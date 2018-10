Ingeniero Carlos Calicchio: “La energía siempre ha sido un tema importante en el desarrollo de los países”

Carlos José Calicchio, ingeniero civil con más de 25 años de experiencia, a través de estos años se ha interesado en el tema de la eficiencia energética cuyos parámetros ha usado en la mayoría de los proyectos en los que como el mismo define “he tenido la fortuna de participar”.

Sede de Droguería Nena en Guarenas (empresa líder en el área de distribución Farmacéutica) y Pozoblanco Residencias (Conjunto habitacional desarrollada en Barquisimeto), Venefaro, (empresa líder en la fabricación de Faros), son algunas de sus obras en donde la aplicación de los parámetros de la arquitectura Bioenergética, sumado a otros factores que mejoran la capacidad energética las hace únicas, innovadoras y especiales, además y he aquí lo más importante las hace colaboradoras en la protección del medio ambiente, creando espacios sanos y seguros, aun cuando en Venezuela el costo de la energía no influye significativamente en los parámetros de diseño siempre propuso que se trata también de beneficios directos a nuestro ambiente, a nuestra salud y de un uso consciente de los recursos, hoy en día se entiende con más claridad, las nuevas generaciones tienen una nueva tendencia a lo natural, a ocuparse por sentirse bien y justamente por esto considera utilizar sus años de lectura, investigación, y pasión por el tema para aportar un grano de arena y llegar a la mayor cantidad de personas e impartir estos conocimientos básicos pero efectivos a la hora de hacer uso consciente de la energía, su principal intención es de crear conciencia y conocimiento.

Actualmente prepara un proyecto en Orlando, Estados Unidos, en el que convertirán edificaciones existentes de muchos años que fueron construidas sin ningún tipo de consideración energética y convertirlas en viviendas y/o oficinas llenas de parámetros de eficiencia que produzcan confort, seguridad y menos daño al ambiente.

-¿Qué es la eficiencia energética en edificaciones? Cuáles son los beneficios que se obtienen de ella?

-Generalmente consumimos más energía de lo que necesitamos, la idea es consumir únicamente lo que se requiere sin sacrificar confort, si queremos verlo de otra forma no es más que usar menos energía (optimizando) para mantener las mismas condiciones de confort, es decir impulsar la eficiencia energética no significa comprometer la comodidad y la calidad de vida al disminuir el uso de la energía que usamos en nuestra vida diaria. La mejora de la eficiencia energética se basa en la optimización de los procesos de producción y el consumo de energía.

Para entender un poco los beneficios que aporta una edificación eficientemente energética me gustaría colocar en contexto los efectos que causa, el hacer uso de la energía (ya sea para los procesos de producción como para el consumo).

Al consumir energía, se generan gases como el metano, óxido nitroso, CO2 ( dióxido de carbono) entre otros, este último es de vital importancia ya que es el que más se produce y el que tarda más en desaparecer o desintegrarse ( una vez que está en la atmósfera puede tardar hasta miles de años en descomponerse) con el aumento de la demanda de energía esta producción de gases va en aumento y queda atrapado en la atmósfera por lo que al producirse el efecto invernadero, este exceso de CO2 forma como na capa que no permite salir suficiente calor que genera la misma tierra y hace que la devuelva, aumentando su temperatura, las consecuencias las vemos en la cantidad de fenómenos meteorológicos, aumento en el nivel de las aguas , inundaciones, fuertes lluvias y fuertes sequías, etc., se crea un medio ambiente en desequilibrio.

Una vez entendido esto podemos concluir o imaginar la importancia que tiene las edificaciones eficientemente energéticas no solo desde el punto de vista de ahorro en nuestra facturas, el aumento en el valor de la propiedad, genera excelentes beneficios sociales, medioambientales, mejorando significativamente la salud, y la calidad de vida

de las personas, además de ayudar a preservar nuestro medio ambiente a las generaciones futura.

-¿Cuáles son los factores que toman en cuenta a la hora de construir o remodelar para lograr que la edificación se considere eficientemente energética?

