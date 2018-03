El rincón de los miércoles 07-03-2018

Cuenta la historia venezolana que el general Juan Vicente Gómez, ya posesionado del poder, se preocupaba por la imposibilidad aparente de no poder despachar desde Maracay cuando la realidad no dejaba de ocultar su poco afecto por la capital de la República y por el qué dirán no solamente de sus enemigos políticos, cansados de sus tropelías, y hasta de su propia gente, que se agotaba por los años de férrea conducción de aquel hombre llegado de las tierras andinas. Meditando y consultando con sus más allegados considero algún día cambiar de estrategia y designar a un nuevo Presidente y quedarse con como comandante supremo del ejército. Claro está, fue muy aplaudido con aquel aparente gesto de desprendimiento democrático. Fue así que llega a Miraflores el doctor José Gil Fortoul, larense de nacimiento e intelectual muy respetado en el país de los bárbaros. El General pudo de esa manera mantener su residencia en Maracay, sede de casi todo el poder militar, y mantener vigilado de de muy cerca del desempeño de Gil Fortoul, quien permaneció en Miraflores por poco tiempo, temiendo Gómez alguna deslealtad que pudiera afectarlo en el futuro. El hombre fuerte de la Mulera, regresó a Caracas y mantuvo el poder hasta la hora de su muerte, ocurrida un 17 de diciembre, fecha coincidente con la fecha del fallecimiento del Libertador. ¿A qué viene el cuento? Deben ustedes, caro lectores, jugar un poco con la imaginación, de cara al proceso electoral anunciado por Nicolás Maduro para el próximo mes de mayo, y la aparición del ex gobernador del Estado Lara como candidato presidencial. No tiene nada de raro una derrota del actual mandatario nacional, pero hay mucha duda que entregue el poder tan fácilmente si no estuviera tan seguro de un pronto regreso, como sospecha mucha gente. Parece muy arriesgado para un político que ha sido derrotado tan fácilmente en unas elecciones regionales pueda vencer a un Presidente en ejercicio? ¿Quién tiene la suficiente confianza en un posible triunfo del ex gobernador para gastarse una fortuna y financiar la campaña que suele ser muy, pero muy costosa?

II

El domingo pasado se me ocurrió dar una vuelta por el Manzano y mirar aquí y allá su desordenado crecimiento. Llegamos hasta donde funcionó una vez el llamado “Mirador” una bella construcción ideada por el arquitecto Amado Agüero para Fundalara, cuyo presidente fue don Juan Romero Antoni . de grata recordación por ser uno de los más entusiastas constructores de urbanizaciones del Barquisimeto de hace más de 40 años, eso sin apelar a presupuestos millonarios. La capital, valga decirlo, no sufría de “ranchitis aguda”, por lo cual la clase media alta, y baja pudo acceder a viviendas dignas y modernas, además de una infraestructura turística que fue la envidia de muchas ciudades en este país, entre ellas el famoso “Mirador de El Manzano”. Hoy ese lugar está en ruinas, poblado por algunas construcciones que, nos imaginamos, son casas de campo o fin de semana. En este “cementerio” desde donde se disfruta de una espectacular vista de la capital larense” parece funcionar un albergue al que fue imposible ingresar por el horario, pero si observar los detalles que lo rodea, en su mayoría restos de lo que fue un día uno de los sitios más visitados por los turistas nacionales e internacionales. Recordé en eso momento la visita de la chilena Ginnette Acevedo, una cantante muy famosa a finales de los 90, Marco Antonio Muñiz, Leo Marini y otros muchos interpretes de reconocido cartel, que tuvieron la oportunidad de estar más cerca de las estrellas en un escenario fabuloso. Ojalá que el señor Alcalde de Iribarren pueda darse una vueltica por El Mirador a ver si consigue una fórmula para rescatarlo del ingrato olvido. Ya seguiremos con el tema en otra oportunidad.

III

TURISMO:- Pes.Car es un bonito lugar, muy cerca de la redoma de la Divina Pastora. Allí está semanalmente con anfitriona musical la gran Lilian Ledesma y su legión de amigos. Buena atención, pero….a ver si mejoran la oferta gastronómica que vienen ofreciendo últimamente, Así podrán justificar los precios. (De nada)…..MARGARITA: Ya no vale la pena irse a la isla. Los precios en la cima del mundo, poca mercancía y una verdadera odisea para encontrar un medio de transporte entre la región centro occidental y Porlamar. A propósito la gente que intenta acceder a los andes venezolanos por aire tiene que hacer milagros para encontrar alguna manera para el viaje – no se cuál. Así que a preparar con tiempo el asueto de la semana mayor….TV: Inaguantable las pausas de la televisión venezolana. Han desempolvado viejos videos donde aparece el finado como gancho de la campaña del partido oficial. El lunes transmitieron “Mi amigo Hugo”, de Oliver Stone, un culebrón de marca mayor con un presupuesto millonario. Creo que nadie le sonrió al canal confiscado. En La mañana competencia de adivinadores en VV- Televen y no recuerdo qué otro y muchos enlatados baratos procedentes de los canales colombianos. No hay dinero para mejores compras. …..RADIO: Una emisora. Presumo de las llamas alternativas, tienen varios espacios dedicados al tercer sexo. Opera desde Cabudare con mensajes muy reveladores