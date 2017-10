Ventana abierta – Protectores del reino

Para recordar: “Daniel mismo era superior a estos sátrapas, porque había en él un espíritu superior; y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino” (Daniel 6:3)

Está planificado para el 15 de octubre de 2017, que se realice una nueva elección de gobernadores en nuestro país. Los protectores de algún reino terrenal y todos nosotros, deberíamos prestarle atención a la historia de Daniel el profeta.

El término sátrapas lo tomamos del diccionario “Perspicacia”, quienes hablando del rey Ciro, de Persia, dicen: “Cada provincia estaba gobernada por un sátrapa, cuyo título significaba literalmente: Protector del reino”.

En Venezuela, hay muchos “protectores del reino” y no tanto del país; se enquistan en el mandato; nunca ven sus errores; no controlan la economía, ni la corrupción y abusan del poder. Pero eso es suficiente, para darnos una idea quienes están “detrás del telón”.

Daniel fue capturado por Nabucodonosor (606 a.C.); él sabía que Dios dirige todo y desde allí en adelante, demostró que era un legítimo protector del reino de Dios y no de algún gobierno humano; confiaba en Dios, oraba tres veces al día, con la ventana abierta. Años más tarde, le tocó servir a los Medos, junto a los sátrapas, quienes no creían en Dios. Tal vez por ello, el rey Darío colocó a Daniel por encima de los ciento veinte principales, de las provincias de su territorio.

Ellos debían rendirle cuenta al profeta y repetimos: Daniel “era superior” por la confianza que depositó en su Dios (Daniel 6:3). Por la envidia, “los ángeles malvados… incitaron a los príncipes y gobernantes, poner al rey en contra de Daniel. El rey ‘lo evaluó’ y no encontró ningún vicio, ni falta en él (v.4)”. (E. White, “Desde el corazón”, p. 277)

Sagazmente esos sátrapas hicieron que el Darío firmara un edicto de muerte, para que nadie adorara otros dioses, u otro gobernante fuera de los Medos; el rey fue engañado, y Daniel que oraba a su Dios, debía ser arrojado al foso de leones. Aunque el monarca era amigo de Daniel, tuvo que cumplir el decreto, se acercó al profeta y le dijo: “El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre”. El Señor, le envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Luego Darío, hizo que estos oficiales, calumniadores del profeta, fuesen arrojados al foso junto con sus respectivas esposas e hijos, y los leones se los comieron (Daniel 6:1-24)

La historia de Daniel se repite en Venezuela y en países que se alejan del Dios Creador del cielo y la tierra, quien nos da la oportunidad de elegir a quien servir: Si a Él o a los seres humanos. Y mientras haya personas que coloquen el dinero, a hombres, presidentes, antes que el Eterno; personas que “destruyan” a otros por la ambición de poder, sin importarles: Que Dios es el mismo de ayer, mañana y siempre, entonces sobrarán los sátrapas en Venezuela y en todo el mundo.

En este país, hacen falta hombres y mujeres, o gobernantes, que entiendan que nadie está por encima del Todopoderoso. Por ello, White, en el libro mencionado, dijo: “Él (Daniel) sabía que ningún hombre, ni siquiera su rey, tenía derecho de colarse entre su conciencia y su Dios e interferir en la adoración debida a su Hacedor”. Entonces: Si Daniel sobresalió, fue porque adoró correctamente al Dios Triuno. Y nunca “protegeríamos” (apoyaríamos) reinos humanos, que se olvidan del Eterno, y están allí, no por ayudar al país, sino por el deseo de poder.