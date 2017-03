El Rincón de los Miércoles 01-03-2017

I

El asueto nacional nos ha revelado nuevamente detalles sobre la grave crisis socio-económica del país. No fue esta vez una movilización general de personas como en el pasado. La mayoría se quedó en casita viendo la TV o realizando actividades donde se gasta poco dinero, y consecuencialmente se disfruta muy poco. La cesta alimentaria familiar se elevó a 621.106,98 bolívares, razón suficiente para pensar en viajar a la playa, Mérida o cualquier otro destino. Mérida, un camino a recorrer por estas fechas, no tuvo el número de turistas que esperaban los organizadores de la tradicional Feria del Sol. La fiesta brava, un atractivo natural para visitar la ciudad, presentó unos carteles modestos a precios casi inalcanzables para los taurinos, que prefirieron otra alternativa antes de hacer ese gasto. ¿Los carnavales?: un triste recuerdo de un pasado alegre, como suele decirse. Sólo los muchachos universitarios alegraron el cotarro con el entusiasmo propio de esa edad maravillosa. Las bebidas espirituosas propias de la región andina, en tanto, desplazaron a los licores fuertes y fueron los responsables de los terribles “ratones” que atacan sin piedad al día siguiente. También se resintió el sector hotelero y los restaurantes atendieron a una clientela menor si la comparamos numéricamente con temporadas anteriores. En líneas generales, estos días no quedarán precisamente en el recuerdo de los venezolanos.

II

Barak Obama ha pasado a ocupar el puesto número 12 en el ranking de los mejores presidentes de la historia de los Estados Unidos, según una lista que publica la cadena de televisión C.Spam. Esta escogencia la hacen 91 reconocidos historiadores en 10 categorías diferentes. El mejor de todos los tiempos sigue siendo Abraham Lincoln, seguido de Franklin Delano Rooselvet y Theodore Rooselvet. Le sigue Dwitght Einsenhower. En una rápida encuesta realizada por este cronista entre 40 personas para elegir al mejor gobernador que ha tenido el Estado Lara, el ganador fue Miguel Romero Antoni, una excelente elección… ¡SÉPALO! Si usted va de compras en la Florida estos son los tres mejores centros comerciales de la región: The Florida Mall donde operan más de 216 tiendas. Le sigue el Orlando Primer Outlets y el Town Center de Boca Ratón… 87 AÑOS estuviera cumpliendo Alfredo Sadel en estos días, propicios para recordar al Tenor Favorito de Venezuela con quien compartimos muchas horas de franca amistad y admiración por mi parte. Creo que le hice la última entrevista en vida antes de que la cruel enfermedad lo atacara sin misericordia. Era un “barquisimetido” y demostró en más de una oportunidad su amor por esta ciudad de “extraña musicalidad”” como lo dijo el mismo. Alfredo no era solamente cantante, era un excelente compositor de temas que luego formaron parte de su extenso y variado repertorio. Para los que no saben, su verdadero nombre era Alfredo Sánchez Luna… CUBA: “Castrosaurios” les han negado la entrada a Cuba al secretario general de la OEA, don Luis Almagro y al expresidente de México Felipe Calderón, quienes recibirían un reconocimiento de parte de una organización opositora del gobierno de la isla. Señal inequívoca de que nada ha cambiado en Cuba después de la muerte del matarife del Caribe y que los cambios de sus política represivas continúan hoy más vigentes que nunca… CÓMICA: La de un hombre que dijo ser esquiador para competir en una prueba de velocidad en Finlandia. El tipo ni siquiera conocía la nieve, según sus propias palabras y como pueden imaginarse puso la gran cómica para vergüenza de todos los competidores. Dicen que el gobierno le pagó 40 mil dólares para que representara a Venezuela en esa actividad deportiva.

III

¿Qué hemos hecho en estos días?, me lo ha preguntado un amigo extrañado por mi presencia en la ciudad. Pues nada, le respondo -solo jugar una partida de cartas con mis avispados amigos, leer un libro sobre la guerra civil española e intentar inútilmente de conectarme con CVNN en español para enterarme de lo que pasa en nuestro mundo a través de YouTube. Casi toda la información conduce al llantén de los venezolanos, privados hoy de unas vacaciones que no se parecen en nada a las que disfrutamos los mayorcitos en los años donde éramos felices y no nos enteramos de eso. En esos tiempos planificamos con los más pequeños ir a las bellas playas de Morrocoy o simplemente ir a las lomas de Cubiro a comunicarnos con la naturaleza o seguir hasta la cascada del vino en el municipio Morán, o viajar a Mérida, la ciudad más turística de Venezuela. Todo a precios accesibles, que no lesionaban la economía familiar. Los que podían ir más allá de los límites fronterizos se marchaban al extranjero aprovechando el crédito de las agencias de viajes. ¿Pueden creer que con menos de lo que cuesta hoy una lata de refresco podía un cristiano ir a Roma a ver al Papa o a la bella Madrid a conocer el Santiago Bernabéu. Apenas 2.400 bolívares nos separaban de un pasaje que abría las puertas de la fantasía de cualquier venezolano. Era la IV República y el país más bello del mundo, nada parecido a lo que se vive hoy.