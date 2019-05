Nicolás Maduro a Jorge Ramos: Te vas a tragar con Coca-Cola tu provocación #30May

View this post on Instagram

El reconocido periodista Jorge Ramos informó este jueves que fue recuperada la entrevista que le hizo a Nicolás Maduro el pasado 25 de febrero y que le fue robada por el régimen durante su visita a Venezuela. “Hemos recuperado la entrevista que quiso censurar Nicolás Maduro, pero no pudo. Hoy, desde Madrid, les contamos cómo la obtuvimos y les presentamos un adelanto. Todo en el Noticiero Univisión”, dijo el periodista mexicano. Ramos dejó ver en sus redes sociales parte de la entrevista donde Nicolás Maduro lo amenazó porque supuestamente lo estaba "provocando con sus preguntas". "Vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación. Te vas a tragar con Coca-Cola tu provocación", le dijo Maduro a Ramos. Otro de los vídeos que se viralizó por la red social Twitter fue cuando el periodista incomodó a Maduro desde la primera pregunta de la entrevista. "Usted sabe, usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos (el Parlamento, de mayoría opositora) usted es un dictador", le dijo Ramos. Es importante mencionar, que el régimen de Nicolás Maduro se apropió del material grabado por el equipo de Univisión el pasado 25 de febrero en el Palacio de Miraflores. Foto y Vídeo: @uninoticias Lea más detalles en www.elimpulso.com #Internacionales #JorgeRamos #RégimenDeMaduro #Entrevista #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #30May