OPINIÓN R E T A C I T O S #11Nov

Economistas y dirigentes de la empresa privada aseguran que el Gobierno nada está haciendo para frenar la inflación, por el contrario con el anuncio del pago de pensiones y jubilaciones, además del pago de bonificaciones navideñas y la amenaza de un nuevo ajuste del salario mínimo, el gobierno lo que está es “atizando el fuego hiperinflacionario”, de allí que no anden muy desencaminados quienes advierten que para el cierre de año esta

variable estará por encima de los 10.000.000%, ya que tanto la base monetaria como la liquidez han crecido en más del 30.000%, de allí que como siempre para las épocas de las elecciones, la maquinita de hacer billetes continuará encendida, porque ya en el Ejecutivo existe plena conciencia que el aumento de Bs. 1.800 soberanos se quedó corto, se lo tragó el encarecimiento de los precios, ya que ningún sueldo o salario aguanta una inflación diaria de 4% o 5%, por más dinero que se gane nunca alcanzará. Por supuesto, esto esta causando inquietud en Miraflores, pero de allí no pasan.

Aún cuando se ha anunciado con bombos y platillos que comenzaron a llegar los perniles para que los venezolanos puedan disfrutar de esta carne para sus condumios navideños, lo que se vio en las redes y en las noticias fue a un camión desde el cual varios hombres descargaban cajas, nadie la ha visto la carabina a estas apetecibles partes de los cerdos. Además, ya que sabe que los pocos que lleguen, serán repartidos entre la gente del proceso, los que tengan el carné de la patria, en las altas esferas del gobierno y de las

FANB, para quienes no comulgan con la revolución, tendrán que mirarlos desde lejito, aun cuando muchos recuerdan de las promesas del año pasado sobre los perniles de Portugal, y cuando llegaron las navidades anunciaron que los portugueses no habían enviado los pedidos a tiempo, y todo el mundo se quedó con los ojos claros, sin vista y sin pernil.

Los vándalos siguen haciendo de las suyas en Barquisimeto, en esta oportunidad le tocó al Parque Ayacucho, donde destrozaron el pasado jueves 1° de noviembre en horas de la madrugada, los bancos de mármol de carrara que tanto habían durado, lo que evidencia que no tienen la menor idea de su valor histórico y por eso nada les importa. Los vecinos aseguran que ese día el eco de los golpes que le daban a los bancos se escuchaba debido al silencio de la noche, pero por supuesto a esa hora nadie se atrevió a exponerse, sabiendo a lo que se iban a enfrentar, además por el lugar que se ha convertido en un antro de malvivientes, no se acerca la policía ni por curiosidad.

Tiempo atrás denunciamos en esta sección que varios de los bancos que estaban ubicados en las caminerías del Parque, se los habían robado, pero en aquella oportunidad no fueron precisamente los malos, sino más bien delincuentes de cuello blanco, ya que posteriormente trascendió en los pasillos de algunos organismos del gobierno regional, que los tales bancos habían sido vistos en unas de las mansiones que han construido algunos

personajes del mundo castrense en la zona, pero nunca nadie se ocupó del asunto, y por supuesto tampoco se sancionó a nadie por la apropiación indebida.

Comentan que durante la última visita que hizo el “turco” de Acción Democrática a Barquisimeto, al parecer hubo algunos contratiempos desde el punto de vista logística, lo que puso a la dirigencia regional a pegar carreritas, porque al parecer alguien se dio cuenta que el salón donde estaban montando el sonido y el lugar para los invitados, era muy pequeño y no iba a caber la gente, cuando se averiguó porque no habían contratado el salón principal, la respuesta fue de que nadie de esa organización se había responsabilizado de pagar el 50% de adelanto, y decidieron ocupar el salón pequeño, cargando todo a la tarjeta de crédito del Inefable. Por supuesto la Sargento K estaba que echaba chispas buscando a los responsables.

Siguen los muchachones de la empresa eléctrica haciendo de las suyas, En efecto comentan que hay un sector de la calle 24 con carrera 21 sin luz, porque se daño un transformador por un impacto de bala. Son 26 locales y dizque a cada local supuestamente le estarían cobrando US$ 1.000 para reponerles el transformador. Bajaron el equipo, lo repararon en una empresa de la zona industrial que no no quiere soltar porque hay una guerra de precios, dicen que le estan ganando mucho una reparación que al parecer no supera los 5.000 dólares. Por supuesto cuando estas historias salen a la calle, allí adentro de miran las caras, porque todos saben quienes son los del trajín.

