Retacitos 18-3-18

El jueves pasado observamos como llevaban en autobuses, que deberían estar prestando servicio de transporte en una ciudad donde el servicio ha colapsado, a los seguidores del nuevo partido de la revolución, hasta la sede de la Academia Militar de Caracas, donde se rindieron honores al comandante galáctico en el quinto aniversario de su desaparición física, porque lo cierto es que no le han permitido descansar en paz, su imagen la usan como motivo de campaña electoral, ya mucha gente se olvidó del engaño que le hicieron a los venezolanos con su muerte y a pesar de que desde el Palacio de Misia Jacinta, intentan acabar con sus legado, los chavistas disidentes aún cuando los persiguen, arremeten contra ellos, no quieren saber nada de la nueva revolución.

Lo ocurrido con el Mayor General Miguel Rodríguez Torres, en el momento en que se produjo su detención, por cierto sin presentar ninguna orden de tribunales militares, permitió que se hicieran varias lecturas: fue tratado con mucho respeto, nadie oso ponerle una mano encima, no le colocaron esposas, nadie lo empujó para meterlo en la camioneta que lo traslado, el general encargado de la detención lo trató como “mi general”, lo que indica que, además de que le sabe la vida y milagros a muchos de los personajes del alto gobierno, aún tiene ascendencia en los cuadros castrenses, además quedó en evidencia que la procesión va por dentro, y que por su reacción prudente, ponderada, sin alterarse, revela que estaba esperando esta acción en su contra. Veremos cuando tiempo dura preso.

No mejora la situación en catastro, ahora bajo la gestión achocolatado, aseguran que ahora el supuesto matraqueo allí no conoce límites, al parecer la jefecita coloca a una alcabala de nombre IM, quien pelotea los casos de las comunidades que desde hace tiempo tienen sus tramites en curso, esta fémina se ha dado a la tarea de mentir con el estado de los tramites, pero al parecer se ha observado que cuando llega el tramite de una empresa o de algún contribuyente adinerado, más rápido que nunca ese tramite sale en forma prioritaria de esa dependencia. Los afectados preguntan ¿hasta cuando esta situación? ¿dónde queda eso de “juntos es posible”? ¿es imposible frenar estos abusos?

Para este lunes 19 de marzo, se realizará en Barquisimeto el acto para la conformación del Frente Ampliado Lara Unida no se Rinde, siguiendo el formato realizado en la Capital de la República, con la participación de las Universidades, Gremios profesionales, Organizaciones Empresariales, Iglesia Católica, Sindicatos, Movimiento estudiantil, Organizaciones No Gubernamentales y Partidos políticos, en calidad de invitados, encuentro donde se escucharán los planteamientos de todos los sectores interesados en superar la crisis económica, política y social que en estos momentos atraviesa el país. Debe ser un acto donde los representantes de la sociedad civil, sean los que lleven la bandera.

A propósito en la Alcaldía de Iribarren no consiguen quien trabaje como Registrador, en Santa Rosa, Concepción y Catedral , están atendiendo y firmando todos estos casos. Mientras que en Palavecino se observa como ha bajado considerablemente la prestación de este importante servicio para la comunidad, por lo que urge que los jefecitos de esta dependencia se pongan los patines y demuestren que tienen la capacidad para ejercer sus cargos, de lo contrario deberían hacerse a un lado y dar paso a quien esté debidamente calificado para asumir con mayor eficiencia.

Los politólogos de la esquina de los lamentos, aseguran que el partido con la R alreves, está convertido en dos toletes. En efecto, al parecer el sindicalista le sacó la alfombra a Joel, Bolivia, al Curita, a Eufrasio y a Charle, quienes sin dar un paso atrás seguirán apoyando al sargento de Nirgua, lo cual en política es perfectamente valido. Lo que no estan viendo con buenos ojos, es que ahora le estén colocando la alfombra al pavoreal y a Daniel el travieso, ya que estiman que fueron los que lo convencieron para que se entregara a las autoridades, consejos que le proporcionaron varios meses a la sombra, donde no les vio la cara a ninguno de estos personajes, sino a su esposa y a sus hijos, de manera que no entienden esta posición.

Alertan galenos responsables de Lara que los llamados “médicos unidos” al parecer está constituido por un grupito de inadaptados gremiales, interesados en crear un colegio médico paralelo. Advierten que los Médicos Unidos son los inscritos en los Colegios Médicos de la República Bolivariana de Venezuela, alertando que se están preparando porque no van a aceptar organismos paralelos. Aseguran que en el país tenemos cerca de 20 años gobernados por inadaptados y marginales que lo que han hecho es destruir el país, poner a la población a pasar hambre y a los ciudadanos a morirse de mengua por falta de medicamentos y equipos medico-quirúrgicos.¡¡¡Ya está bien. No al divisionismo gremial!!!

