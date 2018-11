Henri Falcón: Profundidad de la crisis venezolana impone una salida política #7Nov

La profundidad de la crisis que vive Venezuela en estos momentos, es de tales proporciones, que solamente se puede resolver con una salida política, asegura el líder de Avanzada Progresista, ex candidato Presidencial, Henry Falcón Fuentes al comentar la actual situación que en estos momentos se vive en el país.

Advierte que mientras la dirigencia política pierde el tiempo, tratando el tema de sí declaran o no a Zapatero persona no grata, se olvidan que el verdadero problema del país es el Gobierno, se llama Nicolás Maduro.

“Es lamentable que en el momento, en el episodio más trágico que vive el país, con una economía por el suelo, con unos desequilibrios sociales que nos tienen en una condición de miseria, además en un drama estructural, que viven fundamentalmente loe sectores más deprimidos, los más pobres, que son las más grandes mayorías en Venezuela, entonces el debate de prioridad de la política, es la diatriba, y para muchos el problema es Zapatero, olvidando que el verdadero problema del país es el gobierno, es Nicolás Maduro, la inflación, la muerte de nuestros soldados en manos de irregulares que han tomado el

territorio nacional para todos sus negocios, bajo la mirada pasiva del propio Gobierno”.

Falcón se plantea, cómo no entender esto y como desconectarse de esta realidad de la gente, que tiene aspiraciones a que su dirigencia política asuma un rol más categórico, pero además de intermediación e interlocución, en la búsqueda de soluciones y no complicaciones y menos peleas.

“Lo de ayer en la Asamblea Nacional fue un triste espectáculo, seguro estoy que es la percepción e la mayoría de los venezolanos y es algo que tiene que dejarnos una reflexión, estamos en un momento donde el país demanda, más allá de las naturales y regulares diferencias, en la diversidad necesaria, es cuando nosotros debemos crecernos para lograr una salida, una solución política, que pasa por cambiar al gobierno en condiciones que nos permitan una transición, con altos niveles de gobernabilidad y a su vez la constitución

de un verdadero gobierno de unidad nacional, que tome las grandes decisiones

que puedan reorientar al país”, afirmó.

El país está en un caos

Falcón indicó que en estos momentos la gente quiere soluciones al problema de las medicinas, al caos que se vive hoy en materia de servicios públicos, reconociendo que en la Capital de la República no se ve la agudeza en materia de servicios públicos que se vive en las regiones, el problema del gas, no funciona el servicio de energía eléctrica, pueblos que duran hasta meses sin luz, las colas para abastecer de combustible a veces son hasta de 15 y 20 cuadras.

“Lo que estamos viviendo es una decadencia estructural del pueblo venezolano, una situación de caos, hay una debacle en el país, y esto amerita que nosotros, más allá de esas divergencias que presenta una condición más allá de la realidad de la gente, el tema que debe ser materia de un ejercicio democrático de un espacio democrático como la Asamblea Nacional, creo que hay coincidencias que deben traspasar el planteamiento. Por ejemplo, todos estamos conscientes de que en Venezuela debe producirse un cambio político, que ese cambio político debe implementarse sobre elementos que permitan desarrollar la democracia en el marco de la Constitución, que debe darse de manera pacífica, nosotros creemos y además valoramos el acompañamiento y la presión internacional para que este cambio político se dé en Venezuela desde la cooperación y no de la intervención, así lo hemos planteado, aun cuando algunos sectores minoritarios apuestan a la intervención militar, al golpe de Estado y hablan permanentemente del quiebre que no ha llegado y pareciera que no tiene ningún destino esta propuesta de quiebre, o de salida por la fuerza; pero la gran mayoría del país esta consciente y fundamentalmente los dirigentes políticos de la oposición venezolana, más allá de este hecho intrascedente del día de ayer en la Asamblea Nacional, estamos conscientes de que hay que transitar por los caminos que nos permitan explorar esa salida política”, aseguró Falcón.

Admite asimismo, que también hay quienes expresan reservas en torno a la posibilidad de una nueva iniciativa de diálogo, porque las anteriores condiciones de diálogo no tuvieron resultados, pero tampoco condiciones y mucho menos confiabilidad, por eso la palabra diálogo está satanizada y la gente tiene razón al sentir que cuando se habla de diálogo, se esta hablando de la nada.

“Pero hablándole con la verdad a la mayoría del país, esa posibilidad de concertar una solución política a la severa crisis que vive el país, pasa por lograr un entendimiento, llámelo concertación, negociación para poder dar al traste con este gobierno, que es el verdadero problema de Venezuela, pero a ello tenemos que darle conducción y también generar un gran espacio de unidad democrática, más allá incluso de loa partidos, para poder darle cabida a una salida que nos permita vivir los momentos distintos a los que se están viviendo en Venezuela”, dijo Falcón en entrevista radial.