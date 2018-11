Son Titulares al Martes 13 de Noviembre de  2018

Enfrentamiento en la torre Viasa en la Plaza Morelos de Caracas, deja al menos 7 antisociales abatidos y un policía herido

Isla de Margarita sufre de cortes de luz desde hace siete días

Motta Domínguez: Tan pronto nos entreguen el gas empezamos a generar el servicio eléctrico en Nueva Esparta

Cabello asegura que fallas eléctricas en el oriente del país son culpa de “la derecha”

El presidente de la Comisión de Energía Eléctrica del Colegio de Ingenieros del estado Nueva Esparta calificó como terrible la situación que se vive en la isla

Reportan que diversas zonas de Caracas tienen varias horas sin servicio eléctrico

La inflación de Venezuela alcanza cifras récord al situarse en 833.997% interanual desde octubre de 2017 a octubre de este año, según medición de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional

Representantes del Sindicato de Transportes explican que tiene poco más del 30% de unidades operativas por el alto costo de repuestos

Rayma: Me uno a la campaña Mundial por la Libertad de un preso politico que lleva 14 años bajo la garra del regimen! Justicia para Ivan Simonovis, #LiberenASimonovis , y a los presos políticos Venezolanos.

Jorge Millán: Nicolás Maduro ha llevado a Venezuela a la prehistoria

Cámara Inmobiliaria: Precios en el mercado secundario de viviendas registra deterioro del 60%

Según la USB: El 90% de los hospitales del país presentan problemas con la infraestructura y servicios

Aristimuño Herrera&Asociados: La hiperinflación avanza como una locomotora desbocada

Anuncian la llegada de 4 mil toneladas de pernil a Puerto Cabello

Estudiantes de la UCV convocan movilización para el 21 de noviembre

Maduro ordena a militares impedir el traslado de productos de carne.

Presidente de Invelecar anunció la estatización del sector pecuario nacional

Cicpc reconoce que narcotráfico “ha ganado partido” en San Juan de las Galdonas

Autopsia concluye que dirigente estudiantil de la FCU-UC, Celis Blanco fue asesinado

Chacao. Trabajadores y jubilados del Metro de Caracas acompañados por la Intersectorial Laboral, protestan en Chacao exigiendo a las autoridades de la empresa el reenganche ante despedidos arbitrarios y respeto a la libertad sindical

No hay de otra, no hay gas, o es con leña o no comemos y morimos de hambre, que pareciera es el objetivo del gobierno”, dijo Andrés Montoya

San Cristóbal. Reportan cierre de la vía en el sector Palo Gordo, manifestantes exigen gas doméstico

Reportan cierre de la autopista San Cristóbal-La Fría en el sector la Fría, exigen gas doméstico

Reportan cierre de la Autopista Panamericana a la altura de Colón, en Táchira, los lugareños exigen servicio de gas doméstico

Vecinos de la parroquia Mucuruba en Mérida, cierran los accesos de la carretera Trasandina en protesta por la falta de distribución de gas

Ciudad de Mérida. Reportan protesta cerrando el paso a la altura de la Vuelta de Lola, Tabay y el Valle, manifestantes exigen gas doméstico

Carvajal. Reportan cierre del sector Colón en Trujillo, de la ciudad por protesta en exigencia de gas doméstico

Ciudad de Mérida. Docentes cierran la entrada Oeste a la ciudad exigiendo mejoras salariales

Hasta mil bolívares cobran por una bombona de gas en Caracas

Baruta. Reportan falla en el servicio eléctrico afectando los sectores Las Mercedes, Colinas de Bello Monte, avenida Miguel Ángel, Chulavista, El Peñón, zona industrial y parte baja de Los Ramales. Muchas de estas zonas desde anoche a las 8:45 PM no tienen servicio eléctrico.

Reportan protesta en el Hospital Maracaibo Pacientes renales denuncian falta de medicamentos y tratamiento de diálisis

Trabajadores de la medicatura forense de Bello Monte exigen aumento salarial.

