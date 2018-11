Luis Lippa: En poco tiempo no se podrá comer carne por falta de producción en Venezuela #2Nov

El Presidente de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional, diputado Luis Lippa, alertó que el nuevo método implementado de expropiación está acabando con la producción en los estados Guárico, Portuguesa, Apure, Cojedes y Barinas, bajo la mirada cómplice del Gobierno Nacional, regional y municipal.

Lippa aseguró “la reforma económica de supuesto mejoramiento que quieren imponer, no es más que un nuevo modelo de toma, que ahora no está enfocado en apoderarse de las tierras, sino de la producción que claramente busca la destrucción del aparato productivo y que traerá más pobreza, hambre y miseria en Venezuela”.

Detalló “hace poco tiempo el Estado tomaba un 10 por ciento de la producción bajo el concepto de reserva, para el momento ya va entre 30 y 40%, se apoderan del ganado e impiden que las reses salgan de las regiones y de aceptar un arreglo, el pequeño, mediano o grande productor, debe dar el 50% de la producción a las ‘autoridades’ locales como método de pago”.

El Parlamentario precisó que bajo las condiciones establecidas por el Gobierno, es difícil que en el país se consuma carne próximamente, ya que no se podrá garantizar que en cuatro años se crie un ganado que no se podrá recuperar como parte del inventario que se está sacando en este momento.

Destacó que las Naciones con las que ha sostenido reuniones el Gobierno de Nicolás Maduro, como China, han hecho el llamado al respeto de los sectores privados para que sigan produciendo, “no se trata sólo de leche y carne, sino de algunos productos de siembra que no se están dando porque no se le ha prestado apoyo al trabajador con los insumos necesarios, es por eso que estamos convencidos que bajo los actuales esquemas no se puede producir en el país”.

Luis Lippa insistió que es necesario que se permita la importación de ganado y el Estado le ponga freno al acoso que mantiene contra el trabajador del campo.