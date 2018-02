El Rincón de los Miércoles 14-02-2018

Nunca me hubiera imaginado que después de 114 años de haber sido fundado por don Federico Carmona, El Impulso,, obligado por las circunstancias políticas del país, se viera en la obligación de despedirse de una manera abrupta de sus lectores. En lo personal también se interrumpe la continuidad de esta columna en el diario impreso después de varias décadas donde he tenido la oportunidad de contarles miles de cosas vividas en el transcurrir de ese tiempo. Lo único que hemos hecho desde sus páginas es la defender a capa y espada. Más con capa que con espada, nuestro derecho de informar y de estar informado, una misión encomendada a los periodistas que parece molestar mucho a los gobiernos al extremo de causarles el mayor daño posible para poder ocultarle a los ciudadanos de sus desmanes, pero también sus éxitos, aunque estos se puedan contar con los dedos. El periódico ha visto pasar los años cumpliendo fielmente el compromiso adquirido en 1902 con la comunidad a la cual ha servido. Ha sido vocero de sus alegrías y de sus penas,¿ por qué no decirlo?- Cuando revisamos la historia nos damos de nuevo cuenta que la hemos escrito desafiando tempestades creadas por una clase política de poca monta que solo se amparan en la fuerza y la sinrazón para imponer sus voluntades. Lo han logrado no pocas veces, pero siempre termina por triunfar la verdad sobre la mentira, la justicia sobre la impunidad, Los enemigos de la libertad están destinados a desaparecer sin entender el significado de la palabra democracia, el único sistema donde el ser humano goza de la posibilidad de crecer y desarrollarse en un ambiente de paz y tolerancia. Estoy plenamente seguro que un día de estos, nuestra obligación volverá a impulsarse sobre las barreras de la incomprensión para seguir transitando los caminos trazados por don Federico y su descendencia.

II

La ciudad de Barquisimeto muestra hoy día una situación de deterioro demasiado complicada. Requiere con urgencia una institución que pueda hacer algo por mejorar la calidad de vida de sus habitantes y ordenarla antes de que sea demasiado tarde. Desconozco si la municipalidad ha hecho alguna vez un inventario de terrenos ociosos y de viviendas destruidas que, además de causar un grave peligro, afean nuestras calles y avenidas y sirven muchas veces de refugios para antisociales. Por lo que vemos eso no parece haber sucedido a pesar de existir ordenanzas sancionatorias para los responsables de esa situación. Buena oportunidad para que el señor Alcalde L Jonas Reyes se luzca ante los ciudadanos y contemple un programas destinado a recuperar los espacios abandonados o de usos prohibidos. Seguramente la comunidad se lo agradecerá infinitamente. Por otra parte, señor Alcalde, le sugiero que supervise el estado de algunas construcciones que tuvieron que ver en el pasado con la pequeña historia de nuestro Barquisimeto como la casa donde funcionó la Escuela Normal “Miguel José Sánz”, la Escuela de Música y la Fundación Amigos de Barquisimeto, ubicada cerca del llamado Edificio Nacional. Tenemos entendido que se gastó en su reconstrucción una millonada y aún no está activa. Por otra parte existe en la ciudad una serie de monumentos históricos que exigen la intervención de la municipalidad como ente rector del patrimonio público, casi todos olvidados y extraños para la nueva generación de barquisimetanos. Tengo confianza en la buena disposición de los concejales y el Alcalde para revisar cuidadosamente estas volanderas observaciones que solo tienen el propósito de contribuir de esta manera con esta Nueva Segovia donde vivimos y pasamos el resto de nuestra existencia. Y en nombre de todos, muchas gracias

II

Los carnavales de 2108 han pasado sin penas ni glorias. Solo hemos visto comparsas que aparecen siempre en la televisión con sus pobres discursos con una audiencia invisible porque ya no tienen contenido ni poder de convocatoria. El país les ha dado la espalda de una forma determinante por lo cual ya no es posible mantener viva la llama de la mentira. Solo hay cenizas…….BAYLY: El programa de Jaime Bayly ya tiene media hora más en su habitual espacio. La audiencia lo ha seguido de muy cerca esta vez gracias a su pelea pública con Rafael Poleo. El lunes pasado invitó a Patricia Poleo, la hija del periodista venezolano con una sintonía total en el sur de la Florida Ella dijo terribles cosas contra Poleo. Ah, todos los miércoles encontrarán en las redes este rincón, que también es de ustedes