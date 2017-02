Retacitos 20-02-2017

Aberrante y contraria a todos los principios que tienen que ver con el derecho de los ciudadanos a estar informados y a la libertad de expresión, la decisión de Conatel de excluir de las parrilla de las cableras a CNN en Español y a TV Azteca, pero el colmo del cinismo es el del director de la Comisión cuando asegura que “CNN en español no ha sido ni será jamás censurado”, lo que pone en evidencia el craso desconocimiento que tiene este nefasto personaje, de lo que significa el término censura, ¿cómo pretende llamar lo que ha hecho la Comisión con estos canales de televisión?, decisión que ha tenido el repudio no solo de la mayoría de los venezolanos, sino de todo el mundo. Repetimos, la verdad que no son más torpes, porque no practican; o es que acaso pretenden con estas acciones levantar la imagen que tiene por el suelo.

Las solidaridades automáticas que se han estado registrando de algunos sectores del chavismo con el segundo de a bordo, que por cierto no son compartidas por dirigentes del PSUV que se han pronunciado públicamente, pone en evidencia como la procesión va por dentro en esta organización, ya que no pueden pretender hacer ver que se arremete a la República, cuando se ha señalado con nombre y apellido a los presuntos responsables de los delitos, lo cual ha sido aderezado por videos que circulan profusamente por las redes sociales, donde también se hacen señalamientos muy comprometedores, e incluso se habla de pruebas contundentes como comprobantes de pagos y videos, que no son precisamente “condecoraciones”.

El Cantinero, como conocen al nuevo jefecito del CM de Palavecino, ya le habría exigido al cubanito su dieta para el 2017, que no es otra que una amplia y extensa finquita en el Asentamiento Campesino El Palaciero, tierritas que van con todos los pertrechos incluidos, y después critican a los chavistas y los señalan como corruptos, cuando la verdad verdadera, es que son caimanes de un mismo pozo, solo están esperando que los pongan donde haya para llenarse los bolsillos, por supuesto ni siquiera se ruborizan.

Conflicto entre las dos empresas recolectoras de basura en Barquisimeto (Ima/Sat), por las tarifas del servicio que son cobradas por Corpoelec, que actúa como agente de retención y entera el dinero a la municipalidad; la segunda empresa habría apelado ante un tribunal contencioso administrativo y en menos de dos días se dictó una medida cautelar y la sentencia fue a favor de la segunda, que ahora recibirá el dinero sin pasar por el municipio. Por cierto, aseguran que el socio mayoritario de esta segunda empresa, dizque es un prominente funcionario del alto gobierno, que ha pasado por diversos ministerios. A todas estas, ¿Qué opina el burgomaestre de estos negocitos que se están haciendo en su cara?.

El colmo del cara de tablismo, lo representa un alto funcionario del Poder Judicial en Lara, de quien comentan sus colegas abogados, que durante el acto de aniversario del Ministerio Público en la región, al parecer tuvo una intervención, la cual concluyó con el lema “Chávez vive, la patria sigue”; pero la guinda de la torta la puso recientemente cuando se presentó a una reunión del Psuv con una camisa roja y una gorra, como lo refleja la fotografía que enviaron a esta sección. Pregunta inocente: ¿Se puede confiar en este personaje a la hora de impartir justicia?

Sería interesante averiguar si es cierto que en las oficinas de Corpoelec, ubicadas en el CC Almariera, Los Rastrojos, municipio Palavecino, al parecer están cobrando además del monto de la factura por el servicio, Bs.500 por la elaboración de las facturas, las cuales entregan dos días después, lo cual es ilegal, por cuanto se estima que la empresa eléctrica tiene la obligación de suministrar este comprobante en forma gratuita.¿Estará al tanto la gerencia de la empresa o lo estarán haciendo bajo cuerda?.

Insólito. Una vez conocida la decisión del respaldo para repetir en la Alcaldía de Iribarren por consenso, aseguran hasta los buhoneros de los alrededores, que tanto el burgomaestre como el pavorreal, volvieron a la “parafernalia” de las 2 y 3 camionetas y los motorizados para abrirles camino, cuando se movilizan por calles y avenidas de Barquisimeto, olvidándose que esto produce malestar y rechazo en la población de a pie, entre los conductores que se calan sus colas, porque pretenden disfrutar de unos privilegios que no se merecen solo por ocupar cargos públicos, lo peor del caso es que mucho criticaban a los chavistas cuando abusaban con estos excesos.

