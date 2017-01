Se busca un Emprendedor – LAS BUENAS IDEAS, NO NACEN DE LA NADA

“Nada importa, en la historia, el valor abstracto de una idea. Lo que importa es su valor concreto” José Carlos Mariátegui

He señalado en otras oportunidades, que en la base de cada empresa hay siempre una idea y que entonces llevar adelante el desarrollo de buenas ideas es el punto de partida de cada persona que quiere dar vida a una nueva empresa. Por eso tomó aquí el argumento por el cual, descubrirse emprendedor significa encontrarse capaces de tener buenas ideas.

Una buena idea no es solo un producto o un servicio, es el estímulo a la actividad emprendedora sobre la cual el futuro emprendedor invertirá cansancio y trabajo. La idea justifica la empresa y condiciona cada aspecto: forma jurídica, estructura empresarial y elecciones estratégicas.

La idea puede ser original e innovadora, aunque no está dicho que para tener éxito, una empresa deba basarse en ideas nuevas y singulares. No se debe confundir de hecho innovación con invención. En realidad una idea puede ser innovadora, aunque no sea absolutamente original.

Por una idea innovadora se puede entender inclusive, un mercado todavía no explotado o no conocido, un método de producción alternativo, la adopción de una red diferente de comercialización para un producto o servicio ya existente o la re elaboración de bienes ya presentes.

No se puede creer también, que el producto absolutamente nuevo y nunca presentado en el mercado, ofrezca garantías de éxito. En el fondo, es siempre un salto al vacío. El público no conoce el producto, las ventajas, las modalidades de uso y de utilidad, por lo cual preveer la reacción es extremadamente difícil y no es posible ni siquiera contar en una confrontación con la competencia. Proponer nuevos productos o servicios es en realidad una operación casi siempre difícil, que debe ser estudiada y realizada con gran atención y empeño.

Pero, ¿Pero cómo nacen las idea ?. En realidad lo hemos escrito con anterioridad, pero como se trata de un tema muy importante, entonces es útil insistir en el. En este sentido hay quien cree, que tener una buena idea es cuestión de suerte; pero en realidad depende de la capacidad de mirar alrededor y de ejercitar el propio espíritu de observación. Depende incluso de la preparación profesional en el campo en el que deseamos operar, cuestión que nos ayuda a ver cosas que otros no ven.

En la base de todo esta, la curiosidad, aquella atención particular sobre el mundo que nos rodea, que permite anticipar tendencias, olfatear necesidades, entender qué cosa puede influir nuestra actividad de negocios y experimentar soluciones nuevas.

Por eso, es útil estar informado sobre todo lo que sucede, leer periódicos y revistas, cultivar un hobby o una pasión, prestar atención a las realidades económicas locales, nacionales e internacionales. Leer publicaciones en materia económica y publicaciones especializadas, de manera de obtener información sobre la tendencia de diversos productos y mercados y sobre sus posibilidades de expansión o contracción.

Definitivamente, no se deben descuidar en la vida cotidiana, los estilos de vida, las modas, las necesidades emergentes. Por eso la oportunidad de llevar adelante una actividad puede nacer en especial, por la ausencia o escasez de la competencia en ofrecer un determinado producto o servicio.