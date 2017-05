El Rincón de los Miércoles 10-05-2017

I

El país ya no cree en las falsas promesas del régimen. Quedan fácilmente al descubierto cuando hablan sin parar de paz, de diálogo y ahora de impulsar una Constituyente con la cual pretenden dar al traste con la Carta Magna actual y utilizarla en beneficio propio para mantenerse indefinidamente en el poder. Hasta los mismo chavistas se han mostrado sorprendidos por el anuncio presidencial y los más sensatos han expresado su rechazo a lo que consideran un fraude de marca mayor que no deja ninguna duda sobre las intenciones de la cúpula gobernante. No solamente la oposición nacional se ha manifestado en contra de esa pretendida Constituyente con argumentos inobjetables, también la comunidad internacional esta participando activamente en la denuncia con opiniones muy valederas de eminentes juristas y exjefes de Estado los cuales coinciden en calificar la propuesta de Maduro como uno de los grandes fraudes de la historia política de Venezuela. El pueblo, en cuyo nombre pretenden hablar, ha salido a las calles a enfrentar a un gobierno incapaz de escuchar las voces que reclaman respeto a lo que ya decidieron en las elecciones pasadas cuando casi borran del mapa a la representación del oficialismo. El temor a una elección libre, universal y secreta no les permite confrontarse electoralmente porque están seguros de sufrir una derrota sin precedentes. Prefieren una consulta amañada, a la medida de sus ambiciones políticas personales, que son muchas por cierto.

II

FÚTBOL: Están todavía a tiempo de comprar las entradas para el partido entre el Real Madrid y el Barcelona del próximo mes de julio en la ciudad de Miami. Les adelanto la presencia de Marc Anthony, quien animará un show con la participación de alrededor de 300 personas. Ambos equipos garantizan la presencia de la mayoría de sus estrellas entre las cuales las más solicitadas por la afición Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Por cierto, la prensa del corazón asegura que Cristiano ha cambiado a su novia española por la modelo Nikoleta Lazanova, una chica búlgara sencillamente espectacular, mientras tanto los periodistas deportivos no han dudado en pedir el Balón de Oro para el galáctico portugués. Por otra parte se especula sobre el futuro de Keylor Navas, el excelente guardameta del Real Madrid. Lo quiere la Juve, el Milan y el Inter… CAMBIO: Ya casi esta lista la negociación para que los Marlins de Miami cambien de dueño. Jeb Bush, exgobernador de la Florida y Derek Jetter, exestrella de los Yanquis de Nueva York pagarán más de 1.400 millones de dólares para hacerse del equipo de la ciudad del sol… CINE: Revienta las taquillas en los cines de los Estados Unidos la película How Tobe a Latin Lover “Como ser un amante latino” con el graciosísimo actor mexicano Eugenio Derbes y la todavía muy bella Salma Hayek. En las dos primeras semanas recaudó más de 12 millones de dólares. Lástima que no podamos verla en Venezuela… TRUMP: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se gasta 120 millones de dólares en seguridad personal. El ex Barak Obama utilizaba apenas 8 millones. A Trump le gusta mucho el golf y le gusta jugar en campos privados hasta donde tienen que moverse todos los agentes del servicio secreto y sus invitados. Quien se esta ganando sus buenos reales es el exmiembro de las fuerzas especiales de EEUU Robert James O´Neill. Ha contado en un libro como fue el momento en que le pegó dos tiros al terrorista Osama Bin Laden. Sus compañeros de la misión están furiosos con O´Neill porque habían prometido no revelar los detalles del caso.

III

Decenas de pasajeros se quedaron varados en el aeropuerto internacional de Miami, denuncian algunos afectados por un accidentado avión de bandera venezolana que no pudo despegar a la hora establecida. En EEUU acordaron severas multas e indemnizaciones en efectivo para pasajeros que no sean embarcados al presentar sus respectivos boletos. A propósito, sabían ustedes que Barquisimeto esta prácticamente aislada por aire del resto del país. Un solo vuelo diario sirve la ruta hacia Maiquetia. Cosas de la revolución, Sancho amigo… En la llamada IV República era óptimas las operaciones de las aerolíneas nacionales que cubrían las rutas mas importantes del país.