-Existen muchos factores que ayudan a garantizar que tu edificación sea o se comporte eficientemente energética:

Utilizar parámetros de Arquitectura Bioclimática: Consiste en diseñar teniendo en cuenta las condiciones ambientales y los recursos disponibles en la zona debe ser proyectada y desarrollada tomando en cuenta las condiciones ambientales donde se encuentre la edificación, por ejemplo el sol,, viento, flora, materiales autóctonos de la zona, etc. conociendo esto podemos disminuir los impactos ambientales de manera que podamos reducir el consumo.

Diseño compacto de la edificación y reducir al máximo los puentes térmicos, esto tiene que ver con los materiales que usamos para recubrir la edificación, la uniformidad de estos materiales y minimizar los cambios para evitar variación en la resistencias térmicas.

Uso de fachadas vegetales: Esto permite un ahorro hasta de un 60% en el uso de aire o calefacción según sea el caso, aísla de forma natural contra la contaminación acústica, protege la estructura contra el desgaste, consume CO2 y libera oxígeno, se dice que cada metro cuadrado de azote verde o cubierta vegetal proporciona el oxígeno necesario para una persona por un año, razones suficientes para entender el porqué de la revalorización de la edificaciones que instalan este tipo de fachada.

Instalar equipos de acondicionamiento climático, electrodomésticos e iluminación con eficiencia energética: Esto quiere decir que no basta únicamente con planificar la construcción o la remodelación con principios de bioconstrucción, el consumo de energía del día a día también debe ser controlado para generar ahorro en nuestros hogares, primero debemos conocer el consumo de los equipos antes de comprarlos y debemos decidirnos por equipos clasificados como eficientes, todos estos electrodomésticos presentan etiquetas de clase energética y se clasifican según el grado de energía que consumen , ellos van desde el de más eficiente “A” y de color verde hasta

el menos eficiente “G” y de color marrón.

-¿Porque consideras que las edificaciones con eficiencia energética se ha convertido en un tema relevante a nivel mundial?

-La energía siempre ha sido un tema importante en el desarrollo de los países, de hecho está íntimamente ligada a su desarrollo, recuerda que a través de ella se genera, bienestar, confort, avances y se hace posible la vida tal cual la vemos y disfrutamos, a través de la historia la forma como obtenemos la energía ha ido cambiando y hoy día con los

grandes adelantos tecnológicos y el conocimiento de los efectos que esta causa a nuestro ambiente está acelerando rápidamente la busca de alternativas que permitan mantener nuestras necesidades y minimizar los riesgos que esto causa, cada fuente de energía se desplaza progresivamente por otra no porque se haya acabado, sino porque los

costos para la sociedad incluyendo los económicos, ambientales y de seguridad, se hacen tan altos y los riesgos tan grandes que la fuente de energía pierde utilidad para los consumidores.

Según informe de la administración de información energética de los Estado Unidos (EIA),los sectores relacionados a las edificaciones destinadas a hogar, servicio y parte de lo que representa la industria son responsables hasta un 40% de la energía que se consume en el planeta y responsable del 35% de las emisiones de co2 , entendiendo con esto la

importancia que tienen estos espacios en relación al efecto invernadero, a la calidad de aire que se respira y por ende a la salud general de la población.

-¿Cuándo y cómo comienza Carlos en el mundo de la eficiencia energética?

-Como sabes en cuanto uno comienza su vida profesional, sus primeros trabajos importantes te van marcando el camino a lo que te dedicaras a futuro, tuve la fortuna de trabajar para grandes empresas directamente con sus Presidentes y resultaron ser grandes visionarios, propietarios que definían sus requerimientos de infraestructura en proyectos eficientes desde todo punto de vista, de sus edificaciones, procesos, etc., esto me obligo a prepararme, investigar y enseguida entendí su importancia, quizás en ese entonces no era tan respetado, pero que hoy es una realidad que avanza de manera directa.

-¿Cuál es el futuro de las edificaciones eficientemente energética?

-Yo diría su presente, actualmente en los países desarrollados como EEUU, las nuevas edificaciones deben ser como mínimo eficientemente energéticas, en la Florida están incentivando a los constructores a realizar urbanismos sustentables, haciendo uso de energía renovable como la solar, uso de material reciclado, incentivan el uso de bicicletas, etc. En España por ejemplo es obligatorio presentar la clasificación energética de las edificaciones para su venta o alquiler. Existen compromisos entre países, para mejorar el uso de energía como el protocolo de Kioto, el acuerdo de parís, etc.