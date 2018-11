Opinión 26 CRIMENES + VIOLACIONES AL CHAVISMO DISIDENTE

Me he sentido obligado a presentar a los ciudadanos venezolanos y al mundo un resumen:

1°.- De las víctimas mortales por protestar contra el Gobierno, habidas en Venezuela entre

abril y julio de 2017, del libro “26 Crímenes y una Crónica” de la periodista C. Morales.2°.- Del informe inicial de PROVEA sobre violaciones de los Derechos Humanos contra el

denominado “chavismo disidente”.En el primer punto, descarnadamente se presentan:

-25 asesinatos documentados que fueron cometidos, presuntamente, por funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado: 15 por Guardias Nacionales Bolivarianos, 7 por efectivos de las diferentes policías, 2 asesinatos perpetrados por civiles armados afectos al gobierno y 1 por el hijo de una persona con intereses económicos con el gobierno y, revela que sus actuaciones obedecían a un patrón sistemático: 25 de ellos murieron

producto de un disparo en una zona vital: 8 en el pecho, 6 en la cabeza, 5 en la zona

abdominal, 3 en el cuello, 2 en la ingle y 2 por un traumatismo torácico.

En el segundo punto, se encontró:

– 45 víctimas de violaciones, agrupadas en vulneraciones a la libertad personal (57% de los

casos), Derechos laborales (28.5%), Libertad de expresión (16.6 %), Integridad personal

(11.9%) y el Derecho a la justicia (7.1%). La persecución contra sus propias filas ratifica la

naturaleza no democrática del régimen de Nicolás Maduro y la naturaleza estructural de la

discriminación por razones políticas para su modelo de gobernabilidad.

– 23 personas fueron víctimas de violaciones a la libertad personal, donde se utilizó al

sistema de administración de justicia para privar de libertad a las personas, vulnerando las

garantías del debido proceso. Varios de los casos ocurrieron alrededor del proceso electoral

municipal del 8/12/2013, donde las personas que se postularon fuera de la fórmula oficial

del PSUV, sufrieron represalias y detenciones: (Diputado Germán Ferrer, por apoyar las

denuncias de su esposa, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz. sobre la ruptura del hilo

constitucional y las violaciones de DDHH contra manifestantes, fue acusado de promover

una red de corrupción y extorsión por parte del Fiscal General Constituyente) así como 11

casos de personas que denunciaron corrupción en las instituciones públicas, y como

retaliación fueron privados de libertad.

– 13, fueron víctimas de los derechos laborales, quienes tras expresar públicamente

cuestionamientos a la acción de gobierno fueron despedidas de las instituciones públicas.

Coraje, indignación, tristeza, templanza, dolor, desamparo, raigambre, paciencia,

persistencia, esperanza. En estos términos o conceptos, la autora presenta los 26 crímenes y el papel heroico de sus padres y familiares, pues “sobrevivir” a un hijo asesinado por

“pensar distinto” en la Venezuela actual es saber que los días que quedan serán de

constantes sentimientos encontrados y brega -ad infinitum- contra la iniquidad. A un año

de las protestas, sólo “1” de los 26 casos ha sido juzgado, precisamente en el que no está

involucrado un funcionario. En los demás casos: en 9 hay imputados sin sentencia: 16 ni

siquiera han sido imputados. Kate Gilmore, Comisionada de la ONU -que recibió a padres

y familiares de los asesinados el 22/06/2018, la ONU publicó su informe para que la Corte

Penal Internacional actúe, “dado que Venezuela no parece capaz o dispuesta a enjuiciar las

violaciones graves de Derechos Humanos”. Esta decisión permitió que las voces de padres

y familiares y familiares de Juan Pablo Pernalete, Diego Arellano, Armando Cañizale, Paúl

Moreno, Daniel Queliz, Rubén Darío González, Adrián Duque, Fabián Urbina, David

Vallenilla, Ángelo Quintero, Jairo Johan Ortiz, Gruseny Canelón, Carlos Moreno, Hecder

Lugo, Miguel Castillo, Luis Miguel Gutiérrez, Yorman Bervecia, Augusto Puga, César

Pereira, Luis Guillermo Espinoza, Neomar Lander, Nelson Arévalo, Engelberth Duque,

Xiomara Scott, José Gustavo Leal y Ender Peña, fuesen escuchadas en esta instancia.

“Están muertos, pero continúan en resistencia”.

Las víctimas incluidas en la categoría “chavismo disidente” por tener alguna o varias de

estas características:

Mantuvieron una postura pública de respaldo al gobierno, e iniciaron progresivamente una

serie de cuestionamientos. Ejercieron algún tipo de cargo público durante la gestión de

Hugo Chávez.* Su identidad política es de signo izquierdista. A pesar de romper y no estar

de acuerdo con la gestión Maduro no forman parte de la oposición.

Venezolanos…Pueblo Soberano…Clase media…En la Venezuela BONITA democrática

no había colectivos asesinos al servicio del gobierno, ni carnet de la patria para el chantaje,

ni hegemonía comunicacional; no había alto mando militar arrodillado y cómplice de

tiranos endógenos y exógenos. No perdamos la Esperanza…