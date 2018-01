Ventana abierta – Violentos drones humanos

Para recordar: “No matarás” (Éxodo 20:13).

El versículo inicial es una orden, no una elección. Entendiendo que la inclinación humana para matar, se presentó muy cercana a la creación y tiene más tiempo que los Diez Mandamientos (Éxodo 20)dados a Moisés;cuando Caín se ensañó contra su hermano Abel, donde Dios se lo advirtió, pero siemprelo mató. Ver el relato en Génesis 4.

Todo el que diga que es cristiano (unas 2.200 millones de personas, que decimos “seguir” a Cristo), así sea el presidente de la república, no puede tener en su acción, el deseo de asesinar, matar, eliminar, como primera o última opción. Porque quién prohíbe matar, no es una Constitución hecha por seres humanos, sino unos preceptos establecidos por Dios Padre o Jesucristo su Hijo.

Cuando Cristo dijo que no venía a la tierra a derogar, cambiar, abrogar, invalidar la Ley (relato registrado en Mateo 5, del verso 17 en adelante), muestra claramente que se refería a los Diez Mandamientos.Específicamente el versículo 21 señala: “Oíste que fue dicho no matarás”… “cualquiera que se enoje alocadamente contra su hermano será culpado en el día del juicio…”.Allí incluyó tres mandamientos más:El adulterio, la codicia y el falso testimonio, para que no dudáramos que estaba hablando de su Ley; la misma que le dio a Moisés; violación o pecado que se le advirtió a Caín que cometería.

Por eso será que hay tanto desorden conductual en esta tierra, porque gran parte de los cristiano han tratado de cambiar los Mandamientos;numerosos dicen que están clavados en la cruz y otros simplemente no los aceptan. Estos Mandatos,están refrendados en muchas partes de la Biblia. Y el orden correcto es: 1) No tendrás dioses… 2) No te harás imágenes, ni las adorarás… 3) No tomarás el nombre de Dios en vano… 4) Acuérdate del día sábado para santificarlo. 5) Honra a tu padre y a tu madre. 6) “No matarás”, entre los Diez.

Por otro lado,el término “dron” se le adjudica a un vehículo o artefacto capaz de volar, dirigido a control remoto. Hoy es una industria y los usan para muchos fines.Sin lugar a dudas, entre los abanderados está la industria militar;logrando la producción de una especie de “avispas” utilizada no solo para espiar, sino para destruir o asesinar.

Según el thriller o trailer, “Espías desde el cielo”, estrenada en 2016,la coronel norteamericana, que comanda la maniobra a realizarse en Kenia, África Oriental,desde 13.000 kilómetros de distancia con drones y otras tecnologías, dijo: “La operación es una captura y no un asesinato”.Atención con esas palabras.

En Venezuela la delincuencia asesina mucha gente. Pero, últimamente se ha violado el 6° Mandamiento de la Ley de Dios: “No matarás”, de una manera flagrante, terrible y despiadada. En ese sentido, Gandia M., comentando el trailer antes mencionado dijo: “La guerra es, ante todo, un conflicto moral que coloca al ser humano ante decisiones y actos de gran importancia… ¿se puede o se debe justificar la guerra?”

Nuestro título no es un error de concepto, porque cuando hay individuos capaces de asesinar, cuya mente es enajenada por el diablo u otras personas, así sea cumpliendo órdenes, se comportan peor que un “Dron”, con la diferencia que en lugar celebrar el asesinato, “justificado o no” la conciencia los martiriza, tanto a los autores intelectuales, como a los materiales, y como dijo Jesús:“Tendrán su parte en el día del Juicio”.