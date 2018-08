Titulares 08-08-18

Al día Miércoles 8 de Agosto de 2018

En Anzoátegui Se hunde buque de Conferry anclado en puerto, por falta mantenimiento.

Sismo de magnitud 6.1 sacude Colombia y Los Andes

Brasil reabre la frontera con Venezuela tras nueva orden judicial

Maduro asegura que los responsables del “atentado” son grupos terroristas entrenados al norte de Santander

Detenidos cuatro presuntos implicados en atentado a Maduro

Gobierno bolivariano solicitará a EEUU y Colombia extradición de quienes financiaron el “atentado”

Nicolás Maduro acusa directamente a Julio Borges y Requesens del “atentado” en su contra

El Sebin se llevó detenido al diputado Juan Requesens. Guanipa: Juan Requesens fue secuestrado por 14 hombres del Sebin.

Liberan a Rafaela Requesens, presidenta de la FCU

Grupo de Óscar Pérez había denunciado que mencionados en videos de Maduro se infiltraron en la “resistencia”

Borges a Maduro: “Ni el país ni el mundo te creen la farsa del atentado”

ANC allanará inmunidad a “diputados implicados” en presunto atentado contra Maduro.

Primero Justicia: Esta es una nueva muestra de cómo la persecución política del régimen se acrecienta.

María Corina Machado rechazó detención de hermanos Requesens y denunció nueva “escalada represiva”.

Gobierno venezolano solicitará a EEUU y Colombia extradición de quienes financiaron el “atentado” contra Maduro. Pidió a las autoridades de esos países a que extradite a los supuestos autores intelectuales: Rayder Alexander Russo Martínez y Osman Alexis Delgado, presunto financista que vive en EEUU.

Exdirector de Polisandiego, Salvatore Lucchese, aseguró que participó en “atentado” contra Maduro.

William Fariñas, constituyente, vincula a María Corina con el “atentado” a Maduro.

Asamblea Nacional pide investigación “seria y objetiva” del atentado presidencial. AN repudió “vías violentas” para sustituir a Maduro.

Capriles: “Que el Gobierno entienda que debe abrir un proceso de negociación con acompañamiento internacional y una agenda clara. Que los venezolanos puedan ir a un proceso transparente, democrático y libre, cosa que no hemos tenido”, subrayó. “El camino no es la violencia sino el democrático”.

Luis Vicente León: “El gobierno va a utilizar el atentado para su radicalización”.

Monseñor Mario Moronta cree que el Gobierno y la Iglesia deben tender puentes ante la crisis.

Gremio sanitario protestará este 8 de agosto ante el Ministerio de Salud por la crisis.

Venezuela elude incautación de activos petroleros con transferencias de crudo en altamar.

Gobierno de Venezuela busca oxigenar a PDVSA y socios con exoneración del impuesto sobre la renta.

Russ Dallen: Empresa de servicios petroleros Helmerich & Payne gana derecho a demandar a Venezuela por expropiación de sus activos tras 7 años de litigio.

Gobierno extiende el Censo Nacional de Transporte. Continuará entre el 10 y 12 de agosto.

Colapso de los servicios compromete producción en el interior del país.

Funcionarios del BCV amedrentaron con perros a pensionados que protestaban en Maracaibo.

Miles de afectados por inundaciones en seis estados de Venezuela.

Asesinan a funcionario del Cicpc en Carabobo para robarle su arma.

Presidente del Congreso de Colombia a Duque: Hoy recibe un país al que han llegado 1 millón de venezolanos.

Duque afirmó que rechazará “cualquier forma de dictadura en el continente”.

EEUU espera que Duque lidere el desafío que genera crisis de Venezuela.

Borges se reúne con gabinete de Duque. La prioridad de América Latina es recuperar la democracia en Venezuela.

Ledezma en Bogotá: Colombia será crucial en liberación de Venezuela.

Pdvsa le pagó a Rosneft 400 MMUSD, mientras la estatal rusa obtenía ganancias récord

Dos sicarios acribillaron a tiros a joven en mercado de La Fría en Táchira

Este ex director del sistema de Orquestas de Venezuela vive de propinas en Perú

Cerrada Av libertador de Cabudare a la altura de hidrolara por protesta por falta de agua potable

Protesta de pacientes del centro de rehabilitación Bella Florida en Valencia, estado Carabobo.

Denuncian que no hay aire acondicionado por lo que no pueden hacer uso de rayos X y no tienen agua debido a que se robaron la bomba.

Maracaibo. Pensionados protestan por falta de efectivo en las entidades bancarias denuncian que sólo los dejan retirar 40.000 Bs.f

Sin paso hacia Rubio desde San Cristóbal por protesta desde muy temprano vecinos exigiendo gas doméstico

Barquisimeto. Transportistas del norte de Barquisimeto marchan en protesta por la falta de repuestos.

Denuncian que se le haya negado el pasaporte al hijo de José Olivares

Encontrado sin signos vitales usuario que se arrojó a la vía del metro de Caracas

Doctor Francisco Arocha: Solo con tigeciclina y colimicina se ataca la bacteria serratia marcescens pero en Venezuela no hay

A los 92 años de edad falleció el músico venezolano, Carlos Almenar Otero

Expresidente salvadoreño Tony Saca confiesa delitos

Los fuegos atormentan Portugal; ola de calor pasa a Francia

Perú: mueren nueve personas intoxicadas tras ir a funeral

Colombia: un policía muerto y cinco heridos en atentados

Ex vicepresidente argentino condenado a más de 5 años por corrupción

Israel mata a dos combatientes de Hamas en Gaza

BID y Banco Mundial toman medidas ante crisis en Nicaragua.

Condenan a más de cinco años de cárcel al vicepresidente de Cristina de Kirchner.

Nuevos aranceles de EEUU a China entrarán en vigor el 23 de agosto.

El Secretario de Comercio de EE.UU. “robó” 120 millones de dólares a sus socios, según Forbes.

Piden retirar estrella de Trump de Paseo de la Fama

La última temporada de “House of Cards” se estrenará el 2 de noviembre.

Josef Martínez llegó a los 26 goles en la MLS.

Séptimo juego de la final de la LPB quedó suspendido.

Japón estudia un cambio de horario durante los JJOO para contrarrestar calor.

