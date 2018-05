Retacitos 20-5-18

Este domingo 20 de mayo los venezolanos estaremos en presencia de la “hora de la verdad”, pero asimismo se estima que no habrá sorpresas, que el sustituto haciendo uso de un CNE mediatizado, que ha venido actuando previamente de acuerdo a sus intereses, al igual que el resto de los poderes, no tendrá ningún problema en mantener el puesto, aún cuando muchos dudan que pueda alcanzar los 10 millones de votos que ha prometido; pero como en este país votan los muertos, los multicedulados y se presiones a los empleados públicos amenizándolos con destituirlos o no entregarles más los CLAP, para obligarlos a sufragar, no debería sorprender cuando Tiby se traslade a “la carpa” donde estarán los periodistas y los “acompañantes internacionales”, todos ellos pagados por el Estado, y anuncie lo que ya todos sabemos, incluso se están haciendo apuestas sobre las cifras que ofrecerá la rectora del CNE.

Aún cuando asegura llegar a este proceso electoral sobrado, los últimos actos realizados en el marco de la campaña electoral, como fue el caso de Lara, pusieron en evidencia que no todo el mundo está satisfecho con su gestión, lo cual demostraron algunos de los asistentes, lanzándole distintos objetos, lo que permitió observar a los círculos de seguridad encargados de velar por su protección, como unos verdaderos danzarines de ballet, saltando de un lado para otro, para impedir que alguna de los objetos que le estaban lanzando desde distintos lugares, pudiera dar en su gruesa humanidad, porque si de algo puede dar fé, es que la dieta que le ha aplicado a todo el país, no le ha hecho ninguna mella, tampoco a la primera combatiente y menos al heredero mayor, se ve que comen completo y muy bien.

Lo ocurrido en El Helicoide en Caracas, tiene pocos precedentes en la historia carcelaria del país, no solo por el hecho de que un grupo de presos políticos inermes, acompañados solo de su valor y voluntad, tomarán los calabozos del Sebín, sino que a pesar de ser un lugar “blindado” en materia de seguridad, pudieran emitir no solo un video, sino numerosos con múltiples denuncias de atropellos, vejaciones, que recorrieron el mundo a través de las redes sociales, dando la impresión de que no están solos, que mucha gente internamente está en contra de los abusos, y contribuyó a que se conocieran estas posiciones de los presos, lo que debe tener muy preocupados a los jefecitos de ese cuerpo.

Por supuesto, quienes quedaron muy mal parados ante la opinión pública, fueron el Fiscal General y el Defensor del Pueblo, quienes a pesar de los llamados públicos que hicieron los presos, brillaron por su ausencia, el jefecito del MP al parecer designó a un fiscal para que conociera del caso, quien tampoco dio señales de vida en las primeras de cambio; asimismo, habría dicho que “todo estaba controlado en el Helicoide”, cuando la situación estaba en pleno apogeo y aún el jueves continuaba vigente el problema, ya que fue a partir de esta fecha cuando solicitaron los refuerzos y pudieron lograr recuperar el control de las instalaciones.

Para muchos observadores políticos, allí no se produjo una masacre, gracias a la presencia del ciudadano norteamericano, Joshua Holt, a quien más vale que no le toquen ni uno solo de los pocos pelos que tiene, ya que si este personaje no hubiese estado en el lugar, a nadie hubiese extrañado un “enfrentamiento entre presos” con impredecibles consecuencias. Nadie entendió como es que el candidato oficialista pretende propiciar un diálogo con el Gobierno norteamericano, pero sigue echándole candela al monte, al no recibir en la Cancillería al representante diplomático de Donald Trump, quien perdió el viaje porque allí le dijeron que no tenían información de lo ocurrido en El Helicoide, como el mismo lo declaró a la prensa.

El otro caso que ha merecido el repudio nacional e internacional, es la actuación de los uniformados de la GNB, encargados de proteger las instalaciones del Parlamento, al negarse en forma recurrente, y sin ninguna justificación, a impedir el acceso de los periodistas de los distintos medios de comunicación, a las instalaciones de la Asamblea Nacional, al parecer siguiendo instrucciones, según dicen los subalternos, de la ilegitima ANC, ya que los jefecitos de ese cuerpo se comportan peor que los colectivos violentos que utiliza el Ejecutivo para amedrentar a los ciudadanos. La verdad que no son más torpes, porque no practican.

En los alrededores del Parque Ayacucho de Barquisimeto, se ha puesto de moda el robo de los cables, tanto de electricidad como de telefonía, para aprovechar los vándalos del cobre, insumo que venden a precios de oro a quienes se dedican a trabajar con materiales sidero-metalúrgicos, resultando lo más inquietante que dejan a estos sectores sin luz, siendo luego caldos de cultivo para los robos y atracos, además ya no esperan la oscuridad de la noche, sino que lo hacen a plena luz de día. Por supuesto, por allí no se ve una patrulla ni para remedio.