Recomiendan poner una lupa sobre el Registro Principal de Barquisimeto, allí es un karma gestionar un documento, dizque diariamente reparten 60 números, pero al parecer solo entregan 20 y se reservan los otros 40, les ponen cualquier cantidad de trabas a los usuarios, afirman dizque internamente “agilizan” los trámites pero las tarifas por una partida de nacimiento urgente, supuestamente llega a costar hasta Bs. 25.000, así que allí recomiendan no utilizar a los gestores, pero los mala lengua de la esquina de los lamentos, aseguran que los que están del lado de adentro, dizque son peores.

Una amiga, asidua lectora de esta sección escribe: “Con el respeto que se merece (y a perdido mucho) le contestaré al Ministro, yo como Venezolana no me siento aludida con la sanción de EE.UU a los responsables del narcotráfico, lavado de dinero, corrupción, crímenes y de una cantidad de delitos de este gobierno. Por favor, no incluya a los venezolanos, cada quien es responsable de sus actos, ningún venezolano decente defenderá a semejantes gobernantes. Todo aquél que los defienda, presuntamente está hasta el cuello con los mismos delitos”. Su palabra vaya adelante, la comparto plenamente.

Una empresa aseguradora, al parecer montó en la olla con la contratación de una póliza colectiva de HCM, a un gremio profesional en Lara, ya que en principio les aceptó en principio al titular y familiares, pero luego que pagaron las primas, ahora la empresa les asegura que no le dará cobertura a quienes no sean profesionales agremiados. La verdad que son bien atrincados, se metieron en tremendo vaporón y estamos hablando de 2.400 personas, de los cuales 40% no son profesionales, sino familiares, quienes están reclamando que deben devolver las primas pagadas, con los intereses respectivos, de lo contrario la empresa se expone a ser demandada por estafa.

Vecinos se quejan de que atrás quedaron los días previos al 14 de de enero en Santa Rosa, todos los operativos, presencia policial y hasta militar, “gran despliegue de seguridad; sin embargo, ya para el 15 de enero no había un policía ni para remedio, mucho menos un militar, lo que sí se ha incrementado es la delincuencia, todos los días loa habitantes del pueblo son víctimas de robos y atracos, ya todos temen el paso de un motorizado, o ruido de moto, ya que lo asocian con “peligro”, antes de la procesión hubo dinero para todo, monumentos, pintura, pero hoy no hay ante quien denunciar esta inseguridad que se vive ante la ceguera “ante el utópico progresismo y un letrero de Bqto”. Hoy reclaman un módulo policial, o al menos una alcabala permanente o un aumento del patrullaje.

Se multiplican las quejas y denuncias por parte de los usuarios en contra de la aerolínea Insel Air que cubre la ruta Venezuela-Curazao, al parecer por la forma inadecuada en que son tratados, por los incumplimientos de horarios, embarcan a sus pasajeros en otras aerolíneas, cancelan los vuelos sin previo aviso, dizque dejan a los usuarios abandonados sin ninguna explicación, lo que ha generado que un grupo usuarios asesorados legalmente por un bufete de abogados. en estos momentos este recolectando toda la información, con la intención de entregar al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) todos los soportes y solicitar se les suspendan los permisos para operar en el país. Están advertidos

Por cierto, se agudiza la angustia entre los empresarios de Lara, por los cobros exagerados por los servicios de agua y electricidad. En efecto, un galpón en la ZI pagó en enero 2016 Bs. 6.300 a hidroatraco, en el mismo mes de este año, el monto cancelado fue de B. 40.400, un leve incremento de 641%; en un negocio en la ciudad, un empresario pagó en enero 2016, Bs. 2400 y en enero de este año Bs. 22,700, aumento 948%; mientras en electricidad en el galpón, en febrero 2016 canceló corpoestafa, Bs. 6.100 y en febrero de este año, le llegó la factura por Bs. 109.400, un “ligero” incremento de 1.792% y en el negocio, pagó en enero 2016, Bs. 6.100 y en enero de este año Bs. 54.600, un ajuste de 892%. Entre tanto, los gremios empresariales en Lara siguen guardando silencio.¿Quién aguanta esta mecha?.

Mucho ojo, si la Causa R no se relegitima, y solo se queda bajo el ala de la MUD, corre el riesgo de perder su tarjeta y quedarse sin ropa en mitad del patio. Ahora entendemos de donde viene el consenso para la Alcaldía de Iribarren, pero están corriendo un alto riesgo.