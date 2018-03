Retacitos 04-03-2018

La inscripción del inquilino de Miraflores como aspirante a la reelección en la presidencia de la República, a pesar de haber movilizado gente de todo el país en autobuses, unidades que llenaron todas las calles y avenidas aledañas, toda vez que a cada una de las gobernaciones oficialistas le impusieron una cuota, la asistencia dejó mucho que desear, el personaje tuvo que esperar bastante rato, hasta que la avisaron que ya había llegado “la gente” para movilizarse hasta la sede del CNE, en donde nuevamente prometió villas y castillas, olvidándose que en los años que tiene en el Gobierno, lo que ha proliferado es la pobreza, el hambre, el desempleo, el alto costo de la vida, la inseguridad y pare usted de contar.

A propósito, no se imaginó nunca el sargento de Nirgua, que la decisión de inscribir su candidatura como aspirante a la presidencia, le generaría tan profundo rechazo, incluso hasta dentro de su propio partido Avanzada Progresista, donde algunos dirigentes trataron de persuadirlo para que no siguiera por el camino hacia el precipicio; se le ha recordado que si no fue capaz de vencer a Carmelina en la contienda por la gobernación de Lara, menos chance tiene ahora, cuando se niega a reconocer que a nivel nacional es poco conocido y, además, las organizaciones que lo están apoyando no representan un caudal político significativo, como para pensar que puede salir airoso el 20M, a menos que él sepa algo que desconocemos la mayoría de los venezolanos.

A propósito, aseguran los colegas que las oficinas que tienen montadas en Barquisimeto, el equipo de asesores del Sargento, ahora oficialmente candidato presidencial, son principescas, a todo meter, no les falta nada, además afirman que quienes tienen la responsabilidad de estas asesorías, tienen remuneraciones que representan varias decenas de salarios mínimos, indicando que las escalas de ingresos, dependen del nombre y el prestigio de los personajes. Muchos se preguntan de dónde están saliendo los reales para pagar estos emolumentos, pero lo que sí es seguro, es que no lo están haciendo por amor a la patria.

Cualquier persona que sea capaz de afirmar, que la “leche materna” no llega al país debido a las sanciones impuestas por el imperio, al Gobierno venezolano, seguramente que lo alimentaron chiquito con biberón; si no es así debería estar recluido en El Pampero, porque tan tremendo disparate solo se le ocurre a fanático que no tiene la menor idea de lo que está diciendo, o a un loco de remate que debe estar en el psiquiátrico, porque dejarlo andar por allí libremente, constituye un verdadero peligro para todo aquel que se le acerque. Pareciera que para muchos hacer el ridículo, es una forma de ganarse un espacio en los medios de comunicación.

Aseguran que un dirigentes de uno de los partidos que apoya al Sargento, solo habría exigido como compensación, cuatro cauchos y la reparación del motor de su viejo Jeep; mientras que otra de las organizaciones, pidió que le remozaran la casa que tiene como sede desde hace varios años y que ya está en condiciones deplorables; el problema al parecer está, en que la casa no es propia, y comentan que el propietario legal, quien por cierto no vuela porque se tropieza con los cables, solo estaría esperando que la reparen, para pedir la desocupación, cobrándose con el remozamiento, los años que han estado allí viviendo sin pagar los alquileres.

Recuerdan en la esquina de los lamentos, que cuando la MUD-Lara comenzó a funcionar allí tenían el control de 58 mesas parroquiales y 9 mesas municipales, cada una 14 comisiones de trabajo que rendían cuentas de las labores que realizaban; sin embargo, desde la llegada de Don Maca y su combo, empezó el declive y en este momento esta organización no es más que un cascarón vacío, que ha perdido el respeto de la gente y de la cual ya nadie quiere acordarse, por lo que se han estado constituyendo nuevas organizaciones con gente seria, de comprobada reputación y honorabilidad, interesada en lograr que se produzca un cambio en el país, ya que no se puede permitir por más tiempo, que continúe su destrucción.

No hay que ser un pitoniso o un ingeniero eléctrico, para pronosticar que vendrán más apagones, incluso algunos especialistas en el área, se atreven a asegurar que el país, en cualquier momento se quedará a oscuras, porque el problema es falta de mantenimiento, los recursos que se asignaron para la expansión del SEN fueron dilapidados, y en estos momentos el Gobierno no tiene dinero para mejorar la calidad del servicio; mientras tanto, el jefecito de Corpoelec continúa viendo fantasmas por todas partes, y muchos creen que ya sueña con las imágenes del saboteo para tratar de desestabilizar el país, la verdad que ya nadie le cree este cuento.

