OPINIÓN Aula Abierta al Ciudadano y Dr. Marco Tulio Mendoza #1Nov

Que hermoso es ver de trecientas o más personas reunidas y unidos a una sola voz y en una sola causa con rostros alegres, felices y contentos concentrados en un salón del Hotel Tiffany y ver a Adolfo Pérez Lugo, principal dueño del prestigioso hotel y a su esposa Carmen Elena participando como uno más en cada evento organizados por el “Aula Abierta al Ciudadano “esta pareja altruista con la mayor humildad siempre están dispuesto a colaborar con todas las causas nobles que se le ocurra a todo el que desea marcar, lo que sea positivo y esperanzador para el país, igual que Fundasab, Rotary, Aula Abierta representada por Marco Tulio Mendoza, Magaly Pantoja, Héctor Pantoja, Raúl Azparren, quienes hacen equipo de una forma incansable , trabajando hasta el cansancio y aportando hasta donde duela, en permanente lucha por ver cada día un mejor ciudadano, no un gentío ,son ciudadanos que representen a la ciudad y se sientan representados, motivados. Alegres, armónicos, pacíficos y sonrientes dijera Marco Tulio Mendoza, si entendiéramos un poco la vida no tendríamos por qué andar arrecho, nada ni nadie en el mundo está autorizado para estropearnos nuestra felicidad ni someternos a tolerar sus impertinencias de mal vividor y yo plenamente identificado.

Por ello está muy claro lo ya dicho y la grandeza del Aula Abierta al Ciudadano dirigida por estos excelente personajes dotados de talento, buena fe y voluntad; dispuestos a compartir desprendidos de egoísmo y sumando a lo positivo que tanto necesita el país algo que no está ausente ya que tenemos la gran bendición de contar con talentos como los representantes. El Dr. Marco Tulio Mendoza Dávila de alto quilate quien siempre está dispuesto al servicio desinteresado y con capacidad de ser útil; es como esas almas buenas que a la misma vez están en varias partes ,como no vamos a estar orgullosos quienes tenemos la suerte de contar con su amistad si este es un incansable mensajero y embajador ad honorem de la amistad quien la práctica y la propicia sin el mayor esfuerzo, no dudo que lo vive y lo siente en el alma cuando esta frente a un micrófono con un sincero discurso donde invita a amar y ser amado, donde nos cambia y transforma habilidades en un templo de amor donde nos amamos uno a los otros y nos confundimos en un fraterno abrazo de hermanos y con mente y espíritu de felicidad y alegría al ver que no todo está perdido y ahora es cuando nuestra patria tiene doliente y con valores dispuestos al rescate y la decencia, en este momento buena parte ausente pero sin dejar que la desesperanza nos atropelle.

Oir estas conferencias de Marco Tulio Mendoza y estar activo en el Aula Abierta al ciudadano se siente uno tranquilo de conciencia y serenos de espíritu así como de pensamiento elevado y alma limpia y fresca, se llega desanimado y se sale animado, a los demás que les parece esta muestra de lo que somos capaces los larenses de hasta convertir el disgusto en disfrute y el malestar en carcajadas por ello mi admiración por todas estas personas que hacen vida activa en todos estos eventos que nos invitan a vivir, ser creativos proactivos y participativos como un embajador y promotor de la paz que aprendamos a vivir e ignorar lo que nos perturbe nuestra existencia conscientes de que siempre somos mas fuertes que las dificultades; Que mejor capital puede darnos Dios si tenemos la fortuna de contar con un grupo de amigos que nos queremos con nuestras virtudes y defectos sin estar pendientes de ser juzgados por mundanos disfrazados de monjes tibetanos, nuestra amistad como lo explica Marcos Tulio Mendoza debe ser una simbiosis sagrada donde las diferencias se escriban en una panela de hielo para que se borre y se olvide de inmediato a la gratitud, el cariño y el amor en un mármol para que perdure y nos alimente nuestra existencia dice Marco Tulio Mendoza que el no tener amigo es motivo de permanente dolores, que los amigos son necesarios, el gozo y el dolor de eso. Doy fe por ser muy respetuoso y permanente esclavo de los amigos que en todo momento llevo en el corazón como un soporte de vida, Jean Paul Sartre dejo un mensaje “Que la felicidad no es hacer lo que uno quiere, es querer lo que uno hace” y eso es lo que hacemos este grupo de Hacedores de Amigos.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la Paz, la Convivencia, el Respeto y la prosperidad de nuestro país…