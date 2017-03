Retacitos 06-03-2017

Mucho dará que hablar en los próximo días la decisión del Gobierno Nacional de intervenir a la empresa ensambladora Civetchi, por cuanto la decisión al parecer se produce porque los propietarios de la empresa trataron en todo momento de hacer las cosas por los canales regulares, se negaron a rendirle pleitesía a altos jerarcas del alto gobierno, por lo cual cayeron en desgracia. En medios de la industria automotriz se comenta que al parecer la expropiación de la empresa se concreta sobre un informe falso, elaborado en base a un “falso positivo”, donde se les acusa de acaparamiento, triangulación, boicot económico e ilícitos cambiarios. En el momento en que se destape esta olla o se prenda el ventilador la inmundicia pudiera salpicar a mucho chivo pesado, quienes hoy andan dándose golpes de pecho como ejemplos de honestidad revolucionaria.

Sería interesante averiguar si es cierto que hay 8 camionetas, asignadas a distintos departamentos del CM de Iribarren, que al parecer están desaparecidas, la última dizque la destruyó el porcino, aun cuando ya no era jefecito en esta dependencia. Dicen que la presidencia está al tanto de estas irregularidades y no las ha denunciado por temor al personaje, la contraloría municipal tampoco ha dicho esta boca es mía. En el último caso se trata de peculado de uso y daños al patrimonio nacional y quienes conociendo la situación no la denuncien, son cómplices en estos delitos que no prescriben.

Ante importancia que tiene la sociedad civil desde el punto de vista electoral, toda vez que representa cerca del 80% de la población con capacidad de votar contra solo el 20% de los partidos, la MUD les ofreció darles participación con voz y voto; sin embargo, adelantaron la reestructuración y se hicieron los locos dejando nuevamente por fuera a gremios profesionales, universidades, ONGs, empresarios, sector laboral, estudiantes, lo que ha generado un profundo malestar y pone en evidencia que estamos en presencia de más de lo mismo, y no es eso precisamente lo que está reclamando el soberano.

Una demostración evidente es que por ejemplo, en la MUD Lara ratificaron a don Maca a dedo, sin consultarlo con nadie, quedando claro que con el sucesor de Chúo Torrealba, continuarán las escogencias de los candidatos en las distintas regiones del país por “consensos” cupulares, lo que amenaza con la desaparición de esta organización, más temprano que tarde, sino se produce una apertura real donde haya participación de todos los sectores de la vida nacional, quienes tienen mucho que decir y deben ser escuchados.

A propósito, dentro del proceso de legitimación de los partidos políticos, aseguran que AP ha iniciado una gran movilización de dirigentes hacia entidades vecinas a Lara, gente que tiene como objetivo lograr los votos necesarios para poder renovar la organización ante el CNE. En medios políticos se comenta que no debería extrañar que el chavismo le dé un espaldarazo a AP en varios estados, tomando en consideración el grado de amistad que existe entre el sargento y el sustituto.

Una jugada maquiavélica la que aplicaron a varios colegas de un canal de TV regional. Les garantizaron que en el mes de enero continuarían con su programa mañanero, pero lamentablemente el rating no los favorecía, mientras que el sustituto, con gran experiencia y conocimiento del medio, lo subió y ahora no solo sale los fines de semana, sino también de lunes a viernes. Ante esta situación, uno de los 7 afectados propuso la “brillante” idea de poner la renuncia en “cambote” para presionar, no la habían terminado de escribir, cuando se las arrancaron de las manos. Así paga el diablo.

Aseguran el viernes 23 de febrero, mientras en un salón de la torre de David se dictaba una charla a un grupo de funcionarios del ente recaudador, sobre la felicidad y el buen desempeño de sus funciones, una fiscal, un jefecito de división y dos funcionarios de resguardo, trasladaban un bolso, supuestamente conteniendo dinero de un caso que notificó la funcionaria, el “cambiazo” se hizo de un Chevrolet capri rojo a un Toyota estacionados en el sótano 1. El Conas al parecer esta advertido de estas prácticas constantes, de allí que hasta los propios trabajadores claman por la intervención.

