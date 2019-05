Política Interior cuestiona decisión del TSJ de ordenar allanamiento de la inmunidad al diputado Rafael Guzmán #29May

La Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada Dennis Fernández, cuestionó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ordenar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria al diputado Rafael Guzmán, por los hechos del pasado 30 de abril.

Recordó no obstante, que este tipo de decisión no los toma por sorpresa, pues “teníamos conocimiento que venían otros allanamientos de inmunidad para diputados. Se sabe que estas decisiones son ilegales, ilegítimas ya que el único ente que tiene facultad para conocer de los fueros de sus parlamentarios es la AN porque es la que está legitimada para decidir sobre la responsabilidad de los miembros de su cuerpo. Una vez más se ve cómo se atropella la AN y se atenta contra el único cuerpo legitimado por el pueblo, ya que más de 14 millones de personas votaron para legitimarla”.

Se refirió sobre el asedio y persecución permanente al que están sometidos los diputados a la Asamblea Nacional a quienes, dijo, les cortan el servicio de energía eléctrica constantemente, así como el servicio de agua en los baños; “en fin, una situación que nos obliga a trabajar en condiciones infrahumanas, buscando con ello rodearnos para que declinemos, pero resistiremos a este gobierno”.

En otro orden de ideas, la diputada Dennis Fernández dijo que aún siguen sin saber sobre el paradero del primer vicepresidente de la AN, diputado Edgar Zambrano. “Desconocemos su estado de salud ya que lo tienen incomunicado, lo que se conoce de él es a través de una red pública oficial y lo único que informa es que está privado de libertad” y se preguntó: ¿dónde están sus derechos constitucionales a tener contacto con su familia y dónde está su legítima defensa? esa irregularidad ocurre igual con los diputados Gilbert Caro y con Juan Requesens”. Precisó que hay un grupo de diputados que tienen que resguardarse, “unos están exiliados otros están en la clandestinidad porque estamos con un régimen que no respeta garantías constitucionales ni derechos humanos”.

La diputada informó que hay entre 12 y 14 casos de diputados que están en situación de allanamiento de inmunidad, otros perseguidos y sus suplentes están en igual situación y no pueden estar presentes en las sesiones, por ello estima conveniente la necesidad de modificar el Reglamento Interior y de Debates.