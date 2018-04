Retacitos 08-03-18

Cada día que pasa se cierra el círculo de presión internacional, ya no solamente de naciones como Estados Unidos, Canadá, Comunidad Económica Europea, sino que aparte del Grupo de Lima como cuerpo colegiado, países de la región como Panamá, han comenzando a aplicar sanciones en forma directa e individual en contra de altos jerarcas del proceso revolucionario, de manera que si le siguen congelando las presuntas cuentas y bienes que tienen en el exterior, según datos publicados en las redes sociales, donde se dan a conocer nombres de personas y empresas, no van a tener mucho de que vivir en el momento en que se produzca un cambio, que más temprano que tarde, tiene que venir, porque como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista.

A propósito, la campaña electoral del candidato oficialista, se sigue sustentando en las dádivas, continúa regalando bonos a diestra y siniestra, pero para tener acceso a ellos, es condición sine quanón, poseer el carné de la patria; así como también para la entrega de las cajas CLAP, aún cuando hay declaraciones grabadas de Freddy Alirio, coordinador de este programa, afirmando que este documento “no es requisito indispensable para recibir los alimentos”; e incluso se ha estado manejando la tesis de convertirlo en un requisito para el cobro de las pensiones, acciones que son discriminatorias y van contra el espíritu del socialismo, que es la defensa de los que menos tienen, pero ciertamente esta estrategia les ha generado buenos reditos electorales, por supuesto, con el debido condimento del CNE.

Inaceptable y repudiable las acciones de los grupos violentos vinculados con el proceso, durante la reciente visita que realizara el candidato presidencial, Henri Falcón a la zona de Catia en Caracas, donde resultara gravemente herido el diputado Teodoro Campos, a quienes todos conocen como “Comando”. Lo más grave de esta situación, es que la principal responsabilidad de estas acciones son del Ejecutivo, por cuanto existe un acuerdo de no agresión, suscrito en la sede del CNE, en el cual se establecieron normas y parámetros que deberían ser respetados por todos los firmantes. Falcón dijo “Es responsabilidad del Gobierno, mantener el orden en los actos políticos de los candidatos, a eso se comprometieron”.

Toma fuerza de forma inusitada en las últimas horas, considerando la presencia de algunos parlamentarios gringos en el país, reuniéndose con el gobierno y con la oposición, la tesis de un nuevo diferimiento de las elecciones del 20 de mayo, las cuales en definitiva se realizarán en la primera quincena del mes de diciembre. Algunos aspirantes a cargos en los Consejos Legislativos, al parecer bien dateados, han suspendido sus cuñas en los medios de comunicación; empresarios que tenían encargos de gorras, franelas y pendones para la campaña, les han retirado los pedidos, de manera que pareciera que algo se está “cocinando”. De concretarse esta decisión, el gobierno diría, somos demócratas, le estamos dando a la oposición chance para realizar sus primarias, escoger un candidato único y participar en el proceso. Anótenlo.

Subir al Ávila en Caracas se ha convertido en un verdadero karma, no solamente para los turistas extranjeros, sino también para los propios venezolanos, regularmente no se consiguen las entradas para el teleférico, familias tardan semanas en poderlas obtener; pero al parecer se ha detectado que detrás de todas estas trabas y demoras, existe una estrategia que al final de la madeja, lleva hasta un personaje uniformado, que supuestamente cobra 40 dólares por conseguir “entradas express”. El precio de la entrada básica es de Bs. 200 mil y Bs. 500 mil la especial, llegando los visitantes a la conclusión de que allí lo que hay es un gran negocio, presuntamente de un cuerpo castrense, donde se cobran comisiones en dólares para poder visitar el Waraira Repano. ¿Qué talco?

Existe inquietud entre los asiduos asistentes a la esquina de los lamentos, ante algunos movimientos de organizaciones políticas de la región, que se empeñan en mantener viva la MUD-Lara, que no es otra cosa que un cascaron vacío. En tal sentido, alertan a los gremios profesionales, universidades, sindicatos y ONG y todos aquellos sectores interesados en salir de este desastre, que se sumen al Frente Nacional Ampliado Lara Unida no se Rinde, por cuanto estiman que allí es donde está la gente seria, que le duele este país y no los intereses materiales y políticos, a la vez que les advierten que deben estar atentos para no permitir que los chucos tradicionales, que ya no tienen espacios donde maniobrar, intenten infiltrarse para seguir haciendo de las suyas.

