Jugadores del Minasoro FC agreden a árbitro en la tercera división del fútbol venezolano #13Nov

Un nuevo hecho vergonzoso ocurrió en el fútbol venezolano, en esta ocasión en la tercera división del mismo, cuando el partido entre Caracas FC y Minasoro FC terminase con agresiones hacia el árbitro principal del compromiso.

Misanoro FC estaba ganando el partido 0-1, pero luego de que el guardameta de dicho equipo hiciera tiempo, el árbitro pitó tiro libre a favor del Caracas FC al minuto 94, lo que generó seguidamente el empate para el equipo de la capital.

Después de esto, los jugadores de Misonaro FC persiguieron con actitud violenta al árbitro principal, intentando agredirlo. Lo cual se generó tras unos metros, derribándolo al césped del estadio y pateándolo mientras estaba indefenso en el suelo.

Aún no se ha pronunciado la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) sobre las sanciones que se impartirían sobre el plantel responsable de estos actos violentos.

Acá pueden ver desde otro ángulo el video de la agresión de los jugadores y parte del CT de Minasoro, sobre el árbitro en este partido de Tercera División. Siento indignación, y no me salgan con que el árbitro decretó un tiro libre errado o lo que sea. NO HAY JUSTIFICACIÓN pic.twitter.com/6RhjGQjyJI

