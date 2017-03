El Rincón de los Miércoles 08-03-2017

I

El aumento en los precios, en todas sus modalidades, evidencia tajantemente la terrible situación económica que vive el país y su gente. Si la clase media sufre las consecuencias de la crisis se pueden imaginar lo que sucede en los sectores más vulnerables donde apenas pueden enfrentar la falta de alimentos y medicamentos para medio subsistir en medio de una pobreza cada vez más intolerable. Lo preocupante es que el gobierno y sus voceros no hablan de eso y se limitan a discursos político partidistas sin ningún contenido que no sea el de intentar imponer criterios y domar voluntades obviando los temas importantes sobre el verdadero estado de la nación. La semana pasada decíamos en este mismo espacio que la cesta básica estaba por encima en los 750.000 bolívares, hoy supera ya los 832.000 y avanza hasta el millón, una cifra inalcanzable para el 80 por ciento de los ciudadanos lo cual significa que tendrán menos posibilidades de compras de alimentos. Los reporteros que nos movemos en todas las direcciones para conocer de primera mano estos problemas observamos lo difícil que se la ha puesto la vida a los venezolanos en estos tiempos, Basta entrar a un centro de consumo –automercados y otros expendios- y observar como los precios se elevan al infinito ante la mirada impotente de quienes necesitan con urgencia llevar algún sustento a casa. Está suficientemente comprobado el fracaso rotundo de la política económica con la cual se maneja el país y que ha dado origen a una situación angustiosa para todos.

II

¡ANGELA! Se llamaba María de los Ángeles Hernández y falleció a los 71 años en Madrid y fue la primera mujer a la que se permitieron tomar la alternativa como torera de a pie después de haber actuado como rejoneadora. La conocí en Venezuela cuando cumplió contratos en varias plazas, entre ellas la recordada “Chata” de Patarata. Rubia del color de los trigales, Ángela era de personalidad recia, pero simpática como una andaluza, aunque en realidad había nacido en Alicante… Y en Barquisimeto despidieron la semana pasada a Melquiades González, uno de esos aficionados que cumplió casi rigurosamente la cita con la Feria de San Cristóbal donde era muy apreciado. Clarín de silencio y ovación para ambos… TV: “El Aprendiz es un programa que todavía produce y dirigía en sus comienzos Donald Trump, el actual presidente de los EEUU. Hasta hace una semana lo conducía el actor Arnold Schwarzenegger, enemigo político declarado del mandatario, quien acaba de renunciar al espacio cuando se enteró que el productor seguía siendo su enconado rival. Trump se había quejado por la poca audiencia del programa.

III

En estos momentos resulta imposible estimar el número de habitantes de la República de Venezuela como consecuencia por el masivo éxodo de millones de personas que buscan nuevas oportunidades en el extranjero. La prensa internacional trae diariamente informaciones sobre la llegada de venezolanos a las fronteras de los países vecinos como Colombia y Brasil, así pasa en Chile, Ecuador, Argentina, Panamá y por supuesto en Estados Unidos y Europa. Si a los que huyen de la crisis se les agrega los talentos jóvenes y profesionales de alta gama, estamos hablando de una crisis existencial inédita para el que fuera el mejor país para vivir y una descapitalización del recurso humano, muy difícil de recuperar en el futuro inmediato. Esa estampida de venezolanos no permite contabilizar a la actual población y sí muestra de una manera clara el sufrimiento de los que se quedan en las grandes ciudades y quienes abandonan las zonas rurales en la búsqueda de alimentos y medicinas que no reciben nunca. De mantenerse esa tendencia no hay ninguna duda que en poco tiempo, Venezuela será tierra despoblada y desolada a pesar de la riqueza que esconde en el subsuelo.

IV

Mientras la selección de la sub20 ya tiene un cupo para el mundial, la Sub17 lucha en el hexagonal por un puesto para la cita universal próxima de la categoría. Estamos siendo testigos de una promoción de chicos que nos aseguran y auguran un gran futuro para nuestro fútbol. Lo importante ahora es trabajar con entusiasmo y conocimiento con cada uno de las promesas de hoy para conseguir el objetivo de insertarnos en el concierto del balompié mundial. LA LIGA; Real Madrid y el Barcelona serán en definitiva los que decidan el título de liga en España. Han ganado sin discusión y por goleada en su último compromiso; los blancos apelando a una reserva con muchas ganas de entrar en acción y el segundo mostrando su poder ofensivo frente a un rival –el Celta- del que se esperaba más. Está de líder, pero el Madrid tiene un partido menos y está jugando mejor, un detalle que no se puede soslayar a la hora de las cuentas finales. En la Liga venezolana estamos de plácemes con el desempeño del Deportivo Lara donde la plantilla le está poniendo un mundo en cada presentación. El triunfo frente al Zamora no deja duda de la convicción y la intensidad del grupo… LA foto de hoy corresponde a Daniela Ospina, modelo profesional y muy conocida también por ser la esposa del jugador del Real Madrid James Rodríguez y una señora muy guapa. Ojalá que el equipo esté celebrando una victoria más sobre el Nápoles.