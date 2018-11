Oscar D’ León recibe distinción de Embajador Cultural del Instituto Latino de la Música #8Nov

View this post on Instagram

No dejo de recibir reconocimientos. Honores a mi trabajo, constancia, disciplina y mucho amor con lo que hago. Son reconocimientos que dedico a mi Venezuela y a todo mi público. A mis seguidores quienes han hecho de este humilde servidor tenga el corazón fuerte de tanto cariño. Gracias al Instituto Latino de la Música por hacerme su Embajador Cultural y Gran emoción de tener la Llave de Honor de la Region SW FL por parte del Presidente de la Camara de Comercio Hispana. Agradecido infinitamente. Sabrosooooo!