Ramos: Gobernantes de la dictadura no tienen excusas para no solucionar problemas de la gente #8Nov

El ex alcalde del municipio Iribarren, Alfredo Ramos, manifestó que el estado Lara se encuentra en un estado de “abandono” por parte de las autoridades regionales y municipales, señalando que estos “no tienen excusas” para no solucionar los problemas de la población.

“El estado Lara y el municipio Iribarren están totalmente abandonados. Aquí no hay justificación alguna, no tienen excusas los gobernantes de la dictadura para no solucionar los problemas de los venezolanos”, expresó Ramos desde una protesta de trabajadores por el rescate de beneficios laborales y reivindicaciones salariales.

“Hay hambre, miseria y pobreza, la gente está cocinando en leña y tomando agua de lluvia producto de que los servicios públicos están colapsados. Eso se debe al saqueo de las riquezas por parte del régimen de Maduro”, puntualizó.