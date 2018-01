Va Pensiero – Biafra, Venezuela

Biafra es una provincia de Nigeria ubicada en la costa atlántica, a la altura del ecuador. En los años 60 se independizó de Nigeria, pero esta comenzó una guerra civil y también racial,esas en las que se mata al otro porque es diferente. La guerraprovocócerca de un millón y medio de víctimas, entre muertos por armas de fuego y a machetazos, pero también por hambruna porque los campos fueron abandonados. Ademas, millones cruzaron las fronteras intentando ponerse a salvo. Una de las fotografías más dramáticas de esa hambruna muestra un niño abandonado, muriendo de hambre mientras un buitre espera pacientementesu muerte. La foto, que pueden verla en Google, le valió a su autor, Kevin Carter, un premio Pulitzer. Sin embargo, fue tanta la gente que recriminó al fotógrafo por no haber ayudado al niño que este se suicidó tres meses más tarde, pero era algo que probablemente no podía hacer ante tantos niños muriendo de hambre, pero la foto ayudó a apurar la llegada de la ayuda humanitaria de la ONU.

El espectro de Biafra reaparece en Venezuela, como hambruna y como rio de refugiados que huyen de la situación que se sufre el país. La imagen de venezolanos hambrientos deambulando por las calles no es cuento ni una invención de los curas. A cada rato vemos ancianos macilentos y madres-niñas con bebes pegados a tetas secas tratando de chupar un poco de vida. Ya no se ven tantos perros callejeros rompiendo bolsas de basura, ahora de eso se ocupan familias enteras y con el mismo propósito. Muchos son los perros que han muerto de hambre. Otros, suponemos, se los han comido.

Toda la organización y la estructura productiva del país se está viniendo abajo. Los niños no van a clases porque no tienen comida y salen a la calle a procurársela de alguna manera y no hay maestros pues se han ido del país o deben dedicar su tiempo docente a resolver, ellos también, el problema de la comida. Y los niños hambrientos que sobrevivan tendrán deficiencias mentales y no podrán aprender todo lo que necesitaran para defenderse en la vida. Las universidades se estan quedando sin estudiantes y sin profesores que les den clases. Una ola de ignorancia se está abatiendo sobre el país. Todo el que sabe hacer algo se va y hasta aquellos que no tienen otra calificación que un simple deseo de trabajar en lo que sea con tal de sobrevivir.

Venezuela no está en guerra, a menos que creamos el cuento chimbode Maduro y su gente que no se acuerdan que fueron ellos quienes se dieron a la tarea de confiscar empresas productivas con la intensión de ponerlas a producir para el pueblo. Pero lo único que lograron fue paralizarlas y destruirlas.Entonces eso no importaba pues sobraban dólares para importar comida, y aún quedaban de sobra para regalarlos, despilfarrarlos y robarlos. Al parecer el único criterio de gobierno que tuvo el régimen fue “Lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta”. Pero la fiesta terminó. Es hora de limpiar el desastre y ordenar la casa. Entre otras cosas se requiere abrir corredores para que lleguen comida y medicinas, pero el régimen no lo haceporque sería admitir que es responsable de lo que ocurre, que sus teorías socialistas no sirven como no han servido en ninguna parte y, además,el pánico les impide irse.

Pero recordemos las ideas de Heráclito: todo pasa y todo cambia, aun si lo hace a un ritmo desesperadamente lento, casi invisible. Aunque no la veamos, las respuestas están fraguando. Así surgirán nuevos líderes que lograran la unidad de la oposición, surgirán nuevas situaciones que ayudaran a echarlos, ocurrirán fracturas en el seno del PSUV y de las fuerzas armadas y de repente, cuando menos lo esperábamos, tendremos cambio. No nos desesperemos nunca un mal gobierno es eterno.