Jose Guerra “regresar el oro es una excusa” #7Nov

El oro de Venezuela se encuentra en “resguardo” en el Banco Central de Inglaterra. Condición por la que se paga. Por lo que regresar el oro al país es una “excusa” del gobierno para venderlo, pensando el gabinete del gobierno en una situación que lo salve de la basta liquidez precaria que atraviesan actualmente.

Además alega el diputado que regresar el oro es “inembargable” por un acuerdo estipulado entre los Bancos Centrales del mundo, lo que hace referencia al “oro monetario” del mundo. Un oro valorizado en 550 millones de dólares lo que equivale a 14 toneladas de oro que serán “repatriados” al país.

Asimismo, considera el diputado que el gobierno no llegará a traer este oro por los gastos que representan a nivel de fletes y otros, “hablando de unos cuantos miles de dólares que el gobierno no tiene. Así que considero que no llegarán a traerlo”.

A su juicio, con las sanciones se le dificultará al gobierno de Maduro vender el oro una vez toque piso venezolano. Ya hace casi tres meses el BCV ha enviado una notificación comunicando al Banco Central de Inglaterra que tienen la intención de regresar al país sus reservas internacionales.