Algunos trabajadores del CLEL Lara, ante la situación que están viviendo, están proponiendo cerrar esta “pulpería”. En el edificio no hay agua, no hay Internet, al parecer quemaron los servidores de la red interna, y ahora se observa por los pasillos al personaje que sacó el Sebin de la gobernación, dizque por borrar toda la información importante cuando estaba el sargento de Nirgua, y ahora está operando contratado con los equipos del Consejo, pero además aseguran los trabajadores que la jefecita de informática, al parecer no tiene mucha experticia, dizque no sabe ni siquiera abrir youTube; sin embargo, así siguen desangrando la nómina de esa corporación legislativa.

Pero el problema no se detiene allí. Mientras unos acaban con informática, otros al parecer están acabando con el depósito de bienes, sacando piezas y equipos, supuestamente para reparar los de sus casas, mientras que la jefecita de esa dependencia pasea en horas de labor por la fundación donde trabaja su cónyuge, y en lugar de ocuparse de frenar estas anormalidades, se ensaña con quienes sacan el trabajo de dirección y administración, donde siguen observándose acciones poco ortodoxas, como la proliferación de facturas firmadas y selladas, pero sin monto, o sea que se trata del negocio redondo.

Mientras tanto, la gente de servicios generales del Clel, aún siguen aguardando por las botas que no llegan y que pertenecen a la dotación de uniformes del 2017. Aseguran los trabajadores que allí lo que ocurre es una alta funcionaria de compras, dizque se le olvidó y no tramitó el pedido ni el pago, porque dedica mucho tiempo a realizar los pedidos para sus negocios personales, como es la venta de suero, masa, azúcar y otros rubros, que al parecer le están generando mayores ingresos, que lo que cobra por el sueldo del Consejo. Bueno, dicen que a quien Dios se lo da, San Pedro se lo bendice, pero el personal es el que padece.

Un SOS urgente a la policía de Lara o a cualquier otro cuerpo de seguridad, envían los vecinos de los alrededores de la calle 42, entre carreras 13 y 14, ya que casi todos los días, por no decir que a diario, en la zona atracan, roban y golpean a todo ser humano que se le ocurra pasar entre las 3:00 pm y 5:00 pm, sin importar si es joven, adulto o de la tercera edad, allí ya todos saben cuando alguien ha sido víctima, por los gritos que se escuchan desde los apartamentos, alertando para que atrapen a los vándalos, muchos de los cuales pernoctan y tienen como domicilio el Parque Ayacucho.

La situación en la Uney anda de mal en peor, los estudiantes y los trabajadores no tienen quien les ponga preparo, parece que el cargo le quedó gran al nuevo jefecito. Por cierto hay muchos hurtos, incluso se denunció el caso del conductor de una de las autoridades, quien fue sorprendido en flagrancia, cuando sacaba el pollo y la carne del comedor de la universidad en Guama, caso que fue debidamente denunciado ante las autoridades, pero hasta los momentos se ha pretendido mantener oculto, como si con esta actitud fuesen a lograr frenar el raterismo que impera en la institución.

A propósito, también el personal docente, al parecer le perdió el respeto a las autoridades de la Uney, allí existe una total falta de control, nadie pide permiso al Consejo Universitario para ausentarse, lo que indica que este cuerpo colegiado se ha convertido en un convidado de palo, evidenciándose que en la casa de estudios superiores de Yaracuy, no existen las mejores condiciones para garantizar la calidad académica de los egresados, quienes al final del día van a resultar siendo los más perjudicados. Alguien va a tener que amarrarse los pantalones para poner orden en la casa, o las autoridades o el CNU, si no son capaces renuncien, la comunidad universitaria de la Uney, lo agradecerá.

El pasado 15-03-18 los trabajadores de la Alcaldía de Iribarren recibieron Bs.1.000.000,oo por concepto de pago de los uniformes, lo que indica que el burgomaestre achocolatado escuchó el reclamo de sus subalternos, y aun cuando lo solventó a medias, ya que quedaron pendientes Bs. 600.000,oo, la gran mayoría de las personas que allí laboran, han estado de acuerdo en que, mejor un poco que nada, así que estaremos atentos para informarles cuando el alcalde se ponga a derecho con su personal, no solamente en el caso de los uniformes, sino con todas las obligaciones contractuales. Siempre a la orden.

Denuncian vecinos que en la calle 4 de la Urb. Chucho Briceño, primera etapa, frente a las viviendas N° 28 y 29 existe un cráter que tiene más de un año de existencia, sin que las autoridades de la administración pasada ni las actuales de la Alcaldía se hayan dado por enteradas. Recuerdan que lo más triste de esta historia, es que el ex Director General de la alcaldía en la administración pasada vive en esta urbanización, la cual también presenta otros problemas de recolección de basura y de abastecimiento de agua potable.

En la esquina de los lamentos sugieren que a ese hueco le pongan el nombra de “Manuelito”. El caso es tan insólito, que hasta nos pasaron la foto del hueco en su aniversario.