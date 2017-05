El Rincón de los Miércoles 17-05-2017

El mundo del deporte y del espectáculo ha mostrado una gran solidaridad con Venezuela a través de sus mas connotados representantes, una señal inequívoca que nos permite calificar de justa, además de heroica, la Resistencia de la gente ante la idea de sucumbir definitivamente a las apetencias autoritarias de un gobierno que no quiere escuchar las voces de la disidencia democrática. Casi toda la semana pasada escuchamos a nuestros mejores peloteros expresarse en las redes sociales desde las sedes de los equipos de las grandes ligas con mensajes donde exigen el cese de la represión y alienta a los venezolanos a mantener su protesta en las calles y avenidas de nuestro país. También en los medios audiovisuales del exterior hemos visto figuras deportivas como Tomás Rincón, el mediocampista de la Juventus mostrando la bandera y pidiendo a los aficionados del bravo equipo italiano solidaridad con la causa venezolana. También desde Europa han sido permanentes las declaraciones de los jugadores criollos manifestando su inconformidad por el tratamiento que reciben los muchachos detenidos durante las protestas y claman por la libertad de los presos políticos. Estas tomas de conciencia de los deportistas venezolanos sobre la grave situación que vive Venezuela se ha multiplicado en los grandes escenarios donde actúan, tal como ha sucedido, igualmente, en el mundo del espectáculo. Los venezolanos se han sentido arropados por artistas de todos los géneros, solidarios, espontáneos, ante la lucha que se libra en favor de la democracia y el respeto por las libertades publicas y los derechos humanos. Una increíble muestra de la capacidad de entendimiento entre los pueblos que no debe perderse nunca cuando se ve amenazada la democracia.

II

Solamente un par de horas fueron suficientes para que las entradas para el partido entre el Real Madrid y el Barcelona, que se jugará en Miami el próximo mes de julio, se agotaran, es decir, quienes llegaron tarde tendrán que apelar a la reventa que lo obliga a apagar un dineral por cada una. Que sepamos, se estima en casi 500 dólares la entrada mas barata. Se pueden imaginar el precio del billete mas costoso, que ya supera los 5.000 dólares en este momento… JUVE|MADRID: Los blancos confían ciegamente en sumar otra orejona a la vitrina del Bernabéu. Tienen sobradas razones para que sea así, (incluyendo mis más fervorosos deseos). Un choque de estilos, tácticas y capacidades con los mejores hombres de la vieja Europa. La mejor defensa, liderada por Buffon intentará detener a Cristiano Ronaldo, Benzema y Bale que, como se sabe, son capaces de arruinar la mejor fiesta a sus rivales. Una encuesta publicada el fin de semana en El Herald da al Madrid un favoritismo del 25 por ciento contra apenas el 2 de la Juve… EL llamado Sol de México, Luis Miguel, ha tenido que pagarle un millón de dólares a su exrepresentante, no sin antes de ser enviado a la cárcel por poco tiempo, por negarse a cumplir con varias citaciones de un tribunal de Los Ángeles. El cantante ha recuperado ese dinero al pactar con Netflix para un documental sobre su vida… APUESTAS: Ya están cazando apuestas sobre el futuro que le espera a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. En la mayor casa de apuestas de Irlanda, un 65 por ciento cree que Trump será destituido. En Inglaterra alguien apostó 100.000 libras favor de su salida de la Casa Blanca. Los apoyos al Presidente están cerca de su menor nivel, y su tasa de aprobación anda por el 54.2 por ciento. Estas cifras han animado a los apostadores para arriesgar el dinero. A propósito de Trump, la mayoría de los estadounidenses considera inapropiado el despido del director del FBI James Comey, según una encuesta de la NBC.

III

Intentar destituir ilegalmente al Alcalde de Barquisimeto no ayuda mucho a mejorar el clima de enfrentamiento en que viven los ciudadanos. Esta clarísima la intencionalidad de la cámara municipal al no consultar una decisión de este tipo, decantándose más bien por promover un escándalo político que alimenta la llama de la intolerancia y deja ver que en la municipalidad algunos grupos no trabajan por mejorar la calidad de vida de sus administrados, sino por intereses político-partidistas. Solo quienes votaron por Alfredo Ramos como alcalde de la ciudad pueden, en una elección posterior, removerlo de su cargo. Seria buena idea que los concejales se enteren mejor de sus obligaciones, entre las cuales esta contribuir con sus ideas a crear una ciudad donde todos podamos vivir en paz como buenos ciudadanos.