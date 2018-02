Va Pensiero – LA RESISTENCIA CULTURAL

Creo que a corto plazo no saldremos de este régimen. Mientras tanto, habráque encontrar la manera de resistir y mantener la esperanza hasta que nuevas situacioneshagan posible el cambio.

Uno de los frentes de resistencia son las actividades culturales. Esto es particularmente importante cuando el régimen promuevelo que Grammci llamó hegemonía cultural. Esta se logra mediantela exclusión de opiniones diferentes al régimen, reprimiendo la libertad de pensamiento y su divulgación, acosando a la prensa, dificultando la publicación de libros y revistas independientes, creando miedo y autocensura, cerrandoemisoras y multiplicando las cadenas radiales, ninguneando ese espacio de debates por excelencia que es la Asamblea Nacional mientras se le da poder absoluto al circo de focas que es la ANC, etc., etc.

Por actividades culturales entendemos un amplísimo campo de posibilidades. Por ejemplo, estan las actividades deportivas y religiosas. Sabemos que los del régimen se cuidan de aparecer en estadios por la rechifla que les darán. Acabamos de vercomo durante la procesión de la Divina Pastora se suscitó el “naranjazo” que mostró claramente la ira colectiva y los discursos de los obispos en la catedral. Y estan también los actos correspondientes a talleres de filosofía, asambleas de ciudadanos, exposiciones de arte, obras de teatro, presentaciones de libros, lecturas de poesía, cine foros, conciertos de música, cursillos de cualquier género, conversatorios, simples reuniones de condominios y hasta las asambleas que se dan espontáneamente en cualquier aglomeración de gente como son las paradas y los autobuses atestados y las colas de todo género, además de las redes sociales.Son eventospara los que, en circunstancias más duras, habría que solicitar y obtener permiso para realizarlos. Recordemos que en la antigua Unión Soviética, hasta para fundar un simple club de filatelia había que tener la aprobación de las autoridades políticas que se aseguraban de que en la directiva hubieran miembros del partido para velar por la ortodoxia y el controlpolítico del club.

Uno de estos frentes son los grupos de ciudadanos, casi siempre de unos pocos, que se reúnen con alguna frecuencia y regularidad para analizar o estudiar cualquier tópico. Son los llamados conversatorios. El tema, alcance, profundidad, frecuencia, etc. dependerá del grupo, pero el hecho mismo de reunirse para hablar con libertad y sin hacerle ningún caso al régimen es ya de por si un grito de libertad, un ejercicio para mantener el pensamiento libre de ataduras, flexible, dispuesto a dialogar acerca de lo humano y lo divino. Y es también un paliativo contra la monotonía del discurso político propio no solo del régimen sino también de una parte de la oposición,más empeñada en hacerse daño entre sí que en luchar contra el régimen y construir un futuro diferente.

En estolos intelectuales son fundamentales: cada uno, a su aire y según su grado de miedo o compromisopueden actuar como multiplicadores de unarebeldía permanente. Ellos pueden iniciar y mantener activa cualquier iniciativa en este sentido. Estoy hablando, por supuesto de intelectuales que saben de la importancia de no refugiarse en etéreas torres de marfil poético, que asumen el riesgo de ser acusados de participar en círculos contrarrevolucionarios.

Cito un ejemplo práctico: dada la casi extinción en Venezuela del libro nuevo, por su precio y las dificultades para publicar y el cierre de librerías, cabe pensar que una red de distribución de librosusados, tal como su hace hoy con las medicinas, puede ayudar a romper el bloqueo cultural. El libro es, por su naturaleza, subversivo. Hay cualquier cantidad de excelentes textos en las bibliotecas privadas. No los retenga, hágalos circular, muchos podrán así leer lo que de otro modo no podrían. Y no tema perderlos. Acepte que si la tierra debe ser para quien la trabaja, los libros son de quien los lee. Al entregarlos, solo pida que los mantengan circulando para que los aprovechen otros lectores.