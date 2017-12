Retacitos 24-12-2017

Descubriendo el agua tibia, los partidos AD, PJ y VP son merecedores de ser postulados al Premio Nóbel, ya que acaban de descubrir que el gobierno “pretende consolidar una oposición a su conveniencia”, lo que denunciamos en esta sección hace varios días atrás y en donde, entre otros incluimos organizaciones como UNT y AP, asimismo señalamos que los candidatos a la presidencia del agrado del sustituto son el turco adeco, el sargento de Nirgua y el exgobernador zuliano, quien hoy despotrica en contra de las propias organizaciones de la MUD, ya que son los únicos que le garantizan que no habrá persecución, podrán disfrutar felizmente de sus reales y señalamos, que hasta pasaporte diplomático podrían tener. Así que tarde piaron pajaritos.

Insólito, entre las primeras medidas adoptadas por la gobernación y la alcaldía de Iribarren, en apoyo a los larenses, figura la eliminación de la ayuda que desde hace 9 años ambas organizaciones otorgaban a “Los Abuelos del Malecón”, organización sin fines de lucro, de apoyo a las personas de la tercera edad.

La actividad del 17 de diciembre todos los años, fue supendida por falta de recursos, la del 19 de abril parece que correrá la misma suerte, lo que pareciera una contradicción porque supuestamente la revolución entre sus objetivos tiene el apoyo a los más necesitados. Son personas humildes, pero advierten que están dispuestos a activar las protestas en defensa de sus derechos constitucionales, desde aquí los apoyamos plenamente.

Al actor Manuel “Coko” Sosa, según dijo Tarek, le rebajaron la pena a solo 4 años, porque al parecer cantó como un canario en cuanto sus actividades ilegales y quiénes eran sus socios; le dieron casa por cárcel porque donde lo iban a recluir están varios de los que “sapeó”, pero de paso tendrá que restituir todos los reales de los cuales se apropió indebidamente, le congelaron sus cuentas y sus bienes, no puede salir del país y además tendrá que pagar una multa equivalente al 40 % del total de lo sustraído en perjuicio de la Nación.

Tarek también dijo que hasta Diego Salazar está pensando en delatar a unos cuantos, para que también le rebajen la pena, así que amanecerá y veremos.

El MP estaría realizando una investigación a varios funcionarios del ente recaudador en Lara, quienes dizque habrían sido denunciados por solicitar dinero para realizar trámites de declaraciones sucesorales, pero además dejaron a unos herederos por fuera después de haber hecho la declaración, y en el trámite del cobro de la deuda que tenía esta sucesión, supuestamente fue eliminada en la división jurídica sin argumentos sólidos, solo atendiendo a una orden de tutifruti. El “milagroso” debería montarle una lupa a estos casos, y seguramente se va a llevar más de una sorpresa.

Por cierto, aseguran que el exjefecito de la región al parecer estaría comunicándose con varios contribuyentes importantes de la región, para ponerse a la orden y resolverles los problemas que puedan tener en materia aduanera.

La verdad que este experto en la materia en lugar de andar ofertando sus servicios, debería ocuparse de resolver la denuncia por extrusión que tiene en su contra, por parte de un contribuyente de Tucacas, quien habría asegurado que no va a descansar “hasta verle el hueso”, en otras palabras que llevará el caso hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga.

Aseguran que en la esquina de los lamentos, que en las pasada elecciones, el pran del Pedagógico no pudo obtener el apoyo que esperaba, sus conductas extremas fuera de Ley, apegadas a la violencia con resentimientos exaltados no sirven para cultivar la ética de un político.

Su imagen de pran colectivo en la UPEL y en el Concejo del Municipio, lo descalifican por ahora, para una aspiración política. Esto lo lleva a las catacumbas y con sus comportamientos postelectorales, pone en evidencia que le importa un pepino el Psuv, y la revolución, sus intenciones son más de aprovechamiento personal a la fuerza, como siempre lo ha demostrado. No volverá, dicen en Lara.

La soberana paliza que le dio la exjefecita de la ZE al cubanito en Cabudare, propició la huida del país del tercer concejal, aquel que estuvo casado con una hija del dueño de una universidad de la zona, quien al parecer no solo tenía sus chanchullos con el burgomaestre, sino que se fue buchón a tierras del sur.

Resulta y acontece, que el CM le habría pagado 6 meses de aguinaldos y sus respectivas prestaciones sociales con el último sueldo en Decreto, por servicios prestados al municipio. Sin embargo, a los empleados y obreros aún les deben los tres últimos aumentos presidenciales, lo que evidencia que las injusticias no la cometen solamente los rojos rojitos, sino también los azules. ¿Qué talco?

