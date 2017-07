Se busca un Emprendedor – Mirando alrededor (II)

“Muévete y el camino aparecerá”. Proverbio Zen

Aquellos que trabajan en el mismo sector en el cual desean funcionar ustedes, no deben ser vistos como unos enemigos, pero sí como sujetos con los cuales al mismo tiempo colaborar y competir lealmente. Las dos cosas no están absolutamente en contradicción, como a primera vista podrían parecer. Los emprendedores saben que colocar su actividad en una área comercial con muchos otros negocios, incluso de la misma especie, es mucho más ventajoso que abrir la propia actividad en un lugar aislado; es notorio el éxito de áreas especializadas en la cual se concentran actividades productivas del mismo género (cerámica, textiles, vidrio, producción agrícola especializada, etc), en las que las empresas individualmente considerada se sostienen la una a la otra, dando vida a infraestructuras y servicios, a veces incluso con marcas comunes, que permiten a empresas, que aún permaneciendo tras ellas competidoras, de adquirir ventajas competitivas significativas, con relación a quien, en el mismo sector, opera de manera aislada.

Mirar con atención aquello que hace la competencia es siempre también una fuente preciosa de información. No se trata de activar formas más o menos raras de espionaje industrial, pero sí de valorizar aquellos mecanismos de transparencia del mercado que son esenciales para consentir a las empresas individualmente hablando de mejorarse continuamente con la ventaja propia y del sistema económico en su conjunto.

Las agrupaciones de emprendedores juegan un papel muy importante para permitir el desarrollo de las empresas asociadas, activando círculos virtuosos de colaboración e intercambio entre los emprendedores que no limitan la competencia pero que permiten elevar la competitividad de todas las empresas asociadas. Por ello es importante y útil que se informen si existen asociaciones en el sector en el cual desean desarrollar su actividad para participar de manera activa.

Todo esto es valedero para cualquier tipo de actividad, sea ésta tradicional o con fines sociales. Sobre todo para estas últimas es importante reunirse en consorcios y participar a las asociaciones de sectores ya que es una fuente de información y de intercambio esenciales para sobrevivir además de lograr mejor sus objetivos. Personalísimos, pequeños celos, etc, son gérmenes peligrosos que pueden llevar al fracaso o de alguna manera reducir de manera notable el desarrollo de iniciativas sociales con gran potencial.

Por otro lado, una manera de entrar en contacto con los proveedores, lograr alianzas o para conocer las tendencias del mercado, es la de participar en exposiciones, ferias o muestras especializadas; que ofrecen oportunidades de ver cosas interesantes, pero además y sobretodo de conocer personas que operan en su propio campo y potenciales clientes y por tanto de crear importante y preciosas redes de relaciones.

Definitivamente, la biblioteca del emprendedor debe ser rica y estar al día. En las librerías pueden encontrar textos de cualquier género: jurídicos, planes de negocios, financieros, gestión contable y administrativa y otros temas de interés general. Por otro lado la suscripción al menos a una revista del sector en el cual se opera, es superimportante para cualquier emprendedor, que desee ser tratado como tal, para decir lo menos.

Italo Olivo

www.iolivo.com