Diosdado Cabello asegura, << luego de la actividad del día de ayer, el simulacro electoral para las elecciones a Concejo legislativo, el chavismo estamos más que seguros que obtendremos una gran victoria, que luego los opositores no lo nieguen

Dos militares fueron detenidos y otro evadido por extraer aceite de la aviación en Aragua

El Clap sigue siendo más internacional que nunca, puro productos importados.

La gestión militar agudizó la crisis del agua en Venezuela

Exguerrilleros de las Farc lanzan proyecto turístico de rafting en la selva de Colombia

Marabinos pasan más de siete horas diarias carreteando agua

Hallan cadáver de sargento de la GNB cerca de la carretera Panamericana

Elías Jaua criticó al gobierno bolivariano y lo mandaron a “salir del closet”

Diosdado Cabello: Hasta el momento no hay ningún proyecto de Constitución

Luis Vicente León: Una intervención militar por parte de EEUU es muy poco probable

Foro Penal afirma que en Venezuela hay 235 presos políticos

Crisis migratoria venezolana es un tema delicado en regiones fronterizas

Fedeagro y Fedenaga informan que más de 20 reses fueron descuartizadas en Monagas

Pastrana pide a España que interceda por la liberación de Ivan Simonovis

Fedecámaras estima caída de importaciones navideñas en un 90% en cuatro años

Sociedad Anticancerosa cumple 70 años batallando contra el cáncer

UE aumenta presión a Gran Bretaña sobre acuerdo para Brexit

Arabia Saudí busca equilibrar el mercado con “la reducción de la producción petrolera”

Omar González: Maduro financia a la guerrilla colombiana

Pacientes renales protestaron en Lara por fallas en unidades de diálisis

Torino Economics: Importaciones en agosto caen en 25% y cierran en US$ 724 millones

Diputado Casella: Maduro está entregando el territorio a grupos irregulares de Colombia

Asdrúbal Oliveros: Llevar el déficit fiscal a cero necesita de soluciones profundas que llevan tiempo

Rafael Correa asevera que lo quieren “inhabilitar de por vida”

Venezolana vendió su bebé por 20 mil dólares en Trinidad y Tobago

500 médicos cubanos llegan a Venezuela para “colaborar” en salud

Repatriarán desde Venezuela a más de 200 chilenos afectados por la crisis

Ex presidenta Cristina Fernández dice no arrepentirse de nada de lo que hizo en su gobierno

Nuevo Apache Struts RCE Flaw permite a los hackers tomar el control de los servidores web

Más de 200.000 personas se manifestaron este domingo en Varsovia (Polonia) en defensa del catolicismo y contra el islam. Con el lema “Dios, honor y patria”, rechazaron la llegada masiva de musulmanes e insistieron en la importancia de defender sus tradiciones cristianas.

Más de 100 desaparecidos en incendios de California que ya suman 31 muertos

Los incendios provocaron la evacuación de unos 300 mil californianos y han arrasado con cerca de 6.800 viviendas

Protestan en Colombia por traslado de migrantes venezolanos

Arabia Saudí pide reducir hasta un millón de barriles de crudo por día

“El Chapo” se enfrenta a cadena perpetua en juicio con fuertes medidas seguridad

Hospitalizan al guitarrista de Aerosmith Joe Perry

Facebook sufre una caída en su sistema a nivel global

El creador de Marvel Comics, Stan Lee, murió hoy a sus 95 años de edad.

Instagram permitirá enviar notas de voz en los mensajes directos

WhatsApp eliminará mensajes y archivos multimedia que estén guardados en Google Drive

Vuelve a lucir Josef Martínez y Atlanta United elimina a NYCFC

Final de Copa Libertadores inicia con un emocionante empate 2-2

Deportivo Lara empató 1-1 en Caracas y sueña con la final

Ramón Hernández es despedido como mánager de Tigres de Aragua

Cardenales barrió a Leones y los aplastó 14 a 3 en la ciudad musical

Premio al Novato del Año “Jackie Robinson” es para @ronaldacunajr24, el tercer venezolano que se alza con la distinción. Antes lo ganaron Luis Aparicio (1956) y Ozzie Guillén (1985)