Aseguran que el Pran de los negocios en el Liceo Rafael Villavicencio, dizque condiciona la paz estudiantil, a que se le permita medrar a sus anchas, pues el chamo asegura tener protección desde la zona educativa y poder de fuego para defenestrar directores. Tu me dejas lo mío tranquilo y no te alboroto el liceo. Según los observadores, este Pran del Siglo XXI, se baña y salpica a los docentes que guardan silencio por temor a represalias. Asimismo, grupos de activistas de la revolución aspiran a colonizar las 2,3 hectáreas que ocupa el centro educativo en “huertos imaginarios” en su sitio donde no hay agua y la tierra es un verdadero erial. Proponen dejar la seguridad en manos de las milicias y en proximidad de elecciones les interesa que una UBCH controle a los sumisos electores, así como a los viáticos de la jornada electoral, ya que Carmelina dizque es “mano suelta con los reales”.

Sería interesante averiguar si es cierto que la directora que recientemente desbancó nuevamente al CLEL, al parecer forma parte del entorno del coronel, quien la habría impuesto en el cargo, incluso se dice entre los trabajadores que ella era la que le manejaba “los cobres”. A los diputados el caso les resbala, e incluso suspendieron la sesión cuando se enteraron que los trabajadores bajarían a exigirles que fijaran posición. Asimismo se comenta que el jefecito mantiene en la oficina donde se produjo el robo, al supuesto autor intelectual de la estafa y a su quirimilinduñe, porque supuestamente son sus amigos. N´a guará, Dios los cría y ellos se juntan.

En relación con este escandalazo, se presentó la gente de la Contraloría a realizar las investigaciones pertinentes, pero han tropezado con serios obstáculos, porque no les entregan los soportes que han venido solicitando y le estan dando largas, ya que al jefecito lo que le queda en el cargo es un mes, y al parecer no quiere mucho alboroto, los trabajadores que se joroben, el personaje se con su cara bien lavada dejándole este gallo muerto a su sucesor, quien debería comenzar su gestión ordenando que se le haga un seguimiento a las cuentas del coronel, porque dizque tiene su cuota parte en el desfalco perpetrado.

Todos quienes forman parte de la reconocida esquina de los lamentos, se están preguntando, al conocer a los integrantes de la nueva directiva de la Fundación Musical Simón Bolívar, qué instrumentos tocan Delsy Eloyna y también Nicolasito junior, porque hasta donde ellos tienen conocimiento, ninguno de los dos sabe lo que es Pentagrama, un sol mayor o menor, y como dice el colega Vicente de Los Arcos Ayape, al parecer fueron designados a “corchea limpia”, pero lo cierto es que nadie sabe en que tiempo van a poder atender estas nuevas obligaciones, con todos los cambures que tienen en sus manos. El comentario generalizado, convertido en casi un clamor: “Ahora si se acabó el Sistema de Orquestas”.

Por cierto, en la misma esquina se pudo conocer que doña Tere, la ex burgomaestre y el edil pran del Pedagógico, han anunciado su intención de postular sus nombres para participar en las elecciones por cargos de diputados al Consejo Legislativo; es de suponer que una vez que se postulen formalmente e inicien sus campañas electorales para bregar sus votos debería, sino por moral, al menos por decencia, deberían dejar sus cargos de concejales y convocar a sus suplentes. Recuerden que si son electos, una vez proclamados y entregadas sus credenciales, automáticamente pierden sus curules como ediles.

Aseguran que el edil de la familia porcina, dizque se ha estado portando muy bien, después que Carmelina lo llamó a botón y lo metió en cintura, ahora no alborotando tanto ni pegando gritos, pero si luciendo lujosa camionetota, que no se paga con el sueldo de concejal. Comentan que recientemente dijo en un programa de televisión regional, que tenía en mente “meterle el ojo” a los autolavados en Barquisimeto, porque gastan en exceso el vital líquido que cada vez es más dificil de obtener en Barquisimeto, así que no les arriendo la ganancia a los se dedican a esta actividad, quienes deben comenzar a ahorrar, para cuando les llegue esta anunciada visita.