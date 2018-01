Se busca un Emprendedor – José Altuve, atleta y emprendedor

“Ganar la Serie Mundial, ganar el trofeo del jugador más valioso ( MVP ), uno se siente como si tuvieras todo” José Altuve, Venezolano, jugador de las grandes ligas con los Astros de Houston.

El pequeño Altuve cierra la temporada con el título de campeones para los Astros de Houston.

José Altuve liderizó a los Astros en su primer título en una serie mundial, ganándole a los Dodgers de los Ángeles en noviembre y recogieron su primer trofeo del MVP, en más de dos décadas un par de semanas más tarde. Y como su extraordinario 2017 está llegando a su fin, el diminuto segunda base ya está buscando más.

Altuve dijo que su perspectiva “era lograr mejorar cada año y si nosotros ganamos un Serie Mundial, ¿ Por qué no ganar otra? Solo seguir jugando para mi equipo y seguir jugando para mi ciudad“.

Altuve, quien fue uno de los pocos jugadores que soportó el doloroso proceso de reconstrucción de los Astros camino al campeonato de este año que dio esperanza a una ciudad devastada por el huracán Harvey, fue seleccionado como el Atleta Masculino del Año por la Associated Press. Además es venezolano.

Los resultados de los votos de los editores americanos y nuevos directores fue anunciado en estos días. Obtuvo 715 puntos, batiendo al Mariscal de Campo de los Patriotas Tom Brady que obtuvo 646 puntos y al famoso jugador de Basketball Le Bron James quien obtuvo 626. Esta es una hazaña sin precedentes y además es Venezolano.

Altuve ha sido 5 veces All-Star, quien lideró las mayores con el promedio de bateo más alto de su carrera con .346, y sus 204 hits, el número más alto de toda la Liga Americana y además es Venezolano.

El ha sido el primer jugador en las Ligas Mayores en liderizar su liga en hits en cuatro temporadas seguidas. El empató el mejor registro de su carrera con 24 jonrones y empujó 81 carreras. Él fue segundo en la liga americana por anotar 112 carreras, su porcentaje de bases alcanzadas fue de .410 ubicándose en el tercer lugar y también tercero con 32 bases robadas y además es Venezolano.

Su trabajo hizo de él, el segundo Astro en ganar el premio del jugador más valioso, uniéndose al miembro del Hall of Fame, Jeff Bagwell quien recibió ese merecimiento en 1994.

Altuve, llevó su estelar temporada regular a la postemporada, cuando empujó a los Astros a ganar el campeonato de la liga americana, ganándole al equipo de Boston, los medias rojas, con un average de bateo de .533 y conectó tres jonrones en el primer juego de esa serie y así entro en la lista de los mejores, ubicándose como el décimo jugador en la historia de las grandes ligas y el primero desde el 2012 en lograr esa hazaña y además es Venezolano.

Como uno de los jugadores más pequeños de las grandes ligas, ciertamente no era reconocido como un gran toletero, pero todo lo logrado este año por Altuve, desmiente totalmente esto, además es Venezolano.

La historia de Altuve de que fue enviado a su casa después de una prueba, debido a que era muy pequeño, ha sido muy bien documentada, justamente cuando él ha llegado a la fama. El sostiene que cuando el cruza la línea blanca, se siente de la misma medida de cualquier otro jugador.

Definitivamente, su determinación es evidente cada vez que entra al campo. Sus compañeros se maravillan por el hecho de que, no importa lo bien que este en ese momento, él estará siempre buscando para hacer lo mejor. Es un líder natural, motivador excepcional, un gran emprendedor y además es Venezolano.