A propósito, aseguran que la nueva burgomaestre de Palavecino, quien al parecer el triunfo la agarró por sorpresa, ya que no se lo esperaba, dizque llegó como escoba nueva, le cortó la cabeza a casi tutili mundi, pero de golpe y porrazo se dio cuenta, que no tenía el recurso humano con el perfil y la calificación que se requiere para estos cargos y dizque está importando gente para cubrir las vacantes, por lo que confiamos en que no se ponga a improvisar y a buscar gente que llega a estos cargos con la intención de obtener dinero fácil, ya que eso es lo que sobra, así que como nueva jefecita de esa corporación debe mantenerse con los ojos abiertos.

Pero los cuentos e historias continúan, aseguran que el cubanito al parecer, también se fue con la cabuya en la pata, dizque quedó con un mono gigantesco con varios medios de comunicación de la región, a los cuales les quedó debiendo una gran parte de las cuñas de la campaña electoral; resultando lo más preocupante, que ahora estos no encuentran a quién cobrarle las deudas, ya que en AP no les responden los teléfonos, tampoco los mensajes de cobro y la nueva administración de la Alcaldía, ha dicho que no tiene absolutamente nada que ver con el pago de estas obligaciones, así que no se sorprendan si comenzamos el año con acciones legales en contra del personaje.

No mejoran las cosas en la UNEY, al parecer el criterio de los docentes serios, es que están en presencia de más de lo mismo, según los más optimistas, hasta otros más radicales que piensan que ahora están peor.

La última historia está relacionada con la desincorporación de una persona, por discapacidad, decisión supuestamente aprobada en el Consejo Universitario, saliendo en Gaceta y todo, sin que la persona cumpliera con los requisitos necesarios, de allí que en los últimos días han estado pegando carreritas, tratando de ver como “echan para atrás” esta medida, lo que pone en evidencia el enorme caos interno que se vive en esta casa de estudios.

Sería interesante averiguar si es cierta la denuncia que formulan los vendedores de frutas en la región, en torno a la actuación de dos funcionarios de la dirección de Mercados y Abastecimiento, quienes supuestamente les están cobrando “vacuna”, ya que les obligan a pagar Bs. 5000 por puesto, sino tienen que pagar en “especies”, con la amenaza de sacarlos de los lugares que ocupan, si no se bajan del noble equino.

Lo mismo ocurre en el mercado Terepaima, donde una pareja de funcionarios, tienen a monte a los comerciantes, aquí la situación es tan crítica, que los comerciantes están recogiendo firmas para redactar un documento y elevarlo a la consideración del burgomaestre achocolatado, para que los destituya.

Por cierto, tal como lo señalamos en esta sección, los funcionarios que trabajaban en la alcaldía con doña Tere, les habrían aumentado el sueldo en 20 UT y fueron liquidados con este último ingreso, es decir que se pagaron y se dieron el vuelto; sin embargo, a los funcionarios de la administración de Alfredo Ramos, después de cuatro meses no les han pagado sus liquidaciones, tampoco les dan la cara y a aquellos que se han atrevido a reclamar, les han tirado la puerta en la cara y les han aplicado aquella de que “si te he visto no me acuerdo”, bueno amigos esta es la revolución.

Una gran molestia existe en muchos sectores humildes de la población, no solo en Lara, sino en diversas regiones del país, ya que antes de las elecciones les ofrecieron no solo el bono navideño, sino tambien el “combo hallaquero”, que incluiría pernil, pero ahora pasadas las elecciones, muchos se quedaron con los crespos hechos a la hora de cobrar la bonificación, y ahora les han dicho que no habra pernil, de manera que vendieron sus conciencias por dinero y por comida, pero nuevamente los engañaron, y por supuesto como ahora ya no los necesitan, hasta les prohíben la entrada, porque ahora lo que causan son molestias.

Las aseguradoras son útiles y necesarias, pero a veces se pasan. Recibo la denuncia de un ciudadano, quien hace unos años tomó una póliza de jubilación con una empresa de seguros nombre de mar europeo, pero en femenino, compañía que cambió de dueño y hasta la fecha no le quieren reconocer los términos de la póliza, a pesar de las reclamaciones, el afectado nos hace llegar copia de documentos originales y algunos de los recibos de pago de las primas. Este tipo de actuaciones, son las que dañan las empresas que se dedican a esta actividad y cumplen con sus obligaciones, ya que pagan justos por pecadores.

Nuestro agradecimiento a los amigos lectores, a los “corresponsales” de esta sección, que son muchos, y a quienes tuvieron la gentileza de enviarnos presentes navideños, espero que pasen, dentro de lo que cabe, unas felices pascuas y un año nuevo que esperamos sea mejor que el que termina, con mucha salud y bienestar, en unión de sus familiares y otros seres queridos, no hay que perder las esperanzas, esta situación no puede perdurar, así que más temprano que tarde habrá una luz en el camino y el país saldrá adelante. No olvidemos que Dios ahoga, pero no ahorca.