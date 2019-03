Hermano de Óscar Pérez: Las fotos publicadas son de él, bajo nuestra autorización #15Mar

El hermano de Óscar Pérez, brindó unas declaraciones a través de un video, para certificar que las imágenes publicadas por Luisa Ortega Díaz del cadáver del expiloto venezolano, son ciertas.

Señaló que las mencionadas imágenes, sí son de Óscar Pérez, y destacó que fueron publicadas porque él, junto a su madre, dieron el permiso a Luisa Ortega Díaz para que hayan salido a la luz pública.

Envió un mensaje directo al régimen de Maduro, afirmando que “la justicia llega“, y que aunque no ha terminado de llegar, tiene la certeza de que las cosas “no se quedarán así”.

A tal efecto aseveró que “no les queda mucho“, porque “están ahogados“, y por ende se acerca el momento para que salgan del poder.