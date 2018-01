Con voz propia – 60 años de rescatar democracia

Cumple 60 años este 23 de enero la acción cívica militar que derrotó tiranía del Gral Marcos Pérez Jiménez, quien la madrugada de ese día abordó en La Carlota avión «La Vaca Sagrada», hoy pieza del museo aeronáutico Maracay. Partió en exilio a República Dominicana, de donde siguió a EEUU que lo extraditaría. Después residió en España.

“La voz de la Iglesia -voz que tiene 20 siglos- sacudió conciencia nacional y encendió primera chispa de subversión”, reseñó Gabriel García Márquez al referir la Carta Pastoral cuya elaboración atribuyen al padre Feliciano González, futuro Obispo de Maracay, pero como Arzobispo de Caracas Monseñor Rafael Arias Blanco, ordenó leer en las Parroquias el primero de mayo 1957.

En ella se analizaban problemas de trabajadores que según historiadores aceleró caída del régimen.

Tcnl (Ej.) Hugo Trejo, comandó insurrección del primero de enero 1958. Al Cptn (Ej.) Luis Alberto Peña, se reconoce como unificador de castrenses conspirativos. En definitiva se sublevó Guarnición de Maracay y Aviación bombardeó Miraflores, pero dictadura frustró asonada.

Al mes de la Pastoral partidos Unión Republicana Democrática, Comunista, Acción Democrática y Copei constituían Junta Patriótica, presidida por el periodista Fabricio Ojeda, quien cubría información de Miraflores para El Nacional.

Finalizando 1957 se manifestó conspiración de FFAA, en donde veían con preocupación pérdida de prestigio con desmanes del régimen. Crisis en el propio gobierno por descomposición a raíz del plebiscito de diciembre 1957.

Sucedieron hechos que demostraban debilidad del régimen que para defenderse puso en boga cadenas de radio y tv. Y en noviembre apareció Comité Cívico-Militar, coordinado por farmaceuta Oscar Centeno Lusinchi y Tte (Av.) José Luis Fernández.

Comenzando enero 1958 salieron cercanos a MPJ vetados por FFAA, Laureano Vallenilla Lanz, ministro del Interior; y Pedro Estrada, jefe de Seguridad Nacional.

El 21 se dio huelga convocada por JP. Fugado el dictador se constituyó Junta de Gobierno Provisional, sólo por militares: Contralmirante Wolfang Larrazábal (Presidente), Cnels Carlos Luis Araque, Pedro José Quevedo, Roberto Casanova y Abel Romero Villate.

Los últimos 2 que abortaron revuelta del 1ro de enero, fueron obligados a renunciar y reemplazados por empresarios Eugenio Mendoza y Blas Lamberti.

Reconquistada Democracia se impone mediocridad con triste conclusión: Venezuela tiene peor gobierno de su historia (Felipe González, ex presidente español)

“Mayoría absoluta no confía en dirigentes ni partidos, instituciones con excepción de Iglesias, gobierno ni en oposición, destaca Datincorp.

Amoral narcorrupto régimen apadrinado por FFAA que aliada con hampa, tal evidenció la operación contra Oscar Pérez, está distanciada de la reconocida en historia.

En la acción caído en combate resultó Heyker Vázquez jefe de grupo de exterminio, involucrado en docena de homicidios a quien Freddy Bernal, ministro de Agricultura Urbana, jefe de CLAP, comisario Sebin y líder de Psuv, llamó patriota y despidió. Luisa Ortega Díaz, indica que es joya revolucionaria, con 6 investigaciones en Fiscalía por homicidio y extorsión.

NM rechaza a la Iglesia “voz que cada día se escucha más”, consecuente con la lucha en rescate de la Democracia.

Ordenó a Fiscalía, Contraloría y TSJ revisar declaraciones de arzobispos en celebración de la Divina Pastora, para verificar si cayeron en delitos contemplados en Ley Contra el Odio.

“Viene un diablo con sotana a llamar a enfrentamientos, a la guerra civil y agradezco alerta de esta cochinada, porque no escuchamos a bandidos”.

Con solidaridad de jerarquía eclesiástica replica Monseñor Víctor Hugo Basabe: No tengo miedo señor NM, la cobardía no es lo mío.

Al margen. Record revolucionario: Venezuela, nuevamente ocupa el primer puesto como “el país más miserable del mundo” con 573,4 puntos; calificativo que viene ostentando desde 2013. [email protected]