El déficit de transporte, ya no solo en Barquisimeto y sus alrededores, sino que se ha estado agudizando a lo largo y ancho de país, básicamente por la falta de repuestos y el encarecimiento brutal de los mismos; la ausencia de lubricantes, baterias, pastillas de frenos, cauchos, lo que ha generado, de acuerdo con los voceros gremiales de los transportistas, que cerca del 70% de las flotas estén paralizadas. Produce angustia e inquietud, ver las caras de angustia de quienes esperan en las paradas, sin saber como retornarán a sus hogares, esto puede hacer eclosión en cualquier momento, además los aumentos presidenciales ya no alcanzan ni para pagar los pasajes.

A esto se suma el problema del suministro de agua, problema que se le ha escapado de las manos a las autoridades de la región larense, también a las del distrito Capital y que se replica hasta en el estado Bolívar, región que cuenta con dos de los ríos más imponentes del país como el Orinoco y el Caroní. Las hidrológicas se han convertido en unos elefantes blancos, que no le dan respuestas a las comunidades, llamando esto la atención a expertos como el ingeniero José María De Viana, ex presidente de Hidrocapital, quien dijo que por primera vez el Gobierno no da respuesta ante el colapso de los principales servicios básicos. Su palabra vaya adelante.

Pero como si fuera poco, el Comité Intergremial del sector Salud, está convocando a une megamanifestación, con la participación de todos los gremios y sindicatos, advirtiendo que términos categóricos, “que no están dispuestos a permitir que se sigan muriendo más venezolanos” por falta de medicamentos e insumos, mientras el gobierno se empeña en negar que existe en el país una crisis humanitaria, y tambien se niega a permitir el acceso de medicamentos a través de organizaciones como la Cruz Roja y Caritas. En esta manifestación “adoptaremos las medidas que haya que tomar”, dijo Freddy Ceballos al anunciar esta acción de protesta.

Insólito. Después de 56 años de actividades en Venezuela, durante los cuales se convirtió en una de las principales empresas fabricantes de cereales, atendiendo más de 60% de todo el mercado nacional, Alimentos Kelloggs´, cuya sede principal estaba ubicada en la zona de San Jacinto, estado Aragua, sorpresivamente cerró sus puertas, y aun cuando no hay una información oficial de las razones, trascendió entre los trabajadores, que la medida fue tomada debido a las supuestas acciones de entorpecimiento de las labores de la empresa, que venía ejecutando en los últimos meses, un sindicato revolucionario, al parecer afecto al gobierno del candidato al continuismo, lo que precipitó que la empresa llegará a la conclusión de que “no me la calo”, y acordó bajar la Santamaria. En las redes se habla de pranes, cobro de vacunas y otras acciones que provocaron la medida.

Ha llamado poderosamente la atención de muchos conductores que transitan por la autopista regional del centro (ARC), que en el peaje de Valencia, el recibo que les entregan después de realizar el pago correspondiente, es una tira de papel, sin ningún membrete u otra identificación, que sirva como un verdadero comprobante de pago, tampoco se sabe cual es el destino que tienen estos recursos, porque no hay que ser un Sherlock Holmes, para llegar a la conclusión, que el dinero que están cobrando por el uso de la vialidad, en su gran mayoría, sino todo va directamente al bolsillo del cobrador, por lo menos esto es lo que hace pensar el pedazo de papel que allí entrega para demostrar que se cumplió con el pago.

Denuncian que frente a la sede del Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCLA, en la carrera 22 con calle 8, frente al edificio de aulas, existe un terreno abandonado que al parecer ha sido invadido, por personas afectas al proceso, convirtiéndose en una verdadera calamidad para los estudiantes, docentes y personal de la casa de estudios superiores, sin que se haya logrado el desalojo a pesar de las denuncias y las quejas. Aseguran en horas de la noche, dizque atracan a los propietarios de los vehículos que van a recoger a alguna estudiante de ese decanato, huyendo luego a ocultarse al terreno invadido. Al parecer el propietario del terreno, quien tenía proyectado construir allí un edificio, se ha hecho el desentendido, dejándole el problema a la universidad.

Un gran ecocidio es lo que se está produciendo con los saques de arena en las riberas del Río Turbio, anteriormente extraían el material en horas nocturnas, ahora lo están haciendo a la luz del día, a la vista de todo el mundo, incluso tienen equipos pesados para llenar los camiones, como se observa en los videos que nos han enviado; sin embargo, lo más grave es que a las personas que allí tienen trabajando supuestamente les llevan diariamente la comida, en vehículos que forman parte de las flotas del gobierno regional y municipal, lo cual explicaría, por que no se toman medidas para frenar este crimen ecológico. Cuando comiencen las lluvias y crezca el río, se va a llevar por delante, todo lo que encuentre.