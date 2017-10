SEPTIMO DIA

Este 30 de Septiembre tuvo lugar la celebración del 27 aniversario del nacimiento del Regional del Zulia, el Diario de la Costa Oriental del Lago, en la región zuliana.

Fue propicia la oportunidad para recordar la trayectoria y concreción de un buen proyecto de ese visionario empresario zuliano Alberto (Beto) Finol, y hecho realidad de la mano de ese gran periodista, Adolfo Herrera (Q.E.P.D.).

Como todos los años se recibieron felicitaciones y buenos augurios de los diferentes estratos de la sociedad civil, de las instituciones públicas y privadas, la iglesia, deportistas, artistas locales y tantos otros amigos.

Una vez más la Junta Directiva del Diario, encabezada por el Ing. Gilberto Urdaneta Finol, demás miembros y familiares, así como la alta gerencia y todo el personal, celebraron esta importante efemérides.

Debemos resaltar, el póstumo homenaje que todos los años se le rinde al Lic. Adolfo Herrera (Q.E.P.D.) en compañía de su distinguida familia, al igual que se otorga la entrega del premio Don Enrique Finol, por la meritoria trayectoria de algún destacado ciudadano de la región.

A decir verdad, esta fecha nos remonta al 30 de septiembre de 1.990, cuando tuvimos que amanecer al lado de la rotativa del periódico, a la espera de la feliz aparición del primer ejemplar del Regional del Zulia, haciendo realidad un propósito que proyectaría los alcances de la costa oriental del lago.

Eran tiempos de materializar una serie de proyectos impulsados por Alberto (Beto) Finol, que además incluían: América 95.5 FM, Radio Popular 950 AM, Zuliana de Televisión, Radiorama Stereo 103.3. FM, Petroleros de Cabimas B.B.C., Telecentro Canal 11, Radio Popular 1130 AM, el satélite Iridium en U.S.A. y tantos otros que se nos escapan.

Para nuestra fortuna, la familia Finol siempre nos ha brindado la oportunidad de participar activamente en la casi totalidad de esos proyectos, dando nuestra modesta contribución y sobre todo, haciendo buena la ocasión para acumular y desarrollar nuevas experiencias profesionales.

Sin embargo, lo importante de todo esto se refiere a lo exitoso que han resultado los proyectos emprendidos, de manera muy especial, el del Regional del Zulia, hoy convertido en el decano de la prensa de la Costa Oriental del Lago y Telecentro Canal 11 el canal pionero de la Región Centro Occidental del país.

Luego de transcurridos estos 27 años, no queda ninguna duda, que el proyecto comunicacional impulsado por la familia Finol cumplió su cometido, y todos estos medios lograron posicionarse y alcanzar el reconocimiento de la población por la calidad de los mismos, además de la imparcialidad, veracidad y objetividad en el manejo de la información.

Finalmente, confiamos que en el futuro seguiremos conmemorando este tipo de eventos y de esta manera, compartir anécdotas, recuerdos, anhelos y satisfacciones, alcanzados en compañía de gente de nuestro aprecio y mejor consideración. Valor y Pa´lante.