Han sido numerosas las denuncias que se han hecho, no solamente en esta sección, sino tambien en los más importantes medios de comunicación de la región, en torno a los irracionales saques de arena a que han tenido sometido el Río Turbio en los últimos años. El entonces ministerio del Ambiente nunca se ocupó del asunto, el nuevo ministerio de Ecosocialismo y Aguas, tampoco se ha dado por enterado, aun cuando quienes cometen el

delito lo hacen a plena luz del día, con palas mecánicas y camiones volqueteros de ultima generación, lo que indica que hay toda una mafia organizada que se siente protegida y actúa con la mayor impunidad. Es una lástima que ni la gobernación ni la alcaldía se hagan de la vista gorda con lo que allí ocurre y acontece. Aseguran que un enchufado de la Alcaldía sería socio de la empresa que comete el ecocidio.

Los comentarios que hace el colega Alexis Orellana Linares en las redes sociales sobre la que otrora fuera una ciudad ejemplar, coinciden plenamente con la serie de denuncias que hemos venido planteando en esta sección desde hace varias semanas, como el caso del racionamiento del agua, la oscuridad de la ciudad, la falta de gas doméstico, de gasolina, la

inseguridad, la Cantv no funciona, no hay Internet, el transporte prácticamente no existe, el encarecimiento en el costo de la vida, la ineficacia de los alcaldes y tambien de Carmelina y como si fuéramos pocos parió la abuela, al parecer de estados vecinos nos llevan los indigentes en horas de la madrugada y los dejan botados en Barquisimeto para que le jorunguen la vida a los larenses, la verdad que a la ciudad le cayó una pava ciriaca, siendo recomendable que alguien se ocupe de un exorcismo.

Verdaderamente deplorable el bochornoso espectáculo que se produjo esta semana pasada en la Asamblea Nacional. Nadie se explica como es posible que habiendo en este país tantos graves problemas de los cuales tendrían que ocuparse los legisladores, estén perdiendo el tiempo para determinar si declarar o no persona no grata a Zapatero, dando una pobre demostración de que no son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera para una cuestión tan nimia y tan sin importancia como esta. Con este tipo de actuaciones le están dando todo el material para que el fulano del mazo los destroce y los ponga en ridículo todas las semanas. Señores diputados, por favor sean serios.

Con las tablas en la cabeza salieron los dirigentes del PSUV y el grupito de gente que los acompañó en la manifestación ante Fedecamaras, ya que se quedaron totalmente desmovilizados, cuando bajó la directiva de la federación empresarial hasta la entrada de la sede y las recibió el documento que entregaron, además el presidente de la cúpula empresarial les echó tremendo regaño, les restregó en la cara que el único culpable de

la profunda crisis que vive el país, es el gobierno que sigue emitiendo dinero inorgánico que es el carburante que está impulsando la hiperinflación, o sea, fueron por lana y salieron trasquilados.

Están muy molestos los trabajadores del sector eléctrico, cinco años con el contrato colectivo vencido, el ministro del Trabajo recibió instrucciones del inquilino temporal de Miraflores para que resolviera este problema, y no le paró ni media, de allí que el viernes denunciaron que los salarios que perciben son miserables, al extremo que más de 20.000 trabajadores han dejado el pelero, en su mayoría técnicos calificados, lo que ha generado

una paralización técnica de la industria, según el presidente de Fetraelec, pero además denunciaron que en la mayoría de las oficinas regionales de Corpoelec carecen de los insumos mínimos para trabajar, no tienen uniformes, botas, las unidades en su mayoría están dañadas, afirmando que muchas veces no tienen como salir a dar respuesta ante los numerosos apagones que se registran en todo el territorio, por supuesto ya se sabe que

los culpables son rabipelados, las iguanas, las ratas, los ratones o cualquier otro animalito que forme parte del zoológico del minisrtro que maneja la empresa.

Nos llega información que indica que al parecer Carmelina es muy poco el tiempo que pasa en Lara, que solamente se le ve la cara cuando hay alguna inauguración o un operativo; sin embargo, suponemos que debe tener un equipo de prensa eficiente porque casi todos los días se observa en las redes sociales en alguna actividad, pero lo cierto es que la gente se queja de que los problemas de la ciudad se agudizan, ya lo hemos reiterado de mil maneras y no se ven las soluciones, de manera que a título de una sugerencia bien intencionada, le recomendamos que se acerque a la gente, que se deje ver con más frecuencia, sobre todo ahora que estamos a un poco más de 30 días para las elecciones y pareciera que no hay muchas ganas de participar.