Se estarían moviendo las cosas en el Psuv en Lara, especialmente el clan de los reyes y el porcino, se están realizando reuniones en las que participan estos personajes y supuestamente están bajándose durísimo del equino, para averiguar quienes son los personajes de la Alcaldía de Iribarren que están cobrando por realizar trámites, la intención es armar un dossier que puedan poner en la calle en cualquier momento, para torpedear las aspiraciones del burgomaestre de repetir en el cargo, electo por consenso de la MUD y no precisamente la de Lara, sino la de Caracas, así que están avisados y con bastante tiempo.

A propósito, una de las dependencias sobre las cuales tienen una lupa puesta, es sobre el Semat, porque allí es donde se mueven “los cobres”, y mucha gente no termina de entender como es que un alto funcionario que allí labora, con apenas tres años en el cargo, supuestamente adquirió una quinta de dos plantas en las Colinas de Santa Rosa; según las cuentas que están sacando, por más dinero que pueda percibir por su trabajo, los números no cuadran, sobre todo tomando en consideración los precios a los cuales se está pagando el metro cudrado en esa exclusiva zona de Barquisimeto. Este es otro alerta para que no los agarren de sorpresa.

Voceros de 550 jubilados y 60 que reciben la jubilación como sobrevivientes de trabajadores de Corpoelec en el estado Lara, denuncian que hasta estos momentos la empresa no les ha homologado sus ingresos, sieguen cobrando aún 27.092 bolívares, que en estos momentos, con los precios que rigen en el mercado para los alimentos, medicinas y productos de aseo personal y del hogar, verdaderamente no alcanzan, no se les han ajustado el ingreso de los meses de enero y febrero, de manera que están reclamando ser atendidos y los “enchufados” que en estos momentos tienen en sus manos el manejo de la corporación, se han venido haciendo de la vista gorda y ni siquiera les atienden en sus peticiones, sin darse cuenta que mañana pudieran ser ellos, los que estuvieran atravesando por este karma, ya que los cargos que hoy ocupan son muy efímeros, por ser políticos.

En el más completo estado de abandonos se encuentran los estadios “Daniel Canónico” y tambien el “Aquiles Machado”. En el primero los baños están inservibles, la grama deteriorada, luz deficiente y lo que pululan son los borrachos a granel; mientras que el segundo está sin luz, grama no hay, baños deteriorados, hay mas cajas de cervezas que cajas de pelotas, lo que pone en evidencia que ambos parques necesitan la mano del gobierno regional, ya que pro el estado de deterioro, quienes administran estos campos deportivos no hacen nada y Fundela tampoco, sigue siendo un elefante blanco. Los usuarios le recuerdan al señor gobernador, que en estos parques practican niños, damas y adultos.

Aseguran que cuando la Contraloría Municipal fue a revisar la gestión administrativa y realizar una auditoría en el cementerio nuevo, al parecer se presentó el jefecito de la administracioón pasada, indagando qué estaban haciendo allí los funcionarios contralores, ordenándoles que se retirarán del lugar, porque él era hermano de un concejal de Iribarren y que cualquier problema que allí existiera “se arreglará políticamente”, lo que evidencia que están actuando igual que los chavistas, abusando del poder que tienen para ocultar sus bagabunderías y marramuncias. Cuentan que la calentera de la gente de la contraloría municipal era de pronóstico reservado.

Los estudiantes, docentes y el personal de la UFT en la vía hacia El Ujano, piden encarecidamente a las autoridades, para evitar que allí se produzca una tragedia donde alguien pierda la vida, ruegan que se instale a la mayor brevedad una pasarela que les permita atravesar la vía sin riesgo; otra alternativa sería la de construir frente a la universidad unos reductores de velocidad, mejor conocidos como “policías acostados”. La comunidad universitaria quedará muy agradecida.

Una cliente del canal de televisión por cable NetUno (MD), se mostró sorprendida ante el aumento escandaloso de las tarifas de este canal, ya que de Bs. 6.400 que le cobraron en el mes de enero, para el mes de febrero se elevó a 20.300 bolívares, lo que califica como un abuso, recomendando a la Sundde y a Conatel, echarse una pasadita por esta empresa para que expliquen las razones de tal aumento. Tenemos en nuestro poder copias de las dos facturas.