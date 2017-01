Se busca un Emprendedor – Si quieres, puedes

“El secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo” Sócrates.

Líderes innovadores, se encontraron en Milán al World Business Forum, en Noviembre del 2016. Los oradores que participaron tenían un objetivo común: proponer nuevas ideas, estimular la discusión y el cambio e inspirar.

Uno de ellos fue Oscar Di Montigny, Milanés de 47 años, desde el 2000 trabaja en el sector bancario, donde en este momento es director de mercadeo, comunicación e innovación, ha escrito el libro El tiempo de los nuevos héroes, donde explica su filosofía. El habló de la importancia de convertirnos en hombres extraordinarios, de crecer.

Ahora bien, según él para convertirnos en hombres extraordinarios, se debe comenzar con la propia vida, la ordinaria y cumpliendo un camino de crecimiento. Para seguir ese camino, debemos basarnos en cuatro elementos: aprender a observar las propias condiciones y aquellas del conjunto al cual pertenecemos, después comprendernos nosotros y el ambiente que nos rodea, los cuales pueden ser mejorados. Por lo tanto se debe cultivar el deseo de servirse de las cualidades personales en una óptica de desarrollo: individual y de servicio por los demás. La última fase, decisiva para concluir todo el proceso, consiste en hacer crecer dentro de nosotros la intención de convertirnos en cualquier otra cosa, respecto a lo que somos en este momento.

Por otra parte señala, que hay que ponerse en tela de juicio y así comprenderán la complejidad de la vida. La educación debería enseñarnos a poner en tela de juicio aquello que pensamos. Así podremos entender cuán complejo es comprender a los demás. Normalmente no logramos hacerlo, porque reducimos aquello que no nos gusta a su aspecto más detestable. Deberíamos en cambio, mirar aquello que no nos gusta en la belleza de su complejidad. Debemos ser educados en la sensibilidad, es decir la cualidad que nos permite de entrar en relación con los demás.

Apunta, que se debe elogiar la incertidumbre. La incertidumbre en la cual vivimos debe ser considerada una suerte, porque abre nuevas preguntas. Es la ocasión de oro para desalojar a los líderes consolidados, privados de fuerza creativa, así se libera la energía obtenida y se generan nuevas fuentes de ingresos. En las empresas, la incertidumbre da el desarrollo de nuevas competencias, el proyecto de nuevos productos y el ingreso en nuevos mercados. Pero para dar la bienvenida a la incertidumbre y transformarla en algo afortunado, es necesario el deseo de una nueva aventura: debemos estar en grado de aceptar lo desconocido aun cuando nos intimide.

Definitivamente nos comenta, que la felicidad se logra hablando de ideas.“Las pequeñas mentes hablan de personas. Las mentes mediocres hablan de eventos. Las grandes mentes hablan de ideas” escribió Henry Thomas Buckle en 1901. Hoy, el verdadero y solo mercado es el de las ideas. Y las ideas estratégicas y sostenibles son aquellas que se adaptan constantemente y colocan al ser humano en el centro. Debemos entonces todos sintonizarnos sobre ideas que permitan mejorar el conjunto y contribuir a lograr una felicidad así profunda, que de objetivo espiritual, se convierta en objetivo social. La excelencia consiste de hecho, en expresar fuera de uno mismo aquello que puede ser disfrutado y apreciado por los demás.