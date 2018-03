Retacitos 25-03-2018

Fue masiva la participación de los distintos sectores de la sociedad civil de Lara, durante el acto del Frente Ampliado Lara Unida no se Rinde, allí estuvieron todos aquellos interesados en encontrar una solución pacífica, democrática y electoral, para sacar al país de la profunda crisis económica, política y social que vive en estos momentos. Intervinieron quienes tenían que hacerlo, ya que no es el momento de “pantalleos”, todas ajustadas a la gravedad momento, se mencionaron los nombres de algunas personalidades e instituciones de la región, con sus respectivos aplausos. Llamó mucho la atención de los presentes que cuando se mencionó a los partidos políticos, hubo un silencio sepulcral, y esto tiene una clara lectura, lo cual es una lástima porque estas organizaciones son parte vital de la democracia de un país, pero el respeto y el reconocimiento hay que ganárselo.

Las reacciones sobre el anuncio del gobierno de implementar una nueva reconversión monetaria, en su mayoría han sido para ratificar que la medida no va a la causa del problema, sino a las consecuencias, además han dicho economistas reconocidos, que es una improvisación, que el tiempo es insuficiente, que no va a frenar la hiperinflación, por lo que estiman que para finales de año el Ejecutivo tendrá que agregarle nuevamente los tres ceros a la moneda, de tal manera que pareciera otro “trapo rojo” para distraer la atención de los grandes problemas nacionales: hambre, muertes por desnutrición y falta de medicinas, alto costo de la vida, inseguridad y pare usted de contar.

Quedó muy mal parado el presidente de la Superintendencia de Bancos, luego de que ofreció que a los pensionados les pagarían la totalidad de la pensión cuando fuesen a cobrar por el terminal de la cédula de identidad, ya que “había solicitado al BCV aumentar las remesas”, pero tanto en los bancos públicos como privados solamente cancelaron el 50% del total, después colas kilométricas y ahora nadie sabe como pagaran el resto, ya que el problema que está viviendo el propio gobierno, es que no hay efectivo y las maquinitas del instituto emisor, no tienen capacidad para continuar emitiendo dinero inorgánico que cada día vale menos. Ya nadie recibe los billetes de 50 bolívares y los de 100 los reciben a duras penas, de manera que no sigan engañando a los que menos tienen.

Un comentario que se ha generalizado entre los sectores más humildes de la región, es que los programas de dotación de medicinas que está aplicando el Gobierno, no solo a nivel nacional, sino también en el estado Lara, no son para todo el mundo, los informes médicos, los récipes con las indicaciones no tienen ningún valor para quienes tienen la responsabilidad de entregar los medicamentos, quienes con su cara bien lavada le preguntan a los pacientes: ¿Tiene el carné de la Patria?, si carecen del mismo, lo rematan “vuelve cuando tengas al carné para entregarte la medicina”, lo que es totalmente discriminatorio y desdice de lo que proclaman los revolucionarios, que es proteger a los más desvalidos.

Aseguran que los alrededores de Mercabar, se han convertido en tierra de nadie muy a pesar de toda la vigilancia militar y policial destacada en la otrora mejor fuente de abastecimiento de alimentos de Lara y el país. Los robos y homicidios crecen en proporción geométrica, mientras que las empresas e industrias ven como es habitual que en las noches sean asaltados sus centros de producción. Lo que se roban en las zonas industriales, bien pudieran buscarlo al día siguiente en algunos negocios de la zona que sirven de Mampara a los pillos, aguantadores y guarda silenció, de esos que son pagados por el derecho a vista. Dicen que una malandra a quien le dicen la obesa, dizque alquila su cuenta corriente para el cobro del rescate y enfriar los montos que se pagan por lo sustraído de las empresas del sector, las cuentas están por encima de 8 cifras, además tiene su padrino.

Otro que ha llevado más palo que una gata ladrona en las redes sociales, ha sido el negro Fermín, luego que se anunciara públicamente que sería el Jefe de Campaña del sargento de Nirgua en sus aspiraciones presidenciales. Nadie entiende cómo es que el personaje, luego que anuncia con bombos y platillos que se retira su candidatura presidencial, por considerar que no están dadas las condiciones que garanticen un proceso transparente, decide montarse en el autobús de HF. Hubiese quedado mucho mejor ante la opinión pública, si hubiese anunciado que retiraba su candidatura para apoyar a Falcón, pero si pretendió hacer una gracia, lo que le salió fue una morisqueta.

