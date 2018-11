Lele Pons confesó cuál es la única cirugía que se ha hecho en toda su vida #13Nov

La influencer y youtuber venezolana, Lele Pons aseguró en un programa de televisión para México -país donde está trabajando como conductora del programa La Voz México-, que solo se ha hecho una cirugía a lo largo de su vida.

Pons confesó que la cirugía plástica que se realizó fue en el rostro, debido a que no le gustaba como se veía. “Me hice la nariz. Es la única cirugía que me hice y después los brackets. Me arreglé el cabello, adelgacé y me apliqué bronceado”, expresó Pons en el programa “D Generación”, transmitido por internet.

De acuerdo a su testimonio, ella se realizó el procedimiento cuando a los 15 años se dio cuenta que no le gustaba la forma y tamaño de su nariz. “¡Qué fea!”, fue lo que pensó la influencer para finalmente decidirse por la cirugía.

Sin embargo, ella no ha ocultado cómo lucía de joven, ya que en sus redes sociales ha compartido fotografías de su pasado.