros en la vía lenta. Los ciudadanos que por allí transitan se preguntan ¿qué están esperando para recoger esos escombros, será necesario que ocurra un accidente para que los quiten, ya que se han convertido en peligrosos obstáculos, riesgo que aumenta en horas de la noche.

No mejora nada el enfermo en el ente recaudador de la Torre de David, aseguran los propios trabajadores, que al parecer en Fiscalización sacaron providencias al grupo élite para fiscalizar un grupo de panaderías. La orden impartida es terminar los casos lo más rápido posible para asignarles otros, de manera que crezcan los ingresos al pote. Aseguran que en las últimas semanas dizque se han hecho cambios de personal de otras dependencias, para fiscalización para poder aumentar ese grupo élite. ¿Estará el milagroso enterado de lo que allí está pasando.

En la Escuela Taller Laboral Nueva Segovia, vecina al Hospital Militar, sector El Ujano, se propicia una situación en detrimento de la educación, salud y derechos fundamentales de 120 niños especiales que allí cursan estudios. Hace unos meses los espacios de la escuela, su terreno, áreas verdes, huertos y canchas deportivas fueron invadidas por 24 familias en búsqueda de resolver su carencia de hogar, afectando a la comunidad allí establecida. Allí se instalaron, construyeron ranchos donde antes estaba el huerto escolar y convirtieron la cancha en un relleno sanitario. Ahora hostilizan a los niños con la aviesa intención de desalojarlos definitivamente de su espacio natural. Las autoridades de la Escuela, al parecer no han hecho ninguna gestión, y la hostilización se agudiza, amenazan con expulsar a los estudiantes para convertir toda el área en una propiedad de los invasores. Vamos a ver quién le pone el cascabel al gato: Carmelina o el Achocolatado.

Una nueva torpeza del gobierno la arbitraria e ilegal detención del dirigente político, Enrique Aristeguieta Gramcko, un señor con 85 años a cuestas, en horas de la madrugada del viernes, en su residencia. Definitivamente, el gobierno no es más torpe, porque no practica. Fue liberado posteriormente en la noche.