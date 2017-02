Ventana abierta – Amor y la amistad

Para recordar: “Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando…. pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer” (Juan 15:14,15)

Cuando este artículo sea publicado, a través del diario EL IMPULSO, ya ha pasado el día del amor y la amistad. Pero muy triste, que este día tuvo un inicio idólatra y bastante denigrante.

Según la Wikipedia, el día en cuestión, se inició en Roma bajo una fiesta pagana llamada Lupercalia, dedicada al dios de la fertilidad, donde las mujeres esperaban ser laceradas con látigos para obtener fecundidad ¡Qué absurdo! Eso, fue cambiado por el Papa Gelasius I, quien prohibió tal aberración,y el 14 de febrero, lo llamó día de San Valentín y hoy también, el de los enamorados.

Hay países que celebran este día en fecha distinta a Venezuela; pero entre los que si lo hacen el 14, están: Colombia, Ecuador, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, República Dominicana y Bolivia.

Por su parte la Unesco seleccionó el día 3 de mayo de 2011, para celebrar el día de la amistad. Acá, en nuestro país, se celebran los dos días para la misma fecha.

Este ambiente está cargado de sentimientos, emociones y también lleno de comercio; donde se venden miles de objetos y alimentos, para tratar de trasmitir amor y/o amistad a alguien y suenan frases como: “Gracias por tu amistad”; “¡Te quiero mucho!; “Gracias a ti, todos los días son especiales”; “Contar con tu amistad me alegra el corazón”.

Abraham, patriarca del pueblo de Israel, cultivó una amistad con Dios. La Santa Escritura dice: “Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios” (Santiago 2:23; Isaías 41:8).

En la Biblia, se habla del amor de muchas maneras y circunstancias. Pablo dijo: ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe (2ª Corintios 11:11).Hecho mostrado desde la primera promesa (Génesis 3:15); antes que entrara el pecado en la tierra, Cristo se había ofrecido para entregarse por la humanidad (1ª Pedro 1:20; Juan 3:16). Es por eso Cristo sabía tanto de su Padre y lo vino a revelar a sus discípulos y a nosotros (ver texto inicial).

La amistad con Dios (Padre), con Jesús y el Espíritu Santo, es más que decir un “te quiero”; “un te amo”; es un acto de obedecer a nuestro Salvador. Bien lo dijo el mismo Señor: “El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama será amado por mi Padre; y yo lo amaré y me manifestaré a él” (Juan 14:15, 21).

El sabio Salomón había advertido: “El hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano” (Proverbios 18:24). Por ello Cristo insistió: “Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi hermano y mi hermana y mi madre” (Mateo 12:50).

Cristo vio en Juan, alguien más unido a Él que un hermano. Por ello lo llamó: “El discípulo amado” (Juan 21:7,20,24). Juan, el que no abandonó a Jesús hasta la cruz; a quien el Maestro se atrevió a entregarle a su madre y ¡eso si es amistad! Alguien que está con nosotros en las buenas y malas.

Todos los días debería ser del amor y la amistad, para con Dios y otras personas. Bien dice la Biblia que nos amemos los unos a los otros (Juan 13:35; Romanos 12:10). Si a diario buscamos a Jesús, y si otros lo hacen, compartiremos un amigo en común que muy pronto vendrá a buscarnos, para vivir eternamente con Él.