Sería interesante averiguar si es cierto, que en una asamblea reciente en un conocido centro social de la región, acordaron aumentar las cuotas de mantenimiento de Bs. 1,4 millones a Bs. 2,0 millones y luego pasará 2,4 millones por mes, pero a pesar de que los miembros en su gran mayoría, es gente bastante solvente económicamente, dada la situación país, se recomienda cierta prudencia en la toma de estas decisiones, por lo que se produjeron algunas protestas de viejos socios, pero el “pájaro” aquel que cantaba NZ, tomó la palabra y dizque expresó, palabras más palabras menos, “el que no tenga los reales para estar aquí, mejor es que se vaya”, pero lo peor es que el personaje es un advenedizo y nuevo rico, comentaron algunos socios. Hay mucho malestar en el club.

En días recientes la ciudad se llenó de policías de todas las cachuchas, porque se habían perdido 400 cajas Clap destinadas a los habitantes de Valencia y aparecieron en la capital larense. Los enchufados del Cabriales movieron sus influencias para ubicarlas y no perder el negocio. Mucho bichito saltó porque se movieron teclas y se pisaron callos en esta comarca. Uno de los implicados rojos, le dieron un cachazo para que hablara y 200 para que hiciera silencio. Además del tumbe violento que al parecer se tiraron los rojos rojitos, los encargados del Clap tienen, cada uno por su lado, un negocio muy lucrativo con la venta de efectivo. Exigen el pago “cash”, por transporte cobran entre 10.000 y 15.000 simones. Con esa Boloña de plata, venden el efectivo al 100% de su valor, otros en 75% y a los muy panas se los dejas en 25%, así que el negocio es redondo. ¿Estará enterado Freddy Alirio?.

Las autoridades regionales de salud en Lara no han hecho mucha bulla en torno al creciente número de pacientes que han fallecido, al no poder ser dializados; tampoco han dicho cuántos niños y adultos mayores han muerto por desnutrición o por falta de medicamentos; han guardado silenció en relación con la reciente rotura de una tuberías de aguas negras que contaminó el Pediátrico y también con la mortalidad materna, que al parecer se ha incrementado en las últimas semanas, preguntas que se están haciendo todos los larenses que observan cómo se precipita el deterioro de los servicios de salud en la región y nadie da repuestas.

También continúan multiplicándose las quejas y reclamos por las deficiencias de la hidrológica larense, toda vez que el problema del suministro del vital líquido se ha convertido en un verdadero karma para los larenses, ya que los racionamientos se han generalizado, tal como lo reflejan los programas de radio y televisión, donde a diario se leen cientos de mensajes de las diferentes barriadas, denunciando que tienen hasta 15 días sin recibir el vital líquido, sin que los principales socios como son la gobernación y la Alcaldía de Iribarren, le den una explicación a quienes padecen diariamente de este suplicio.

Varios usuarios afectados solicitan a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones(Conatel), que así como lo hizo en Caracas, luego de recibir cientos de denuncias por fallas en el servicio de Inter, les hicieron una visita de inspección al Centro de Atención al Cliente, donde al parecer detectaron “diferentes fallas”, que se eche una pasadita por Barquisimeto ya que también en esta zona existen algunos problemas que mantienen a los usuarios con suspensiones temporales del servicio, sin ninguna explicación, quejándose de que en lo que si son puntuales es en la cobranza, sin importar que no hayan estado prestando el servicio eficientemente.

El cuento del Liceo Rafael Vilavicencio, es como para ponerse a llorar, allí en ausencia de agua y servicio eléctrico, al parecer las clases las dictan hasta mediodía, eso con algo de suerte. Dizque hay profesores que “sugieren” a los jóvenes marcharse cuanto antes, pues ese liceo sería demolido para dar paso a un programa de la misión vivienda. Los vigilantes hacen horario de oficina y los empleados de limpieza aspiran laborar entre 6:00 y 7:00 am, cuando con suerte llegan antes de esa hora. Si se les exige ir más allá de ese horario y de esas tareas, de inmediato denuncian acoso laboral y presionan con su sindicato. Un ex alumno tiene dentro del liceo una oficina privada, donde negocian desde fotocopias hasta paquetes de graduación, cobro de coimas, contribuciones especiales para homenajes a docentes, así como asesorías especiales. Es todo un negocio, seguiremos informando.

Nuevamente en el CLEL dejan al personal con los ojos claros y sin vista. Al parecer quien maneja la administración dizque desapareció, no pago los salarios al personal, tampoco el bono de alimentación, no responde el teléfono y nadie dice nada. Carmelina se reunió con los diputados y pidió explicación sobre el dinero que les ha entregado, pero todos callan. Esto lo venimos denunciando en esta sección desde hace varias semanas, aseguran que todos en el entorno de la desaparecida, también comieron de la torta, incluso los parlamentarios en diciembre se duplicaron el sueldo. Esta es la segunda vez que una empleada despluma a los trabajadores de la corporación legislativa.