Sería interesante averiguar si es cierto, que además de la ausencia de los equipos para diálisis, la escasez de medicamentos para las enfermedades crónicas en la región, lo que tiene a mucha gente temiendo por su vida, aseguran que también se daño el equipo de quimioterapia del HCAMP, con el cual se le aplica tratamiento a los pacientes con cáncer. Mientras tanto en la Dirección Regional de Salud, nadie sabe nada, no se le dan respuestas a los reclamos de la población y cuando la gente protesta, quienes se encargan de la vigilancia y la seguridad, le responden como dice la canción: “yo no he visto a Linda”.

Cosas de la revolución, aseguran que mientras el presidente de Emica, anda en el carrito de Lola, un ratico a pie y otro echándole piernas, una damisela que allí labora, quien al parecer tiene muchas influencias, es la que utiliza el vehículo asignado a la presidencia. Aseguran que en esta institución no tiene cabida la gente joven, como exigencia para ingresar, estan exigiendo que la persona debe pasar de los 50 y mientras más añejo mejor, por eso es que en la esquina de los lamentos, los mal hablados que allí se reúnen en forma regular, aseguran que en esa dependencia lo que hay es un geriátrico.

Sería interesante averiguar si es cierto que al alto mando de un centro hospitalario del IVSS, ubicado en el oeste de la ciudad, le asignaron cuatro vehículos Chery para ser distribuidos entre el personal de la institución, que tuviera la capacidad financiera para adquirirlos, por supuesto a un precio muy por debajo de lo que cuesta el vehículo en el mercado. Hasta aquí todo estaba bien, pero resulta y acontece, que al parecer la jefecita del nosocomio se quedó con dos de los carros y el segundo de a bordo, se quedó con los otros dos, así que los potenciales aspirantes se quedaron por fuera, como la guayabera.

Dramática es la situación que están padeciendo los habitantes de varias urbanizaciones del este de Barquisimeto, así como de otras ubicadas hacia el norte y el oeste, con el severo racionamiento que les mantiene hidrobarro, donde en algunos casos no se ve el vital líquido hasta por períodos de quince días, otros una semana y cuando tienen la suerte de llegue a sus hogares, es apenas por 3 y 4 horas, con tan poca fuerza que apenas da chance de llenar unos cuantos potes, por lo menos para usarla en los baños. Lo más grave es que nadie en la empresa responsable de tan vital servicio, da la cara y explica las razones de este racionamiento, entendemos que no quieran reconocer su ineficiencia, pero la comunidad esta exigiendo repuestas, porque no están dispuesto a seguir pagando altas tarifas, por un servicio que no reciben.

Continúan las quejas en el ente recaudador de la Torre de David, por el suministro de las cajas CLAP. Hace pocos días denunciamos que algunos jefecitos de esta dependencia, al parecer se quedaron con varias de las cajas que les asignaron para que las repartieran, pero en esta oportunidad, sucede y acontece que mientras dejaron por fuera a los jubilados del organismo, a quienes por derecho les corresponde recibir la caja con los alimentos, al parecer se las asignaron a otros trabajadores que laboran en el mismo lugar, quienes seguramente también tienen necesidad de los alimentos, pero trabajan ni trabajaron en el Servicio. ¿Quién fue el del guiso? Ya se sabrá.

Aseguran que en el incendio que se registró esta semana en la Av. Lara, el fuego cogió fuerza por que al parecer en el Cuerpo de Bomberos de Lara no tenían ni agua, las unidades para sofocar las llamas dizque están con los cauchos lisos, no tienen baterías y no están en capacidad de atender las emergencias, lo cual de ser cierto, deja muy mal paradas a las autoridades regionales y municipales, que son las responsables de garantizar que esta organización de servicios, que es fundamental en cualquier gran ciudad como lo es hoy Barquisimeto, esté dotada con los más modernos equipos, uniformes, cascos, botas y todos los implementos que aseguren la vida de los funcionarios cuando salen a exponer sus vidas.

El último aumento del salario mínimo y del bono de alimentación, además de que no resolverá el problema de los trabajadores, será un duro golpe para las pequeñas y medianas empresas, las cuales tendrán que despedir al personal al no poder cumplir con estas nuevas obligaciones laborales; pero además la medida representa una sentencia de muerte para el aparato productivo nacional, ya de por si severamente afectado por la falta de insumos, merma de inventarios y ausencia total de divisas para importar, además ahora los bienes y servicios seguirán aumentando y la hiperinflación creciendo.